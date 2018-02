Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za Japonsko je sporna silhueta Korejskega polotoka. Foto: Reuters V nedeljo so se korejske hokejistke pomerila z izbrano vrsto Švedske. Zmagale so Švedinje s 3:1. Foto: Reuters Dodaj v

Južna Koreja opustila idejo o olimpijski zastavi s spornim otočjem

Japonska v Seul poslala uradno protestno noto

6. februar 2018 ob 13:53

Pjongčang,Tokio - MMC RTV SLO, STA

Južna Koreja je napovedala, da med zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu ne bo uporabljala skupne korejske zastave, na kateri bi bilo tudi otočje, ki si ga sicer lasti Japonska.

Južna in Severna Koreja nameravata ob odprtju zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu 9. februarja nastopiti pod skupno zastavo, na kateri je silhueta Korejskega polotoka.

Zastavo sta že uporabili na nedeljski pripravljalni tekmi ženske hokejske ekipe proti švedski izbrani vrsti. Na tej zastavi je bila tudi modra pika, ki prikazuje sporne otoke v Japonskem morju.

Gre za otočje Dokdo po korejsko oz. Takešima po japonsko. Nadzoruje ga Južna Koreja, Japonska pa trdi, da so otoki njeni. Da so ti otoki prikazani na skupni korejski zastavi, je nesprejemljivo, je v ponedeljek izjavil generalni sekretar japonske vlade Jošihide Suga. Japonska je v Seul poslala tudi uradno protestno noto.

Na slovesnosti bo tudi japonski premier

Japonska in Južna Koreja sta močni zaveznici proti Severni Koreji, ki obema grozi z jedrskim napadom. Po drugi strani so njuni odnosi še vedno precej obremenjeni zaradi zgodovine v prvi polovici 20. stoletja, ko je Japonska Korejski polotok kolonizirala in grobo izkoriščala Korejce. Na tisoče žensk so na primer prisilili v spolno suženjstvo japonskim vojakom med drugo svetovno vojno. Vendarle se namerava slovesnosti ob odprtju zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu v petek udeležiti tudi japonski premier Šinzo Abe in Seul je tudi zaradi tega popustil v sporu glede zastave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Koreja bo odločitev spoštovala

"Naše osnovno stališče je, da spoštujemo odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) glede uporabe zastave s Korejskim polotokom, še posebej na dogodkih v organizaciji MOK-a," je dejal tiskovni predstavnik južnokorejskega zunanjega ministrstva Noh Kju-duk. Pri tem je dodal, da je nedeljska hokejska tekma potekala v organizaciji korejske hokejske zveze, neodvisno od olimpijade.

M. L.