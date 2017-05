Juventus potrdil vozovnico za Cardiff

V sredo Atletico na "misiji nemogoče"

9. maj 2017 ob 19:18,

zadnji poseg: 9. maj 2017 ob 22:36

Torino - MMC RTV SLO

Nogometaši Juventusa so se (pričakovano) zanesljivo uvrstili v finale Lige prvakov, saj so tudi na povratni tekmi premagali Monaco, tokrat z 2:1.

Torinčani tako v Cardiff, kjer bo 3. junija finale, napredujejo s skupnim izidom 4:1. Varovanci Massimiliana Allegrija so rutinsko "oddelali" obračun v Torinu.

Vse dvome o napredovanju so razblinili že v prvem polčasu, ko sta zadela Mario Mandžukić (33.) in Dani Alves (45.). Monaco se je sicer trudil in nekajkrat nevarno zapretil, a je bila obramba Juventusa preveč izkušena. Edinkrat je klonila v 69. minuti, ko jo je matiral Kylian Mbappe, a je bilo takrat že vse odločeno. Še končna statistika: posest žoge 52:48 za Monaco, streli v okvir vrat pa 6:2 za Juventus.

Začetna pobuda Monaca

Monačani so pričakovano začeli nekoliko bolj ambiciozno. Mbappe je v peti minuti stresel vratnico, a je bil v nedovoljenem položaju. Allegri je moral že v 10. minuti zamenjati poškodovanega Samija Khediro s Claudiom Marchisiem. Monačani so bili še naprej nevarnejši, vendar je Juventusova obramba brez težav odbijala vse poskuse. Torinčani so prežali na protinapade in čakali priložnost, da bi gostom zadali usodni udarec.

Alves podal, Mandžukić matiral Subašića

V 25. minuti je Gonzalo Higuain lepo našel vtekajočega Maria Mandžukića, ki je sam stekel proti Danijelu Subašiću, a je slednji dobil dvoboj. Mandžukić je "napako" popravil v 33. minuti. V času, ko je Monaco spet nekoliko pritisnil, je Juve izpeljal hiter protinapad, v katerem je Dani Alves z desne strani poslal predložek na daljšo vratnico, kjer je osamljeni Mandžukić najprej streljal z glavo, Subašić je branil, a je nato Mandžukić spet prišel do žoge in jo z nogo poslal pod prečko.

Dani Alves pokazal mojstrstvo

V 44. minuti je razpoloženi Alves na levi strani kazenskega prostora našel Paula Dybalo, ki pa je izgubil dvoboj s Subašićem. Ta je v 45. minuti izbil predložek iz kota, a le do razpoloženega Alvesa, ki je žogo z volejem z roba kazenskega prostora poslal v nebranjeni del mreže. Monaco je bil kljub nevarnim akcijam razbit, Juve pa že na poti v Cardiff.

Mbappe le zatresel mrežo

Monaco se je v drugem polčasu kljub visokemu zaostanku trudil zabiti vsaj časten zadetek, kar mu je naposled uspelo v 69. minuti, ko je Joao Moutinho prodrl ob gol avt liniji, nato pa podal v sredino, kjer je Mbappe žogo iz neposredne bližine potisnil v mrežo. Juventus je kljub prejetemu zadetku tekmo mirno pripeljal do konca, saj je bila prednost velika.

Atletico v tekmo proti Realu z -3

"Stara dama" bo nasprotnika v finalu dobila v sredo, ko se bosta v povratnem srečanju drugega polfinala pomerila Atletico Madrid in Real Madrid. Real je prvo tekmo zmagal s 3:0.

NOGOMET

LIGA PRVAKOV



POLFINALE, povratna tekma

JUVENTUS - Monaco 2:1 (2:0) 2:0

41.000; Mandžukić 33., Alves 45.; Mbappe 69.

Juventus: Buffon, Barzagli (85./Benatia), Bonucci , Chiellini, Alex Sandro, Pjanić, Khedira (10./Marchisio), Dani Alves, Dybala (54./Cuadrado), Mandžukić.

Monaco: Subašić, Raggi, Glik, Jemerson, Sidibe (54./Fabinho), Bakayoko (78./Germain), Moutinho, Bernardo Silva (69./Lemar), Dirar, Falcao , Mbappe.



Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

Sreda ob 20.45:

ATLETICO MADRID - REAL MADRID 0:3



Verjetni postavi:



Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modrić, Isco, Benzema, Ronaldo.



Atletico: Oblak, Hernandez, Godin, Savić, Filipe Luis, Saul Niguez, Koke, Gabi, Carrasco, Griezmann, Gameiro.



Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

V odebeljenem tisku je izid prve tekme. Finale bo 3. junija v Cardiffu.

Aleš Vozel, @vozela1