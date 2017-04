Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Veselje nogometašev Crotoneja po veliki zmagi nad Interjem. Foto: EPA Junak Crotoneja - Diego Falcinelli. Foto: EPA Mario Pašalić je eden izmed strelcev Milana. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kalabrijci z dna lestvice premagali Handanovićev Inter

Milano na San Siru prepričljivo premagal Palermo

9. april 2017 ob 18:44

Milano - MMC RTV SLO

Milanski ekipi, Milan in Inter, sta se krog pred medsebojnim derbijem pomerili z ekipama z juga Italije. Slabše jo je odnesel Inter s slovenskim vratarjem Samirjem Handanovićem.

Veliki Inter je na kolena spravila kalabrijska ekipa Crotone, ki je na dnu lestvice italijanskega nogometnega prvenstva.

Junak Crotoneja je napadalec Diego Falcinelli. Prvi gol je dosegel iz enajstmetrovke. Handanović je šel na pravo stran, a je bil prekratek, da bi ubranil strel Falcinelliju. Sodnik je najstrožjo kazen dosodil, ker je Gary Medel v kazenskem prostoru igral z roko.

Drugi šok za Milančane je sledil štiri minute pozneje. Falcinelli je krenil v protinapad, prelisičil celotno obrambo Interja, ko je opazil, da je tudi Handanović šel iz gola, pa je z lobom poskrbel za vodstvo z 2:0. To je enajsti gol za Falcinellija v italijanskem nogometnem prvenstvu.

Do konca prvega polčasa je imel Crotone še kar nekaj priložnosti za povišanje vodstva.

Trener Interja Stefano Pioli je v 2. polčasu spremenil postavo, v igro sta takoj na začetku drugega dela igre vstopila Rodrigo Palacio in Eder. Igra Interja je počasi stekla, postali so nevarni tudi v napadu, v 65. minuti pa dosegli gol. Kot je izvedel Antonio Candreva, Geoffrey Kondogbia je sprejel žogo in jo podaljšal do Danila D'Ambrosia, ki je zadel iz neposredne bližine.

Visok poraz Palerma

Druga milanska ekipa, Milan, pa je na San Siru ugnala Palermo s 4:0. V 37 minutah so gledalci videli kar tri gole.

Najprej je v 6. minuti zadel Suso iz prostega strela z roba kazenskega prostora. Suso je malo pozneje z lepo podajo zaposlil Maria Pašalića na drugi strani gola, ki je prelisičil obrambnega igralca in vratarja. Podobna akcija se je zgodila v 37. minuti. Davide Calabria je videl Carlosa Bacco na drugi strani gola in mu z roba kazenskega prostora namenil lep predložek, ta pa je z glavo matiral vratarja Palerma. Zadnji gol je dosegel Gerard Deulofeu, ki je lepo preigral obrambo in močno streljal ter zadel v spodnji desni kot.

Pri Palermu je v 72. minuti nogometno zelenico zapustil slovenski nogometaš Siniša Anđelković.

Vodilna ekipa Serie A Juventus je včeraj premagala Chievo. V ekipi sta vso tekmo igrala slovenska nogometaša Valter Birsa in Boštjan Cesar. Birsa je napotil tri udarce proti golu Juventusa, a je legendarni vratar Gianluigi Buffon svojo mrežo ohranil nedotaknjeno celotno srečanje.

Zvečer bo na sporedu še tekma med Laziom in Napolijem.

Italijansko nogometno prvenstvo, 31. krog:

BOLOGNA - ROMA 0:3 (0:2)

Fazo 26., Salah 41., Džeko 75.

MILAN - PALERMO 4:0 (3:0)

Suso 6., Pašalić 19., , Bacca 37., Deulofeu 70.

RK: Gonzalez 83./Palermo

Anđelković (Palermo) je igral do 72. minute.

CAGLIARI - TORINO 2:3 (1:2)

Borrielo 19./11-m, Kwang Song 35.;

Ljajić 33., Belotti 39., Acquah 54.

RK: Acquah 91./Torino



CROTONE - INTER 2:1 (2:0)

Falcinelli 19./11-m, 22.; D'Ambrosio

65.

Kotnik (Crotone) je bil na klopi, Handanović je branil vso tekmo.

SAMPDORIA - FIORENTINA 2:2 (1:0)

Fernandes 5., Alvarez 71.; Rodriguez

60., Babacar 89.

Iličić (Fiorentina) je igral prvi polčas.

UDINESE - GENOA 3:0 (2:0)

De Paul 20., Zapata 31., Rubinho 49./ag



Ob 20.45:

LAZIO - NAPOLI

Odigrano včeraj:

EMPOLI - PESCARA 1:1 (1:1)

El Kaddouri 9.; Carpari 31.

Zajc (Empoli) je bil na klopi.



ATALANTA - SASSUOLO 1:1 (0:1)

Cristante 73.; Pellegrini 36. Kurtić

(Atalanta) je igral do 55. minute.



JUVENTUS - CHIEVO 2:0 (1:0)

Higuain 23., 84.

Birsa in Cesar sta igrala vso tekmo.

Lestvica JUVENTUS 31 25 2 4 62:20 77 ROMA 31 23 2 6 69:26 71 NAPOLI 30 19 7 4 69:33 64 LAZIO 30 18 6 6 52:31 60 ATALANTA 31 18 5 8 52:34 59 MILAN 31 17 6 8 47:33 57 INTER 31 17 4 10 57:35 55 FIORENTINA 31 14 10 7 49:39 52 SAMPDORIA 31 12 9 10 39:37 45 TORINO 31 11 11 9 59:52 44 UDINESE 31 11 7 13 41:40 40 CHIEVO 31 11 5 15 35:45 38 CAGLIARI 31 10 5 16 41:62 35 BOLOGNA 31 9 7 15 29:46 34 SASSUOLO 31 9 5 17 38:49 32 GENOA 31 7 8 16 30:51 29 EMPOLI 31 5 8 18 18:49 23 CROTONE 31 5 5 21 25:51 20 PALERMO 31 3 6 22 25:67 15 PESCARA 31 2 8 21 31:68 14

D. S.