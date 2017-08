Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Roberto Firmino in Mohamed Salah sta na začetku drugega dela poskrbela za preobrat, vendar je Watford prišel do zaslužene točke. Foto: Reuters Sorodne novice Giroud odločil goleado na Emiratesu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kakšen eksploziven uvod: Šest golov še v Watfordu

Liverpool v podaljšku zapravil uvodno zmago

12. avgust 2017 ob 15:40,

zadnji poseg: 12. avgust 2017 ob 15:50

Watford - MMC RTV SLO

Po sedmih zadetkih na petkovem uvodnem obračunu, se je angleško prvenstvo nadaljevalo s podobno razburljivo tekmo med Watfordom in Liverpoolom, kjer so gledalci spremljali remi s kar šestimi zadetki (3:3).

Gostiteljem je zasluženo točko po zmedi v gostujočem kazenskem prostoru v tretji minuti sodniškega podaljška prinesel branilec Miguel Britos. Kot je izvajal Jose Holebas, Georginio Wijnaldum je z glavo žogo nerodno izbijal, do nje se je dokopal rezervist Richarlison, jo poslal proti golu, kjer je Simon Mignolet njegov poskus še ubranil, vendar jo je nato v gol potisnil urugvajski branilec.

Redsi so ob polčasu zaostajali z 1:2, nato pa do preobrata prišli na začetku drugega polčasa. Zablestel je novinec Mohamed Salah. Sprva je priigral enajstmetrovko, ki jo je v 55. minuti uspešno izkoristil Roberto Firmino, nato pa le dve minuti zatem zadel še sam. V prvem polčasu je izid na 1:1 z izjemnim zadetkom poravnal Sadio Mane. Liverpool je stresel tudi okvir vrat in bil bolj prepričljiv, a se očitno slabih obrambnih navad iz pretekle sezone še ni znebil. Jürgena Kloppa čaka vsaj v tem segmentu še veliko dela.

Premier liga, 1. krog, sobota:

WATFORD - LIVERPOOL 3:3 (2:1)

Okaka 8., Doucoure 32., Britos 93.; Mane 29., Firmino 55./11-m, Salah 57.

Ob 16.00:

CHELSEA - BURNLEY

CRYSTAL PALACE - HUDDERSFIELD

(Gorenc Stanković)

WEST BROMWICH - BOURNEMOUTH

SOUTHAMPTON - SWANSEA

EVERTON - STOKE CITY

Ob 18.30:

BRIGHTON - MANCHESTER CITY

Nedelja ob 14.30:

NEWCASTLE - TOTTENHAM

Ob 17.00:

MANCHESTER UTD. - WEST HAM

Petkova tekma:

ARSENAL - LEICESTER 4:3 (2:2)

Lacazette 2., Welbeck 45., Ramsey 83., Giroud 85.; Okazaki 5., Vardy 29., 56.

Ž. K.