Kadetten končal zmagoviti niz Velenjčanov

Jan Grebenc si je zvil gleženj

5. oktober 2017 ob 20:30,

zadnji poseg: 5. oktober 2017 ob 22:08

Schaffhausen - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Gorenja Velenja so po treh zaporednih zmagah v Ligi prvakov doživeli prvi poraz. Kadetten iz Schaffhausna je bil na domačem igrišču boljši z 31:28.

Velenjčani so se v prvem polčasu dobro držali in držali korak z gostitelji. Ob odmoru je semafor kazal 14:14.

Tudi v drugem delu sta bili ekipi večji del poravnani. V 42. minuti so Velenjčani po golu Nika Medveda drugič na dvoboju povedli za dva gola (20:18). A izbranci Željka Babića niso dolgo uživali v vodstvu, saj so gostitelji z delnim izidom 3:0 prešli v vodstvo (21:20).

Velenjčani so v še večje težave zabredli v 52. minuti, ko so zaostali za dva gola (23:25), pred tem pa je Medved zastreljal še sedemmetrovko. V vrste slovenskih podprvakov se je v prelomnih trenutkih dvoboja naselila živčnost, po izključitvi Gregorja Potočnika pa so v 54. minuti prvič na tekmi zaostali za tri gole (24:27), s čimer je bil dvoboj tako rekoč odločen. Velenjčani namreč niso imeli več moči, da bi preobrnili izid.

V velenjski ekipi je bil najučinkovitejši s šestimi goli Jan Grebenc, ki si je v končnici tekme močno zvil gleženj, tako da bo verjetno nekaj časa odsoten z igrišč. Rok Ovniček in Alem Toskić sta dosegla po pet zadetkov.

Gorenje bo v naslednjem krogu v nedeljo, 15. oktobra, gostovalo v Elverumu na Norveškem, kjer igra tudi Slovenec Tine Poklar.

LIGA PRVAKOV

SKUPINA C, 4. krog

KADETTEN - GORENJE VELENJE 31:28 (14:14)

Kadetten Schaffhausen: Stevanović, Kindle, Delhees 1, Liniger 7, Csaczar 9, Pendić 3, Brannberger 1, Gerbl, Zehnder, Norouzinezhad, Szyba 1, Marković 5, Maros, Koch 2, Ostrouška, Tominec 2.

Gorenje Velenje: Ferlin, Zaponšek, Cehte 2, Medved 4, Haseljić, Ovniček 5, Grebenc 6, Toskić 5, Potočnik 1, Golčar, Markotić 2, Verdinek, Kleč, Tajnik, Brumen 3, Pejović.

Sedemmetrovke: 4/4; 2/4

Izključitve: 14 min; 8 min

Nedelja:

SKJERN - ADEMAR LEON

ELVERUM - DINAMO BUKAREŠTA

Vrstni red: Gorenje 6, Skjern in Kadetten 4, Ademar, Dinamo in Elverum po 2.

A. V.