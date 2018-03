Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Slovenska kadetska reprezentanca bo tretjič nastopila na evropskem prvenstvu. Foto: Reuters Dodaj v

Kadetska reprezentanca na evropskem prvenstvu!

Tretjič na prvenstvu stare celine

28. marec 2018 ob 16:48

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Slovenska nogometna reprezentanca do 17 let je zmagala na kvalifikacijskem turnirju skupine 7 na Madžarskem in se prebila na evropsko prvenstvo!

Slovenija je pod vodstvom selektorja Agrona Šalje igrala v skupini 7. Na prvi tekmi je igrala 1:1 proti gostiteljem Madžarom, na drugi je gladko s 3:0 odpravila Izrael, danes pa si je prvo mesto in preboj na EP zagotovila z zmago z 2:1 nad zadnjeuvrščeno Romunijo.

Oba slovenska zadetka je danes dosegel Tamar Svetlin. Drugo mesto je zasedel Izrael, ki je bil v zadnjem krogu z 1:0 boljši od Madžarov.

Dobro uigrana ekipa

Pod vodstvom Šalje so slovenske barve na Madžarskem predstavljali Abel Marc (Bilje), Matevž Matko (Bravo), Domen Gril (Bravo), Jošt Urbančič (Domžale), Tamar Svetlin (Domžale), Ivan Makovec (Domžale), Žiga Repas (Domžale), Matija Burin (Olimpija), Martin Pečar (Olimpija), Gašper Koritnik (Krško), Mark Španring (Krško), Mirko Mutavčič (Maribor), Alen Jurca (Maribor), Rok Frešer (Maribor), Rok Maher (Maribor), Renato Simič (Fiorentina), Nino Kukovec (Fiorentina), Anže Pucihar (Pescara), Nik Prelec (Sampdoria) in Omar Kocar (Dinamo Zagreb).

Kadetska reprezentanca je sicer doslej na EP-ju do 17 let igrala dvakrat. Prvič leta 2012, ko je zaključni turnir potekal v Sloveniji, nazadnje pa pred tremi leti v Bolgariji. Slovenci so na domačih tleh v skupini z Nizozemsko, Poljsko in Belgijo osvojili točko, v Bolgariji pa so proti Nemcem, Belgijcem in Čehom trikrat izgubili z 0:1. V Angliji bodo maja ob gostiteljici ter Sloveniji in Izraelu igrali še Srbija, branilka naslova Španija, Švedska, Belgija, Irska, Švica, Portugalska, Nizozemska, Italija, BiH, Danska, Norveška in Nemčija. Evropsko prvenstvo bo med 4. in 20. majem.

