Kalan: Pokal želimo dvigniti v sredo, a lepše bi ga bilo v Podmežakli

Pešut: Težko je na ledu in tudi zunaj ledenih ploskev

10. april 2017 ob 10:31

Jesenice - MMC RTV SLO

Za kakovostno finalno serijo sta vedno potrebna dva približno enakovredna tekmeca. Jeseničani so skozi sezono stopnjevali formo in so odlično pripravljeni. Olimpija deluje raztreseno, obramba je katastrofalna.

Ljubljančani, ki so prvo tekmo finala državnega prvenstva v četrtek v Tivoliju izgubili s 5:10, so v nedeljo zvečer v razgretem vzdušju Podmežakle prikazali boljšo igro, a se vseeno niso niti približali najboljšim predstavam iz drugega dela Lige Ebel v letošnji sezoni. 44 dni od zadnje tekme razširjenega avstrijskega prvenstva do uvodnega srečanja finala državnega prvenstva je pustilo posledice. Še posebej pri tujcih, ki so z glavami že na dopustu in niso prikazali praktično ničesar v finalni seriji.

V lanskem finalu je Olimpija prejela le dva zadetka na petih tekmah, sijajni čuvaj mreže Olivier Roy je kar 202 minuti obdržal mrežo nedotaknjeno. Poudarek je bil na obrambi in kakovost igre je bila vsekakor boljša. Letos je na dveh finalnih tekmah padlo kar 24 golov, zmaji so jih prejeli 16.

Odlična organizacija tekme

3.200 gledalcev je zelo lepo napolnilo Podmežaklo. Tudi organizacija tekme je bila na ravni Lige Ebel, v klubu so vse stvari urejene. Igralci prejemajo redne plače, enako velja za ostalo osebje v klubu in seveda se to pozna na ledu.

Hokej ima dolgoletno tradicijo na Jesenicah, kjer se za pomembne tekme zbere veliko število gledalcev. Vseeno so se organizatorji še posebej pripravili na veliko tekmo. Pred dvorano je igrala godba na pihala Jesenice – Kranjska Gora. V dvorani so pripravili številne nagradne igre. Slovensko himno je zapela mlada pevka Naja Varl, hči nekdanjega kapetana želazarjev Dejana Varla, ki je bil v lanski sezoni trener Jesenic. Prvi plošček je vrgel kapetan prvih državnih prvakov v samostojni Sloveniji Drago Mlinarec, ki v devetdesetih letih igral na številnih nepozabnih obračunih večnih tekmecev, ko so bili na ledu še veliko večji mojstri hokeja.

Zupančič: Polna dvorana nas je potegnila, preveč smo tvegali

Nik Zupančič kljub visoki zmagi na prvi tekmi ni bil zadovoljen z obrambo. "Začetek je bil podoben prvi tekmi. Odprta igra in polna dvorana nas je malo potegnila, malo preveč smo tvegali. Dobili smo preveč golov glede na njihove priložnosti. Druga tretjina je bila v redu, a po 4:2 je padla koncentracija in spustili smo tekmeca nazaj v igro. To se ne sme zgoditi. Ob koncu druge tretjine je imela Olimpija pobudo. Bilo je težje, moram pa pohvaliti ekipo, ki je zrelo odigrala zadnjo tretjino in dopustila malo strelov tekmecem. Igra je nato stekla in tekmo smo pripeljali do mirnega konca. Položaj je dober, vendar ranjen tekmec je najbolj nevaren. Tretjo zmago je treba prigarati, ne bodo nam je poklonili," je pojasnil trener železarjev, ki bi mu hitro konec državnega prvenstva prišel zelo prav, saj ima veliko obveznosti tudi s slovensko reprezentanco. Že v torek se bodo risi v Celju pomerili z Madžari.

Finale zanimiv za gledalce, manj za trenerje

Jeseničani so v polfinalu Alpske lige zapravili zaključni plošček v Podmežakli, ko so vodili z 2:1 v zmagah. Italijani so izenačili na 2:2 v zmagah in dobili tudi peto tekmo. "Naša ekipa se je nekaj naučila iz končnice Alpske lige. V polfinalu proti Asiagu smo imeli domačo tekmo, kjer se je zbralo veliko ljudi, pa tega nismo izkoristili. Polne tribune morajo biti naša prednost in ne pritisk. Tokrat smo energijo s tribun pobrnili sebi v prid," je še dodal Zupančič, ki pa ima precej raje disciplinirano igro z malo zadetki: "Mislim, da se v finalu igra kakovosten hokej. Obe ekipi bi se s tako igro borili za vrh Alpske lige. Za gledalce je zelo zanimiv finale, saj je padlo veliko zadetkov. Za trenerje to ni najbolje."

