Zadetek Mareka Hamšika je zadostoval za točko Napolija. Foto: Reuters Sami Khedira je že v 7. minuti popeljal Juventus v vodstvo. Foto: Reuters Nogometaši obeh moštev na zelenici tik pred začetkom tekme. Foto: Reuters

Juventus z le enim strelom v okvir vrat izvlekel točko v Neaplju

Chievo klonil pred Crotonejem

2. april 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 2. april 2017 ob 23:40

Neapelj - MMC RTV SLO

Derbi 30. kroga Serie A je bil dvoboj Napolija in Juventusa. Končalo se je z delitvijo točk (1:1), s čimer Neapeljčani na tretjem mestu še naprej zaostajajo 10 točk za vodilnimi Torinčani.

Drugouvrščena Roma je že v soboto z 2:0 premagala Empoli, oba zadetka je dosegel Edin Džeko. Rimljani so šest točk za staro damo.

Na stadionu San Paolo so v 7. minuti povedli gostje, po sijajni dvojni podaji z Miralemom Pjanićem je zadel Sami Khedira. S tem je nekoliko utišal glasne domače navijače, ki so vso tekmo žvižgali svojemu nekdanjemu ljubljencu Gonzalu Higuainu, ki se je prvič po poletnem prestopu v Torino vrnil v Neapelj. Kot se je izkazalo pozneje, je bil to edini strel Juventusa v okvir vrat!

Napoli je izenačil v 60. minuti, ko je po lepi podaji Driesa Mertensa s strelom pod prečko mrežo zatresel Marek Hamšik. Belgijec je kmalu zatem po veliki napaki Kwadwa Asamoaha stresel še zunanji del vratnice. Že večji del prvega polčasa so bili gostitelji nevarnejši, saj se je Juventus po hitrem zadetku ustavil. Hamšik, Lorenzo Insigne in Mertens niso bili dovolj natančni.

Tudi v drugem delu so več napadali varovanci Maurizia Sarrija, v 52. minuti je bil gol Joseja Marie Callejona pravilno razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Juventusa ni prebudil niti vstop na igrišče Juana Cuadrada in Paula Dybale. Higuain ni dobil pravih žog, domači branilci so ga dobro čuvali.

Že v sredo se bosta tekmeca v Neaplju pomerila še enkrat, ko bo na sporedu povratna tekma polfinala italijanskega pokala. Na prvi je bilo 3:1 za nogometaše iz Torina.



30. krog:

NAPOLI - JUVENTUS 1:1 (0:1)

Hamšik 60.; Khedira 7.

Napoli: Rafael, Strinić (79./Ghoulam), Koulibaly, Albiol, Hysaj, Jorginho, Allan (68./Zielinski), Hamšik (76./Rog), Mertens, Callejon, Insigne.

Juventus: Buffon, Asamoah, Chiellini, Bonucci, Lichtsteiner, Khedira, Marchisio (80./Dybala), Lemina (61./Cuadrado), Pjanić (87./Rincon), Mandžukić, Higuain.

Sodnik: Daniele Orsato



SASSUOLO - LAZIO 1:2 (1:1)

Berardi 26./11-m; Immobile 42., Acerbi 84./ag

ROMA - EMPOLI 2:0 (1:0)

Džeko 12., 56.

Zajc (Empoli) je sedel na klopi.

TORINO - UDINESE 2:2 (0:0)

Moretti 70., Belotti 83.; Jankto 50., Perica 68.

GENOA - ATALANTA 0:5 (0:2)

Conti 25., Gomez 32., 63., 83., Caldara 76.

RK: Pinilla 61./Genoa

Kurtić (Atalanta) je igral vso tekmo.

FIORENTINA - BOLOGNA 1:0 (0:0)

Babacar 51.

Iličić (Fiorentina) je igral do 76. minute.

PALERMO - CAGLIARI 1:3 (1:0)

Gonzalez 26.; Ionita 48., 89., Borriello 58.

Anđelković (Palermo) je bil na klopi.

CHIEVO - CROTONE 1:2 (0:0)

Pellissier 57.; Ferrari 51., Falcinelli 82.

Birsa je igral do 57. minute, Cesar (oba Chievo) je bil na klopi. Kotnik (Crotone) je bil prav tako med rezervisti.

PESCARA - MILAN 1:1 (1:1)

Paletta 12./ag; Pašalić 41.



Ponedeljek ob 20.45:

INTER - SAMPDORIA (Handanović)

Lestvica:

JUVENTUS 30 24 2 4 60:20 74 ROMA 30 22 2 6 66:26 68 NAPOLI 30 19 7 4 69:33 64 LAZIO 30 18 6 6 52:31 60 ATALANTA 30 18 4 8 51:33 58 INTER 29 17 4 8 55:31 55 MILAN 30 16 6 8 43:33 54 FIORENTINA 30 14 9 7 47:37 51 TORINO 30 10 11 9 56:50 41 SAMPDORIA 29 11 8 10 35:34 41 CHIEVO 30 11 5 14 35:43 38 UDINESE 30 10 7 13 38:40 37 CAGLIARI 30 10 5 15 39:59 35 BOLOGNA 30 9 7 14 29:43 34 SASSUOLO 30 9 4 17 37:48 31 GENOA 30 7 8 15 30:48 29 EMPOLI 30 5 7 18 17:48 22 CROTONE 30 4 5 21 23:50 17 PALERMO 30 3 6 21 25:63 15 PESCARA 30 2 7 21 30:67 13

M. R.