Juan Cuadrado (levo) je odločil tekmo med Juventusom in Beneventom. Foto: Reuters Obračun med Chievom in Napolijem se je v Veroni končal brez zmagovalca (0:0). Neapeljčani kljub spodrsljaju ostajajo na vrhu lestvice Serie A, kjer imajo pred Juventusom po 12 odigranih krogih točko naskoka. Foto: Reuters Nogometaši Rome so v Firencah s 4:2 premagali Fiorentino in potegnili črto pod zelo uspešen teden, v katerem so v torek v Ligi prvakov na rimskem Olimpicu s 3:0 odpravili še Chelsea. Foto: EPA Tekma med Laziem in Udinesejem je bila na rimskem Olimpicu odpovedana zaradi hudih nalivov in poplavljenega igrišča. Foto: EPA

Juventus se je namučil proti Beneventu, spodrsljaj Napolija

Roma odpravila Fiorentino v Firencah

5. november 2017 ob 20:19

Torino - MMC RTV SLO

Nogometaši Juventusa so se morali pošteno potruditi, da so v 12. krogu Serie A strli odpor zadnjeuvrščenega Beneventa, s preobratom so prišli do zmage z 2:1.

'Stara dama' se je na svojem stadionu v 19. minuti znašla v zaostanku, potem ko je goste v vodstvo popeljal Amato Ciciretti. Ta je s prostega strela mojstrsko premagal nemočnega vratarja Wojciecha Szczesnyja. Gostitelji so sicer prevladovali na zelenici, a nasprotnika so lomili dlje, kot bi si želeli.

Vseeno so po slabi uri igre izid prek Gonzala Higuaina izenačili. Blaise Matuidi je z glavo po predložku z desne strani žogo poslal do argentinskega napadalca, ki je z volejem z levico izjemno zadel za 1:1. Črno-beli so bili v naletu, le nekaj minut pozneje, natančneje v 65. minuti, je zmagoviti zadetek dosegel Juan Cuadrado.

Z leve strani je Alex Sandro poslal predložek na drugo vratnico, kjer je Kolumbijec z glavo matiral Alberta Brignolija, ki se je na tekmi sicer izkazal z nekaj izjemnimi obrambami.

Serie A, 12. krog:

JUVENTUS - BENEVENTO 2:1 (0:1)

Higuain 57., Cuadrado 65.; Ciciretti 19.

Belec (Beneveneto) je bil na klopi.

Juventus: Szczesny, De Sciglio, Rugani, Chiellini, Sandro, Matuidi, Marchisio, Cuadrado (81./Bernardeschi), Dybala (87./Bentancur), Costa (78./Costa), Higuain.

Benevento: Brignoli, Djimsiti, Antei, Di Chiara, Venuti, Chibsah, Viola, Lazaar (61./Lombardi), Ciciretti, Cataldi (87./Parigini), Armenteros (70./Coda).

Sodnik: Rosario Abisso

BOLOGNA - CROTONE 2:3 (2:1)

Verdi 38., 45.; Budimir 42., 70., Trotta 68.

Kotnika (Crotone) ni bilo v ekipi.

GENOA - SAMPDORIA 0:2 (0:1)

Ramirez 24., Quagliarella 84.

INTER - TORINO 1:1 (0:0)

Eder 79.; Falque 60.

Handanović (Inter) je igral celo tekmo.



CHIEVO - NAPOLI 0:0

Birsa je igral do 61. minute, Cesar (oba Chievo) ni bil v ekipi.

FIORENTINA - ROMA 2:4 (2:2)

Veretout 9., Simeone 39.; Gerson 5., 30., Manolas 50., Perotti 87.

CAGLIARI - VERONA 2:1 (1:1)

Ceppitelli 28., Farago 85.; Zuculini 6.

Cigariniju (Cagliari) je vratar Verone v 11. minuti ubranil 11-m.



ATALANTA - SPAL 1:1 (1:0)

Cristante 23., Rizzo 64.

Kurtić je vstopil v igro v 63. minuti, Iličića (oba Atalanta) ni v ekipi.



Danes ob 20.45:

SASSUOLO - MILAN

Preloženo:

LAZIO - UDINESE

Tekma je bila preložena zaradi obilnega dežja in poplavljenega igrišča.

Lestvica: NAPOLI 12 10 2 0 32:8 32 JUVENTUS 12 10 1 1 35:11 31 INTER 12 9 3 0 23:9 30 LAZIO 11 9 1 1 31:12 28 ROMA 11 9 0 2 21:7 27 SAMPDORIA 11 7 2 2 24:13 23 TORINO 12 4 5 3 17:19 17 FIORENTINA 12 5 1 6 21:17 16 ATALANTA 12 4 4 4 19:16 16 MILAN 11 5 1 5 16:16 16 CHIEVO 12 4 4 4 14:19 16 BOLOGNA 12 4 2 6 11:15 14 UDINESE 11 4 0 7 18:22 12 CAGLIARI 12 4 0 8 11:21 12 CROTONE 12 3 3 6 11:23 12 SPAL 12 2 3 7 10:20 9 SASSUOLO 11 2 2 7 6:19 8 GENOA 12 1 3 8 10:19 6 HELLAS VERONA 12 1 3 8 8:26 6 BENEVENTO 12 0 0 12 5:31 0

M. L.