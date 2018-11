Kakovostne Črnogorke prva slovenska ovira v Franciji

Bregar: Seznam kakovostnih igralk je zelo dolg

29. november 2018 ob 15:45

Nancy - MMC RTV SLO, STA

Slovenske rokometašice so prispele Nancy, kjer jih od petka naprej v prvem delu evropskega prvenstva čakajo tekme s Črnogorkami, Francozinjami in Rusinjami.

Prvo tekmo v skupini B bodo v dvorani Jean Weille odigrale v petek ob 21.00, na nasprotni strani pa jim bodo stale močne Črnogorke, ki so papirnate favoritinje tega dvoboja. Olimpijske podprvakinje iz Londona 2012, tega leta so slavile tudi na evropskem prvenstvu v Srbiji, so v Francijo prispele z vsemi svojimi najboljšimi rokometašicami, njihov cilj pa je preboj v drugi del tekmovanja.

Po tem hrepenijo tudi v slovenski izbrani vrsti, čeravno so njihove delnice na rokometni borzi manj vredne od črnogorskih, francoskih in ruskih. Napredovanje si bodo zagotovile tri najboljše izbrane vrste iz skupine B, ki se bodo nato preselile v Nantes in se pomerile s tremi najboljšimi iz skupine A (Danska, Srbija, Švedska in Poljska).

Izbranke Uroša Bregarja se zavedajo moči Črnogork, ki so v kvalifikacijah pometle s Poljakinjami, Slovakinjami in Italijankami ter se s šestimi zmagami zanesljivo prebile na letošnji zaključni turnir v Franciji. Črnogorke so na zadnjih dveh pripravljalnih tekmah pred prihodom v Francijo premagale Švedinje, medtem ko Slovenke niso odigrale nobene uradne tekme.

Bregar: Seznam kakovostnih igralk je zelo dolg

"Gre za skupek vrhunskih igralk," je o uvodnih tekmicah v Nancyju uvodoma dejal Bregar, nato pa izrekel številne komplimente na račun njihovih posameznic: "Črnogorska reprezentanca ima v svojih vrstah eno od najboljših krilnih navez Majda Mehmedović-Jovanka Radičević, zanjo igra tudi ena najbolj obetavnih mladih zunanjih igralk na svetu – Đurđina Jauković. Seznam izjemno kakovostnih igralk je še dolg, tu je Milena Raičević, ki zagotovo sodi med 'top 5' najboljših srednjih igralk na svetu, ter Katarina Bulatović, ki je doslej že štirikrat slavila s svojimi klubi v evropski ligi prvakinj. Črnogorke so izjemno močne tudi na črti, krožna napadalka Tatjana Brnović je bila izbrana za najboljšo igralko na mladinskem evropskem prvenstvu. Njihov cilj je odmeven izid na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2020."

Slovenske rokometašice so se s Črnogorkami, ki jih zdaj vodi švedski strokovnjak Per Johansson, nazadnje pomerile marca lani. Na prvi pripravljalni tekmi so izgubile z 22:29, na drugi pa slavile z 20:19. Slovenija je izgubila oba medsebojna dvoboja v kvalifikacijah za EP 2016 – v Ljubljani z 20:22, v Bijelem Polju pa z 22:24. Kot samostojni državi se ekipi na evropskih prvenstvih še nista pomerili, na Madžarskem 2004 je Slovenija premagala tedaj skupno reprezentanco Srbije in Črne gore s 36:26.

Slovenijo po petkovi tekmi s Črno goro v nadaljevanju skupinskega dela čakata še zahtevnejša obračuna. Najprej se bo v nedeljo, 2. decembra, ob 15.00 pomerila s Francijo, v torek, 4. novembra, pa ob 18.00 še z Rusijo. Obe reprezentanci sta izjemno močni in glavni kandidatki za odličja. Francija je na lanskem svetovnem prvenstvu v Nemčiji osvojila odličje zlatega leska, Rusija pa je pred dobrima dvema letoma slavila na poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru.

Skupina B, četrtek ob 21.00:

FRANCIJA - RUSIJA

Petek ob 21.00:

SLOVENIJA - ČRNA GORA



Nedelja ob 15.00:

SLOVENIJA - FRANCIJA

Ob 18.00:

RUSIJA - ČRNA GORA



Torek ob 18.00:

SLOVENIJA - RUSIJA

Ob 21.00:

FRANCIJA - ČRNA GORA



V drugi del se uvrstijo prve tri reprezentance.

T. J.