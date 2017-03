Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Leonardo Bonucci je izenačil z glavo in stem popravil napako iz 37. minute. Foto: Reuters Dries Mertens je zrežiral zmago Napolija na Olimpicu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Juventus s točko v Vidmu še povišal naskok pred Romo

Visoka zmaga Interja

5. marec 2017 ob 18:25

Torino - MMC RTV SLO

Nogometaši Juventusa so v 27. krogu Serie A remizirali z Udinesejem v Vidmu (1:1), a so še povišali naskoka pred Romo. Na derbiju na Olimpicu so Rimljani izgubili proti Napoliju z 1:2.

Osem minut pred odmorom je Danilo na levi strani zaposlil Duvana Zapato, ki se je otresel Leonarda Bonuccija in uspel poslati žogo med nogama Gianluigija Buffona v mrežo.

V drugem polčasu je stara dama zaigrala bolj odločno. Po uri igre je Paulo Dybala s prostega strela pod pred vrata, kjer je Bonucci pa je žogo z glavo poslal pod prečko. Vratar Orestis Karnezis je bil brez možnosti. Juventus je imel priložnost za zmago v sodnikovem dosatku, vendar je nevaren strel Danija Alvesa odbil Karnezis, tudi Higuain pa ni bil natančen.

Mertens blestel na Olimpicu

Napoli je v Rimu povedel v 26. minuti, ko je Marek Hamšik sijajno podal v prazen prostor, Dries Mertens je stekel sam proti vratom in lobal vratarja Wojciecha Szczesnyja. V peti minuti nadaljevanja je Lorenzo Insigne z leve strani podal pred vrata,m kjer je Mertens z desno nogo preusmeril žogo v mrežo.

Kevin Strootman je v predzadnji minuti znižal z močnim strelom z levico s 15 metrov po podaji Diega Perottija. Napoli zaostaja le še dve točki za Romo, ki je na drugem mestu.

27. krog:

ROMA - NAPOLI 1:2 (0:1)

Strootman 89.; Mertens 26., 50.



SAMPDORIA - PESCARA 3:1 (1:1)

Fernandes 18., Quagliarella 58., Schick 68.; Cerri 32.



MILAN - CHIEVO 3:1 (1:1)

Bacca 24., 70., Lapadula 82./11-m; De Guzman 43./11-m

Cesar in Birsa sta igrala vso tekmo za Chievo.



ATALANTA - FIORENTINA 0:0

Kurtić (Atalanta) je igral do 69. minute; Iličić (Fiorentina) pa do 81.

UDINESE - JUVENTUS 1:1 (1:0)

Zapata 37.; Bonucci 60.



EMPOLI - GENOA 0:2 (0:0)

Ntcham 89., Hiljemark 91.

Zajc (Empoli) je bil na klopi.



CAGLIARI - INTER 1:5 (1:2)

Borriello 42.; Perišić 34., 47., Banega 39., Icardi 67./11-m, Gagliardini 89.



TORINO - PALERMO 3:1 (0:1)

Belotti 74., 76., 81.; Rispoli 30.

RK: Balogh 78./Palermo

Anđelković (Palermo) je igral vso tekmo.



CROTONE - SASSUOLO 0:0

Kotnik (Crotone) je bil na klopi.

Danes ob 20.45:

BOLOGNA - LAZIO

Lestvica: JUVENTUS 27 22 1 4 56:18 67 ROMA 27 19 2 6 58:25 59 NAPOLI 27 17 6 4 62:30 57 ATALANTA 27 16 4 7 42:26 52 INTER 27 16 3 8 46:28 51 MILAN 27 15 5 7 40:30 50 LAZIO 26 15 5 6 45:29 50 FIORENTINA 27 11 9 7 44:37 42 TORINO 27 10 9 8 51:43 39 SAMPDORIA 27 10 8 9 34:33 38 CHIEVO 27 10 5 12 29:37 35 SASSUOLO 27 9 4 14 35:42 31 CAGLIARI 27 9 4 14 36:57 31 UDINESE 27 8 6 13 29:36 30 GENOA 27 7 8 12 30:41 29 BOLOGNA 26 7 7 12 24:39 28 EMPOLI 27 5 7 15 15:39 22 PALERMO 27 3 6 18 23:53 15 CROTONE 27 3 5 19 21:45 14 PESCARA 27 2 6 19 28:60 12

A. G.