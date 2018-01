Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Douglas Costa in Mario Mandžukić sta Juventusu zagotovila polfinale. Foto: EPA Diego Costa je potreboval le pet minut za zadetek ob vrnitvi na španske zelenice. Foto: EPA Dodaj v

Juventus po zmagi na mestnem derbiju v polfinalu z Atalanto

Diego Costa odlično debitiral v dresu Atletica

3. januar 2018 ob 23:00

Torino - MMC RTV SLO

Nogometaši Juventusa so na mestnem derbiju izločili Torino z 2:0 v četrtfinalu italijanskega pokala. V polfinalu se bodo pomerili z Atalanto, ki je premagala Napoli z 2:1.

Stara dama je povedla po četrt ure igre, ko so gostje preprečili strel Paula Dybale, žoga se je odbila do Douglasa Coste, ki jo je z levico s 15 metrov mojstrsko pospravil pod prečko. Tri minute zatem je M'Baye Niang z leve strani prodrl v kazenski prostor in z diagonalnim strelom zadel vratnico. Vratar Juventusa Wojciech Szczesny je bil že premagan. Vanja Milinković-Savić v vratih Torina se je izkazal v 28. minuti, ko je obranil nevaren strel Dybale.

Odločitev je padla sredi drugega polčasa, ko je Mario Mandžukić spretno poslal žogo prek Milinković Savića v mrežo, a je pred tem Sami Khedira podrl Afriyieja Acquaha. Trener Torina Siniša Mihajlović je izgubil živce, glasno je protestiral pri sodniku Danieleju Doveriju, ki si je šel posnetek ogledat ob igrišče, a je zelo hitro pokazal na sredini igrišča. Dybala je četrt ure pred koncem malce zgrešil vrata po lepi kombinaciji s Costo.

Atalanta je v torek prišla do velike zmage na stadionu San Paolo v Neaplju. V drugem polčasu sta zadela Timothy Castagne in Alejandro Gomez. Josip Iličić je vstopil v 75. minuti.

Diego Costa ob vrnitvi zadel že po petih minutah

Na prvi tekmi osmine finala španskega kraljevega pokala je Lleida izgubila proti madridskemu Atleticu z 0:4. Tretji zadetek za goste je dosegel Diego Costa. Sijajni napadalec je vstopil v 64. minuti in zadel že po petih minutah igre. 29-letni Costa je septembra podpisal pogodbo s colchonerosi, a ni smel igrati do januarja. Med letoma 2010 in 2014 je pustil neizbrisen pečat pri Atleticu, potem pa se je preselil k Chelseaju, kjer je na 120 tekmah prispeval 58 golov. V lanski sezoni je bil z 20 zadetki zelo zaslužen za naslov ekipe s Stamford Bridgea.

Italijanski pokal, četrtfinale:

JUVENTUS - Torino 2:0 (1:0)

Douglas Costa 15., Mandžukić 67.

Juventus: Szczesny, Sturaro (46./Lichtsteiner), Rugani, Chiellini, Asamoah, Marchisio (60./Khedira), Pjanić, Matuidi, Dybala, Mandžukić (77./Higuain), Douglas Costa.

Torino: Milinković Savić, de Silvestri, Nkoulou , Burdisso, Molinaro, Acquah (81./Obi), Rincon, Baselli (81./Boye), Iago Falque, Niang (81./De Luca), Alex Berenguer.

Sodnik: Daniele Doveri

Napoli - ATALANTA 1:2 (0:0)

Mertens 85.; Castagne 50., Gomez 81.

Iličić je v igro vstopil v 75. minuti, Kurtića (oba Atalanta) ni bilo v ekipi zaradi rdečega kartona v osmini finala. Manjkal bo tudi na prvi polfinalni tekmi.

LAZIO - Fiorentina 1:0 (1:0)

Lulić 6.

MILAN - Inter * 1:0 (0:0)

Cutrone 104.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

* - po podaljšku

Španski kraljevi pokal, osmina finala, prve tekme:

FORMENTERA - ALAVES 1:3 (0:1)

Rosa 57.; Demirović 36., 65., Munir 81.



LLEIDA - ATLETICO MADRID 0:4 (0:2)

Godin 33., Torres 37., Diego Costa 69., Griezmann 92.

RK: Trilles 91./Lleida

Oblak (Atletico) ni bil v kadru.



CADIZ - SEVILLA 0:2 (0:2)

Nolito 9., Jesus Navas 23.

Sanchez (Cadiz) je v 85. minuti zapravil 11-m.



LAS PALMAS - VALENCIA 1:1 (1:0)

Calleri 36.; Rodrigo 85.

Četrtek ob 19.00:

CELTA VIGO - BARCELONA



LEGANES - VILLARREAL



Ob 21.00:

NUMANCIA - REAL MADRID



ESPANYOL - LEVANTE

Povratne tekme bodo 10./11. januarja.

A. G.