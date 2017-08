Kaj bi dali za čarovnijo v napadu, kakršna je bila 30-sekundna v Stožicah

Izgubiti ne smejo, poraz bi pomenil konec sanj o Rusiji

30. avgust 2017 ob 10:15

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

Slovaki, s katerimi se bodo v petek pomerili slovenski nogometaši, spadajo med tiste tekmece, ki jih dobro poznamo. Slovenija bo z njimi igrala šestič, do zdaj pa še nikoli ni izgubila.

En dvoboj je bil že odigran tudi v Trnavi, sedmem največjem slovaškem mestu. Novembra 2004 sta se reprezentanci tam srečali na prijateljski tekmi. Zadetkov ni bilo, je pa večer na površje izvrgel Samirja Handanovića, ki je takrat, star 20 let, prvič čuval slovenska vrata. In svoje delo opravil izjemno. "Bil je že nekaj časa z nami, mi pa se skoraj nismo zavedali, kaj imamo," je po srečanju razmišljal takratni selektor Brane Oblak.

Izkušnje z igranjem v Trnavi ima od zdajšnjih reprezentantov le kapetan Boštjan Cesar, ki je bil del izbrane vrste že pred slabimi 13 leti in na igrišču tedaj preživel vseh 90 minut. Samo peščica več igralcev, ob Cesarju še Valter Birsa, Bojan Jokić in Rene Krhin, ima lepe spomine na zmagi v Mariboru (2:1) in Bratislavi (0:2) v kvalifikacijah za SP 2010 v Južni Afriki.

Verbič: Taktična zrelost bo znova zelo pomembna

Zadnje srečanje Slovencev in Slovakov oktobra v Stožicah se je končalo z 1:0, odločil je rezervist Rok Kronaveter, ki je po dolgem kroženju žoge prišel do prvega gola v članski reprezentanci. V sijajni 30-sekundi akciji je sodelovalo osem igralcev Slovenije, ki so se žoge dotaknili 25-krat, 13-krat zapored so natančno podali. Josip Iličić in Kronaveter sta v akciji sodelovala po trikrat, drugi po enkrat (glej video pod novico!).

"Taktična zrelost na tisti tekmi je bila zelo dobra, to bo zelo pomembno tudi v Trnavi. Če bomo taktično dovršeno odigrali v obrambi in nam bo z nekaj čarovnije v napadu uspelo doseči kakšen zadetek, bo super. Poskušali jih bomo vseskozi izzivati in biti čim bolj predrzni v napadalnih akcijah. Izgubiti ne smemo, poraz bi pomenil konec sanj o Rusiji. Na Slovaško odhajamo z dobro popotnico, zadnja tekma junija proti Malti je bila odlična," pred izjemno pomembnim petkovim obračunom v boju za svetovno prvenstvo napoveduje Benjamin Verbič.

Nogometaš iz Vojnika ne more biti zadovoljen z začetkom klubske sezone. Njegov Köbenhavn je ostal brez Lige prvakov, v danskem prvenstvu pa je po sedmih krogih šele na 7. mestu. V nedeljo je na gostovanju pri vodilnem Nordsjällandu klonil kar s 3:0.

"Razočaranje po neuvrstitvi v Ligo prvakov je bilo, a to je zdaj za nami. Igrali bomo v Evropski ligi. Naš cilj je bil jesensko igranje v skupini, to smo tudi dosegli. Sam se dobro počutim, priprave sem oddelal dobro in igram veliko," svetle točke izpostavlja Verbič.

Skubic, Matavž in Šporar zadevali v klubih

Nastopanje v Evropski ligi v prihodnjih mesecih čaka tudi Nejca Skubica in Tima Matavža. Skubic je avgusta v Turčiji odločil superpokalno tekmo, za Konyaspor pa je zadel tudi na zadnjih dveh prvenstvenih srečanjih. "S svojimi dozdajšnjimi predstavami sem dokaj zadovoljen, vedno pa je lahko boljše in veliko prostora za napredek. Kot ekipa pa nismo ravno dobro štartali," po dveh porazih svojega kluba v uvodnih treh krogih pravi desni bočni branilec in glede reprezentančne akcije dodaja: "Seveda gremo na šest točk. Mislim, da imamo dobre možnosti, da na Slovaškem zmagamo, saj imamo zelo dobro ekipo. Ekipni duh je na vrhuncu, imam dobre občutke."

Novopečeni član Vitesseja Matavž, ki se je v prvih treh krogih nizozemskega prvenstva vselej vpisal med strelce, je za reprezentanco nazadnje igral pred skoraj dvema letoma v San Marinu ob koncu kvalifikacij za Euro 2016. "Počutim se dobro, lepo je biti spet tu. V klubu igram in dosegam zadetke," se je vrnitve v izbrano vrsto razveselil Primorec, ki je zadnjega od svojih desetih zadetkov za Slovenijo dal maja 2013 na prijateljski tekmi proti Turčiji v Bielefeldu.

Tamkajšnji stadion zdaj zelo dobro pozna Andraž Šporar, ki so ga pred sezono v Nemčijo posodili iz Basla. "Sem izredno zadovoljen, druga nemška liga je močna liga. Resda to ni Basel in Liga prvakov, a tekmovanje v Nemčiji je zelo močno. V igri ni popuščanja, stadioni so polni. Za napadalce je dobro, ker se igra odprt nogomet. Za zdaj je vse v redu."

Na uvodnih štirih tekmah je igral 66 minut in v 1. krogu pred mesecem dni z zadetkom za 2:1 ob izteku 90. minute odločil srečanje proti Regensburgu. "Moralo bi mi iti samo še navzgor. Klubu gre super, smo prvi na lestvici. Presenečeni smo, ker so lani komaj ostali v ligi. Vzdušje je odlično," je klubske zadeve pokomentiral Ljubljančan, ki je do zdaj zbral dva nastopa v članski reprezentanci, oba lani novembra na Malti in Poljskem.



Repas za vpoklic izvedel na treningu v Marseillu

Na priložnost za debi bo tokrat čakal 20-letni Jan Repas. "Vpoklic je pozitivno presenečenje. Nisem pričakoval, da me bo selektor tako kmalu poklical v reprezentanco. Sem pa vesel, to je nagrada za delo. Prej sem vse te zvezdnike gledal po televiziji in navijal za njih, zdaj pa z njimi igram. Fantastično," je povedal Repas, ki je za prvi vpoklic v člansko izbrano vrsto izvedel pred četrtkovo tekmo Domžal v Marseillu, ko mu je veselo novico na treningu sporočil trener Simon Rožman. S selektorjem Srečkom Katancem se predtem ni pogovarjal.

Nadarjeni vezist se je zadnje dni ukvarjal tudi s prestopom v Caen: "Res se dogaja veliko stvari. Treba je biti z glavo pri stvari na vsakem treningu, dati sto odstotkov in se čim manj ukvarjati z zunanjim svetom. V Caenu so me lepo sprejeli, dobro se razumemo s soigralci. Največ sem se do zdaj pogovarjal s Hrvatom Ivanom Santinijem." Veseli se že novih klubskih izzivov. "Pogledal sem, kdaj bomo igrali proti Paris St. Germainu, to bo 20. decembra. Moj cilj je, da takrat zaigram," je v smehu sklenil Repas.

Matej Rijavec