Kalan najboljši igralec srečanja

Luka Kalan je podal za dva zadetka in izbran je bil za najboljšega igralca tekme: "Izpolnili smo cilj, saj vodimo z 2:0 v zmagah. Popravili smo igro v obrambi, čeprav še nismo brezhibni. V sredo lahko še nadgraditi igro in osvojimo naslov. Ko gre plošček enkrat v mrežo, gre potem vse lažje. Znova smo zadeli šestkrat, kar je res super. Nismo še preveč utrujeni. Vse bomo naredili, da pokal dvignemo že v sredo, čeprav bi ga bilo lepše v Podmežakli."

Logar: Pozna se, da smo delali na zaključku akcij

"Pred domačimi gledalci smo imeli še večji zagon in prikazali smo še boljšo igro. Olimpija je v drugi tretjini dobila zalet, a nas je rešil vratar in uspelo smo se obraniti. V zadnji tretjini smo uspeli povišati prednost. Ne vem, zakaj je letos v finalu padlo že toliko golov. Lani jih je v celotnem finalu le enajst. Mi smo letos skozi celotno sezono gradili na zaključku akcij. Veliko smo delali na treningih in to se zdaj obrestuje. Vedeli smo, da bo želela Olimpija po ponižanju na prvi tekmi zmagati in prikazali so drugačen pristop. V sredo nas čaka težka tekma," je poudaril branilec Miha Logar, ki je lani osvojil naslov z Olimpijo, letos pa je na najboljši poti do lovorike z Jesenicami.

Zajc: Stanje v klubu precej slabše kot lani

V Tivoliju imajo težave že pri opremi in fizioterapevtih. Bojan Zajc je izgubil zelo pomembnega pomočnika Jožeta Kovača in le peščica ljudi je še ostala v klubu. Predsednik Marko Popovič ima službene obveznosti v Črni gori in ni prisoten na finalnih tekmah. Po koncu sezone je nujna skupščina kluba, kjer bi se na novo sestavil upravni odbor. V tako neurejenih razmerah je nemogoče delovati.

Zajc je uspel malce dvigniti ekipo v primerjavi s prvo tekmo. V drugi tretjini so zmaji pritiskali (streli na vrata 9:14), a niso uspeli izenačiti na 4:4. "Prikazali smo boljšo igro, predvsem v drugi tretjini smo začeli igrati po naših načrtih. Ključnih je bilo zadnjih pet minut v drugi tretjini, ko smo nizali napade in pritiskali na njihova vrata. Uspeli so se obraniti in to je prelomilo tekmo. V zadnji tretjini smo imeli preveč kazni in nismo se uspeli vrniti nazaj v igro," je razlagal trener zeleno-belih.

"Zelo se pozna, da mesec in pol nismo igrali prave tekme. Trening je nekaj popolnoma drugega, samo tekme ti dajo pravo reakcijo na ledu. To smo vedeli že pred finalom. Naša realnost je popolnoma drugačna, kot je bila februarja. Še posebej na prejšnji tekmi preveč prostega prostora pred vrati. A manjka dodana vrednost, reakcije, ki je s treningi ne moreš dobiti. To je naša osnovna težava, delamo prekrške, ker zamujamo," je dodal Zajc, ki upa, da se bo serija še enkrat vrnila na Gorenjsko: "Naslednjo tekmo v Ljubljani bomo skušali storiti vse, da se prvenstvo še ne konča. V sredo bo tekma za preživetje. Pričakujem veliko disciplino in borbeno predstavo."

"Tujci bi morali narediti razliko na ledu, a niso v pravem tekmovalnem ritmu. Razen v devetdesetih letih je bila vedno težava z motivacijo tujcev. Izmed vsega skupaj se najbolj pozna, da stvari v klubu niso urejene. Preživljamo najtežje čase, v našem klubu je stanje še precej slabše v primerjavi z lansko sezono," ja zaključil Zajc.

Pešut: Težko na ledu in tudi zunaj ledenih ploskev

Žiga Pešut je po veliki napaki jeseniške obrambe v 30. minuti znižal na 4:3: "Za tako pomembne tekme je to preveč golov, ne bi si smeli tega dovoliti, na dveh smo jih prejeli 16. Ne vem, kaj naj rečem, seveda sem jezen. Ne vem, kaj je narobe. Težko je igrati, ko dosežeš zadetek priključka, pa spet takoj dobiš gol. Težko je na ledu in tudi zunaj ledenih ploskev, a ne smemo iskati izgovorov in v sredo iti na zmago in doseči zadetke, lepe ali grde."

"Skrivnosti med ekipama ni. Mi ne znamo izkoristiti njihovih pomanjkljivosti, oni pa dobro unovčijo naše slabe točke. Jeseničani so odlični v napadu. Treba bo blokirati več strelov in bolj pomagati vratarju," je poudaril Pešut.

V sredo imajo Jeseničani priložnost za enajsto lovoriko v samostojni državi. Po prikazanem na uvodnih dveh srečanjih je zelo težko verjeti, da bi se lahko Olimpija sestavila in bi nato v petek videli še en hokejski praznik v polni Podmežakli.

Aleš Golob