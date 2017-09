Kajakaš Peter Kauzer tretji v Ivrei

Alja Kozorog deveta

2. september 2017 ob 14:10,

Ivrea - MMC RTV SLO, STA

Slovenski kajakaš na divjih vodah Peter Kauzer je na predzadnji tekmi svetovnega pokala v Ivrei v Italiji osvojil tretje mesto, kar so njegove prve stopničke v letošnji sezoni.

Kauzer je zaostal le za zmagovalcem Čehom Vitom Prindišem in Američanom Michalom Smolenom. 33-letni Hrastničan je po tretjem času v polfinalu (en dotik) v finalu odpeljal brez kazenskih pribitkov. Za Prindišem je zaostal 2,16 sekunde.

Kauzer: Sem na pravi poti

"Že na startu sem na prvih vratcih zadel tla, ker je voda nizka, ritem se mi je malo podrl, nato sem se malo lovil, v četrtih vratih imel precej direktno linijo, potem pa sem spet lovil peta vrata. Tista so nehvaležna, nimaš veliko hitrosti in porabil sem veliko moči. Potem naprej, tisti del mi je zelo všeč, sem vedel, da še ni konec, dokler ne pridem skozi cilj. Skušal sem izničiti zaostanek, a Vit in Michal sta bila brez napak prehitra. Brez teh bi se tudi jaz lahko boril za zmago, v polfinalu sem bil namreč najhitrejši. A po premoru me veseli, da sem že takoj na stopničkah in da sem na pravi poti zdaj do svetovnega prvenstva," je povedal Hrastničan.

Poleg Kauzerja je v finalu nastopila tudi kanuistka, 20-letna Alja Kozorog, tekmovalka z Mosta na Soči, in osvojila deveto mesto.

Preostali slovenski predstavniki kanuistka Nina Bizjak ter kajakaša Martin Srabotnik in Žan Jakše so obtičali v polfinalu. V nedeljo nastopi čakajo še kanuiste Benjamina Savška, Luko Božiča in Jureta Lenarčiča ter kajakašici Evo Terčelj in Uršo Kragelj.

Svetovni pokal se bo zaključil prihodnji teden s tekmo v španskem Seu d'Urgelu. Konec septembra čaka najboljše slalomiste še svetovno prvenstvo v francoskem Pauju.

T. O., A. V.