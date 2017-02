Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Juan Cuadrado, junak derbija v Torinu. Foto: Reuters Takole je Cuadrado premagal Samirja Handanovića. Foto: Reuters Rezervistu Milana Gianluci Lapaduli je gostujoči vratar Emiliano Viviano v 87. minuti z neverjetno obrambo preprečil izenačujoči zadetek. Foto: EPA Nogometaši Napolija so se v gosteh znesli nad Bologno (1:7). Hat-trick sta dosegla Marek Hamšik (desno) in Dries Mertens (v sredini), med strelce se je vpisal tudi Lorenzo Insigne (levo). Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Juventus s Cuadradovim projektilom ugnal Inter

Sampdoria zmagovito zapustila San Siro; šestica Lazia

5. februar 2017 ob 17:05,

zadnji poseg: 5. februar 2017 ob 22:42

Milano/Pescara - MMC RTV SLO

Nogometaši Juventusa so dobili derbi 23. kroga Serie A. Na svojem stadionu so z 1:0 premagali Inter iz Milana. Tekmo je odločil Juan Cuadrado.

V Torinu so nogometni navdušenci spremljali zelo dinamičen prvi polčas derbija med Juventusom in Interjem. Priložnosti so se kot po tekočem traku vrstile na obeh straneh, večkrat je do zadetkov manjkalo le nekaj centimetrov. Pri Interju je najlepšo priložnost zapravil Ivan Perišić v 39. minuti.

Pri gostiteljih je Miralem Pjanić s prostega strela pošteno zagodel slovenskemu vratarju Samirju Handanoviću, a je ta žogo z zadnjimi močmi še odbil čez prečko, Paulo Dybala je zadel prečko. V 45. minuti je moral nato 'Sarma' vseeno priznati premoč po izjemnem strelu Juana Cuadrada. Ta je z razdalje silovito sprožil in 'razparal' mrežo za 1:0.

Interju ni uspelo izenačiti

Že na začetku drugega polčasa je Dybala skoraj povišal prednost črno-belih, tudi v nadaljevanju je Juventus večkrat resno zapretil gostujoči obrambi. Napadi milanske ekipe niso obrodili sadov, tako želenega izenačujočega zadetka ni dosegla. Zadnjo lepo priložnost na tekmi je po podaji Samija Khedire z leve strani zapravil Mario Mandžukić oziroma z izjemno obrambo se je izkazal Handanović. Globoko v sodnikovem podaljšku, natančneje v 94. minuti, je bil izključen še Perišić.

Milan klonil pred Sampdorio

Nogometaši Milana so izgubili tekmo s Sampdorio (0:1). Rdeče-črni, ki so naslov italijanskega prvaka osvojili leta 2011, nikakor niso našli poti do uspeha proti gostom iz Genove, za nameček so ob koncu tekme ostali še brez Joseja Sose, ki je prejel še drugi rumeni karton in je moral predčasno pod prho. Srečanje je z bele točke odločil Luis Muriel. Ta je v 70. minuti domačega vratarja Gianluigija Donnarummo poslal v napačno smer, žogo je plasiral v levo vratarjevo stran, Donnarumma se je vrgel v desno. Prekršek za najstrožjo kazen je zakrivil Gabriel Paletta, ki je s prekrškom ustavil obetaven napad Fabia Quagliarelle. To je bil za Milan že četrti zaporedni poraz!

Lazio zabil pol ducata zadetkov

Medtem so nogometaši Lazia brez večjih težav slavili v Pescari (2:6). Junak tekme je bil Marco Parolo, ki je dosegel kar štiri zadetke za rimski kolektiv. S tem je postal šesti nogometaš Lazia, ki je v Serie A na eni tekmi zadel vsaj štirikrat. Zadnji, ki mu je to uspelo, je bil Miroslav Klose, ki je 5. maja 2013 v zmagi s 6:0 kar petkrat zatresel mrežo Bologne. Ob Parolu sta se med strelce vpisala še Balde Diao Keita in Ciro Immobile.

Serie A, 23. krog:

BOLOGNA - NAPOLI 1:7 (1:4)

Torosidis 36.; Hamšik 4., 70., 74., Insigne 6., Mertens 33., 43., 90.

RK: Masina 32.; Callejon 26.

MILAN - SAMPDORIA 0:1 (0:0)

Muriel 70./11-m

RK: Sosa 90./Milan

ATALANTA - CAGLIARI 2:0 (2:0)

Gomez 4., 17.

Kurtić (Atalanta) je igral vso tekmo.

PESCARA - LAZIO 2:6 (2:2)

Benali 29., Brugman 41.; Parolo 10., 14., 49., 77., Keita 57., Immobile 69.

Caprari (Pescara) je zapravil 11-m/37.

GENOA - SASSUOLO 0:1 (0:1)

Pellegrini 26.

EMPOLI - TORINO 1:1 (1:1)

Pucciarelli 45.; Belotti 11.

Falque (Torino) je zapravil 11-m/55.

Zajc (Empoli) je igral od 79. minute.

CHIEVO - UDINESE 0:0

Cesar je igral do 82. minute, Birsa (oba Chievo) vso tekmo.

RK: Cesar 82./Chievo

PALERMO - CROTONE 1:0 (1:0)

Nestorovski 27.

RK: Crisetig 69./Crotone

Anđelković (Palermo) je igral do 88. minute, Kotnik (Crotone) od 61. minute.

JUVENTUS - INTER 1:0 (1:0)

Cuadrado 45.

RK: Perišić 94./Inter

Juventus: Buffon, Lichtsteiner (80./Alves), Bonucci, Chiellini, Cuadrado (71./Marchisio), Pjanić, Khedira, Sandro, Dybala (85./Rugani), Higuain, Mandžukić.

Inter: Handanović, Murillo, Medel, Miranda, Candreva (58./Eder), Gagliardini, Brozović (58./Kondogbia), D'Ambrosio, Mario (79./Palacio), Perišić, Icardi.

Sodnik: Nicola Rizzoli

Torek ob 20.45:

ROMA - FIORENTINA (Iličić)

Lestvica: JUVENTUS 22 18 0 4 45:16 54 NAPOLI 23 14 6 3 55:26 48 ROMA 22 15 2 5 44:21 47 LAZIO 23 13 4 6 41:27 43 INTER 23 13 3 7 37:24 42 ATALANTA 23 13 3 7 36:25 42 FIORENTINA 22 10 7 5 38:29 37 MILAN 22 11 4 7 32:27 37 TORINO 23 8 8 7 40:33 32 SAMPDORIA 23 8 6 9 26:29 30 UDINESE 23 8 5 10 27:29 29 CHIEVO 23 8 5 10 22:30 29 BOLOGNA 22 7 6 9 22:33 27 SASSUOLO 23 8 3 12 32:37 27 CAGLIARI 23 8 3 12 32:48 27 GENOA 23 6 7 10 27:33 25 EMPOLI 23 5 7 11 14:31 22 PALERMO 23 3 5 15 19:42 14 CROTONE 22 3 4 15 20:38 13 PESCARA 23 1 6 16 19:50 9

M. L.