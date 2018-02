Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Joe Pavelski je z uspešno izvedenim kazenskim strelom znatno pripomogel k zmagi San Joseja nad Anaheimom. Foto: Reuters 59 minut smo potrebovali, da smo se vrnili v igro in izsilili podaljšek. Toda naša igra mi je bila danes všeč. Menim, da smo v gosteh odigrali zelo dobro, glede na vse okoliščine. Zmaga je bila zelo hrabra! Peter DeBoer, glavni trener San Joseja Jimmy Vesey je dosegel odločilni zadetek v Winnipegu. Foto: Reuters Matthew Tkachuk je v Brooklynu svojemu Calgaryju prinesel zmago nad New York Islandersi. Foto: Reuters Vancouver se je v gosteh znesel nad Dallasom, zabil mu je pol ducata golov. Foto: Reuters Boston je s 5:3 slavil pri New Jerseyju, med strelce se je vpisal tudi Torey Krug. Foto: Reuters Dodaj v

Kalifornijski derbi pripadel San Joseju

V noči na ponedeljek same gostujoče zmage v Ligi NHL!

12. februar 2018 ob 07:03

Anaheim,Winnipeg - MMC RTV SLO

V noči na ponedeljek sta se v Ligi NHL pomerila Anaheim in San Jose. Po kazenskih strelih so slavili gostje s 3:2. Philadelphia je v gosteh ugnala Vegas (1:4).

Anaheim je tekmo začel odlično, že po dobrih dveh minutah se je med strelce vpisal Ondrej Kase in svojo ekipo popeljal v vodstvo. 22-letni Čeh je v hitrem protinapadu s strelom iz zapestja z desne strani plošček spravil med nogama vratarja Martina Jonesa. To je bil zanj 15. gol v sezoni.

18 sekund pred koncem prve tretjine so gostitelji mislili, da so vodstvo podvojili, ko je Jonesa premagal Corey Perry, a so sodniki po ogledu posnetka zadetek razveljavili zaradi prepovedanega položaja. V drugi tretjini sta mreži obmirovali, ogromno akcije se je nato zgodilo v zadnji tretjini.

Najprej je Cam Fowler zadel za 2:0, ko je po podaji Kaseja pred gol plošček iz neposredne bližine spravil pod prečko. Sledila je velika vrnitev San Joseja, ki jo je začel Logan Couture. 28-letni center je po podaji Tomasa Hertla zadel z modre črte, izid je 54 sekund pred koncem rednega dela srečanja izenačil Timo Meier. Ta je po Couturovem strelu pred vrati podstavil palico in izsilil podaljšek.

V podaljšani igri se mreži, tako kot v drugi tretjini, nista zatresli, o zmagovalcu so odločali kazenski streli, ki so jih bolje izvedli gostje. Vratarja Johna Gibsona sta premagal Joe Pavelski in Couture, na drugi strani je Jones oba poskusa Anaheima ubranil.

Vesey ob vrnitvi mož odločitve v Winnipegu

Vroče je bilo tudi v Winnipegu, kjer so New York Rangersi slavili s 3:1. V prvi tretjini, ki se je končala z 1:1, sta zadela Nikolaj Ehlers in Mats Zuccarello, v nadaljevanju pa je mož odločitve postal napadalec Rangersov Jimmy Vesey. 24-letni Bostončan se je na led vrnil po treh izpuščenih tekmah zaradi pretresa možganov in slabe štiri minute pred koncem preusmeril strel Bradyja Skjeija za hrbet nemočnega vratarja Connorja Hellebuycka. Gostitelji so do konca srečanja napadali in iskali izenačenje, a zaman. Michael Grabner je s strelom v prazno mrežo v končnici le še zabil zadnji žebelj v njihovo krsto.

Liga NHL, tekme 11. februarja:

ST. LOUIS - PITTSBURGH 1:4

WASHINGTON - DETROIT * 4:5

WINNIPEG - NY RANGERS 1:3

DALLAS - VANCOUVER 0:6

BUFFALO - COLORADO 4:5

NEW JERSEY - BOSTON 3:5

NY ISLANDERS - CALGARY 2:3

VEGAS - PHILADELPHIA 1:4

ANAHEIM - SAN JOSE ** 2:3



* - v podaljšku

** - po kazenskih strelih

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 55 38 14 3 79 BOSTON BRUINS 54 34 12 8 76 TORONTO MAPLE LEAFS 57 33 19 5 71 WASHINGTON CAPITALS 55 32 17 6 70 PITTSBURGH PENGUINS 57 31 22 4 66 PHILADELPHIA FLYERS 56 28 19 9 65 NEW JERSEY DEVILS 55 27 20 8 62 CAROLINA HURRICANES 56 26 21 9 61 ------------------------------------- COLUMBUS BLUE JACKETS 55 28 23 4 60 NEW YORK ISLANDERS 57 27 24 6 60 NEW YORK RANGERS 56 27 24 5 59 DETROIT RED WINGS 54 22 23 9 53 FLORIDA PANTHERS 52 23 23 6 52 MONTREAL CANADIENS 55 22 26 7 51 OTTAWA SENATORS 54 19 26 9 47 BUFFALO SABRES 56 16 30 10 42

Zahodna konferenca:

VEGAS GOLDEN KNIGHTS 55 36 15 4 76 NASHVILLE PREDATORS 54 33 12 9 75 WINNIPEG JETS 56 32 15 9 73 ST. LOUIS BLUES 58 34 21 3 71 DALLAS STARS 57 33 20 4 70 SAN JOSE SHARKS 56 30 18 8 68 MINNESOTA WILD 55 30 19 6 66 CALGARY FLAMES 56 29 19 8 66 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 55 30 20 5 65 ANAHEIM DUCKS 57 27 19 11 65 COLORADO AVALANCHE 55 30 21 4 64 CHICAGO BLACKHAWKS 55 24 23 8 56 EDMONTON OILERS 54 23 27 4 50 VANCOUVER CANUCKS 56 22 28 6 50 ARIZONA COYOTES 55 13 32 10 36

Tekme 12. februarja:

TORONTO - TAMPA BAY

EDMONTON - FLORIDA

ARIZONA - CHICAGO

Mitja Lisjak