"Kako se rešiti padca med eksote, ko igra vse manj reprezentantov"

Na reprezentančni zbor za tekmi z Norveško in Bolgarijo, ki ju mora Slovenija v boju za obstanek v tretjem razredu Lige narodov dobiti, prihajajo ladje z izredno mešano popotnico. Obrambni del moštva je igral vse manj, ofenzivni del pa vse bolj učinkovito.

Na Brdu pri Kranju se ob 11. uri začenja zbor slovenske nogometne reprezentance ob zaključku premierne Lige narodov. Zaradi samo ene osvojene točke je vodstvo NZS-ja odstavilo selektorja Tomaža Kavčiča, a za petkovo tekmo z Norvežani v Ljubljani in ponedeljkovo gostovanje v Sofiji pri Bolgarih še niso našli stalnega selektorja, zato bo izbrano vrsto vodil dosedanji Kavčičev pomočnik Igor Benedejčič.

Kek ostaja favorit tako javnosti kot NZS-ja

Še vedno odmeva četrtkova novica, da se je Kevin Kampl kljub drugačni lastni oktobrski obljubi nenadoma reprezentančno upokojil in poslovil od Slovenije, ki je zaman čakala, da bi KK44 zares postal motor njene igre. Ob tem v zakulisju še kar trajajo pogovori in pogajanja s prvim izbranim favoritom za novega (in starega) selektorja. Matjaž Kek je prva želja tako javnosti kot NZS-ja, a dokončnega dogovora še kar ni. Baje plačilo, ki je bil pomemben kamen spotike pred šestimi leti, ni sporno. Najbrž se Keku po izčrpavajočem dolgoletnem delu pri Rijeki prileže nekaj tednov predaha, predvsem pa je vprašanje, kdo bi si želel prevzeti Slovenijo in z njo takoj izpasti v najnižji, četrti, razred novonastale Lige narodov.

Samo dve zmagi realno prinašata obstanek

Ponovimo: izhodišče Slovenije v skupini 3 v tretjeligaškem razredu C je obupno. Ena točka in trdno zadnje mesto, pri čemer je za obstanek realno treba premagati tako Norveško kot Bolgarijo, ki medtem računata na zmago proti Sloveniji, saj se sami boriti za zmago in napredovanje v Ligo B. Scenarij, po katerem bi bilo za rešitev pred padcem v neslavno družbo Andore, Malte in San Marina dovolj tudi 4 točke, je skrajno neverjeten ter ima nekaj pičlih promilov možnosti za uresničitev. Celo bolj verjeten je scenarij, da bi tudi dve zmagi bili premalo za obstanek v Ligi C, saj zaradi sestave tretjerazredne skupine Lige narodov lahko izpade tudi najslabši tretjeuvrščeni, kar pa je po 2/3 tekmovanja ravno Ciper, ki uživa lepo medsebojno prednost (točke 4:1, razlika v golih 3:2).

Kdo bo prevzel Iličićevo odgovornost in vlogo: Zajc in/ali Verbič?

Med obema reprezentančnima akcijama se je sicer popolnoma razletel in razigral ter na najvišjo raven forme vrnil Josip Iličić (3 goli in 3 podaje ter redno mesto v postavah kroga Serie A, po portalu WhoScored je bil celo igralec meseca oktobra v italijanskem elitnem prvenstvu), edina svetla točka oktobrskih tekem. A kaj, ko mora Jojo zaradi nabranih rumenih kartonov izpustiti domačo tekmo z Norveško. Kdo bo prevzel voditeljsko vlogo v napadalnem delu moštva?

Naravna izbira prst usmerja v Miho Zajca, ki je v nedeljo znova zadel v Serii A, ki je tudi ob Kamplovih rednih odsotnostih že nosil številko 10. Drugi kandidat je Benjamin Verbič, nosilec igre Dinama Kijeva, ki zadeva tako v Evropi kot v Ukrajini, a je roko na srce eden največjih dolžnikov v reprezentanci.

Šporar trese kot za stavo, a zgolj na Slovaškem

Med napadalci je v izjemni formi Andraž Šporar, a kaj ko je slovaška liga uradno na Uefini lestvici celo mesto za Prvo ligo. A vseeno 18 doseženim golom v sezoni 2018/19 ni v Prvi ligi nihče niti blizu, Špoki pa pri Slovanu Bratislavi iz tekme v tekmo trese in skrbi za nove presežke. Po golu s škarjicami je v nedeljo pri Nitri poskrbel za nenavadni hat-trick: najprej je spet zadel, nato podal za končnih 2:1, na koncu pa si je prislužil še rdeči karton. Nekakšen nogometni hat-trick Gordieja Howa (legendarni hokejist je znal golom in podajam dodati še izključitev zaradi pretepa). Ob tem je nad Šporarjem tudi breme pričakovanj – po 10 tekmah za Slovenijo še vedno čaka na krstni zadetek.

Kapetan poškodovan, peterica pa na stranskem tiru

Ob tem se je igralski položaj drastično poslabšal med obrambno naravnanimi izbranci. Poškodovani kapetan Bojan Jokić od zadnje oktobrske reprezentančne akcije ni igral in vprašanje, ali bo daleč najbolj izkušeni in najstarejši reprezentant pripravljen za prihajajoči tekmi. Med obema zboroma sta brez minute igre v klubih ostala prvi vratar Vid Belec in branilec Luka Krajnc. Miha Mevlja kot steber slovenske obrambe je od konca avgusta odigral le dve tekmi za Zenit, domačo pokalno in zadnjo tekmo v Evropski ligi. Omenjena trojica je sestavljala ožjo obrambo Slovenije v Oslu. V Mariboru se je v vlogi rezervista znašel še prvi podajalec Prve lige Amir Dervišević, na klopi je veliko večino zadnjega meseca preživel tudi glavni grešni kozel navijaške javnosti Rene Krhin pri Nantesu. Vsi omenjeni igralci so pod Kavčičem igrali ključne vloge in začenjali tekme.

Skratka, izhodišče je slabo tako na lestvici kot igralsko predvsem med obrambno usmerjenimi nogometaši, tako da dejansko nespremenjeno reprezentanco Slovenije čaka naporen teden, da se z začasnim šefom reši sramotnega padca med nogometne eksote Evrope.

Toni Gruden