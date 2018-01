Kakšno darilo za okroglih 70: gladko slavje Jesenic v Tivoliju

Zmaji ostajajo brez zmage na večnih derbijih v Tivoliju

6. januar 2018 ob 12:01,

zadnji poseg: 6. januar 2018 ob 23:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic so v 32. krogu Alpske lige stvari očitno spet postavili na svoje mesto in še četrtič v sezoni premagali SŽ Olimpijo (2:6).

Ljubljančani so pred tednom dni po treh zaporednih porazih na derbijih v letošnji sezoni slavili na Jesenicah in nabrušeni pričakali večne tekmece, ki pa so z izjemo prve tretjine prevladovali večji del tekme in tudi tokrat pred nekaj več kot 2.000 gledalci zasluženo slavili. Zvestim navijačem so tako pripravili najlepše darilo za začetek novega leta, ko jeseniški hokej praznuje tudi 70 let od ustanovitve kluba na Jesenicah leta 1948.

S po dvema zadetkoma sta tokrat pri železarjih blestela Jaka Sodja in Aleksandar Magovac, za zmaje sta zadetka dosegla Gal Koren in Aljaž Chvatal. Slovenska kluba v Alpski ligi bosta imela v rednem delu sezone še en medsebojni obračun, ki bo na vrsti že naslednji teden, ko bodo 13. januarja gostitelji šeste tekme Jeseničani.

Koren povedel gostitelje v vodstvo

Olimpija je obetavno odprla obračun, saj je tako v 5. (Miha Pesjak) kot v 13. minuti (Koren) stresla okvir vrat, ob igralcu več pa nato zasluženo povedli v 12. minuti. Streljal je Maks Selan, vratar Clarke Saunders je plošček odbil, Koren pa je iz bližine pospravil "odbitek".

Olimpijin razpad v zaključku druge tretjine

Olimpija je imela v drugi tretjini idealno priložnost za povišanje vodstva, ko je iz protinapada po podaji Andreja Hebarja preslabo streljal Miha Zajc, kazen pa je sledila v naslednjem napadu. Iz prav tako protinapada je z natančnim strelom v 31. minuti udaril Sodja, igra gostiteljev pa je začela vse bolj razpadati. Gostje so to še pred koncem druge tretjine izkoristili. Najprej je zmedo v domači obrambi izkoristil Adis Alagić v 37. minuti, nekaj sekund pred koncem druge tretjine pa je z bombo ob kar dveh igralcih več udaril še Magovac. Konec druge tretjine je zaznamoval še pravi hokejski obračun s pestmi in s po tremi izključitvami na vsaki strani.

Magovac in Brus dokončala delo

V zadnji tretjini so gostje nadaljevali tam, kjer so nehali v drugi; napako domače obrambe je z golom hitro kaznoval Sodja v 44. minuti. Domači se sicer kljub visokemu zaostanku še niso popolnoma predali, za kanček upanja je z zadetkom pet minut pozneje po povratni podaji Črta Snoja poskrbel Chvatal, a so bili gostitelji vseeno daleč od preobrata. Jeseničani so znali zadržati prednost, za piko na i je najprej Magovac zadel še enkrat ob novi številčni prednosti, dve minuti pred koncem pa je bil uspešen še Miha Brus ob strelu na nebranjen ljubljanski gol.

Alpska liga, 32. krog:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

2:6 (1:0, 0:3, 1:3)

Koren 12., Chvatal 49.; J. Sodja 31., 44., Alagić 37., Magovac 40., 55., Brus 58.

KAC MLADI - SALZBURG MLADI 2:3

RITTEN - PUSTERTAL 3:0

NEUMARKT - ASIAGO 0:3

VIPITENO - GARDENA 5:1



LUSTENAU - ZELL AM SEE 5:6

BREGENZERWALD - KITZBÜHEL 3:2

FASSA - CORTINA 2:1

Lestvica * x

RITTEN SPORT 31 21 5 2 3 75 ASIAGO 30 22 2 1 5 71 SIJ ACRONI JESENICE 29 19 3 2 5 65 PUSTERTAL 31 17 2 5 7 60 SŽ OLIMPIJA 31 17 2 2 10 57 FELDKIRCH 29 16 3 3 7 57 VIPITENO 31 14 2 4 11 50 BREGENZERWALD 31 14 2 3 12 49 --------------------------------------- CORTINA 31 11 3 6 11 45 ZELL AM SEE 31 13 2 2 14 45 SALZBURG MLADI 23 11 3 0 9 39 LUSTENAU 29 10 3 2 14 38 KITZBUHEL 28 8 2 4 14 32 GARDENA 31 9 1 1 20 30 NEMARKT 32 4 5 2 21 24 FASSA 30 6 1 0 23 20 KAC MLADI 30 1 0 2 27 5

* - zmaga po podaljšku oz kaz. strelih

x - poraz po podaljšku oz kaz. strelih

Ž. K.