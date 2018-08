Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Nikola Kalinić je predčasno zapustil hrvaški tabor na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji. Foto: EPA Nisem igral, Hrvaški nisem mogel pomagati do velikega uspeha, zato sem tudi zavrnil srebrno kolajno, saj k tej zgodbi nisem prav nič prispeval. Nikola Kalinić Kalinić je poleti med drugim zamenjal delodajalca, iz Milana se je preselil v Madrid, kjer bo v novi sezoni branil barve Atletica. Foto: EPA Dodaj v

Kalinić: Selektor Dalić ni računal name in to sem sprejel

Napadalec upa, da je zgodba zdaj končana

14. avgust 2018 ob 10:52

Madrid - MMC RTV SLO

"Kar se je zgodilo na prvenstvu, se je zgodilo," je v Madridu dejal hrvaški reprezentančni napadalec Nikola Kalinič.

Kalinić, ki je s hrvaško reprezentanco odpotoval na letošnje svetovno prvenstvo, je Rusijo zapustil po tekmi z Nigerijo. Takrat bi moral v igro vstopiti kot zadnja, tretja menjava, a je zaradi bolečin v hrbtu zavrnil željo selektorja Zlatka Dalića.

Ta je takoj ukrepal in napadalca, ki je na 41 tekmah za reprezentanco zbral 15 golov, poslal v domovino. "Na tekmi z Nigerijo se je ogreval, moral bi vstopiti v igro, a je rekel, da ni pripravljen. Ni bil pripravljen niti proti Braziliji niti včeraj na treningu ni bil pripravljen, jaz pa potrebujem zdrave in pripravljene igralce," je bil tedaj kratek in jedrnat Dalić.

Upa, da je zgodba zdaj končana

Njegovi varovanci so nato spisali pravo nogometno pravljico. S polnim izkupičkom točk so na prvem mestu končali skupinski del tekmovanja v skupini D, nato pa na poti do finala v izločilnih bojih premagali Dansko, Rusijo in Anglijo. V Moskvi je bila nato v sklepnem dejanju turnirja Francija preprosto prevelik zalogaj. "Kar se je zgodilo na prvenstvu, se je zgodilo. Selektor ni računal name in to sem sprejel. Nisem igral, Hrvaški nisem mogel pomagati do velikega uspeha, zato sem tudi zavrnil srebrno kolajno, saj k tej zgodbi nisem prav nič prispeval. Upam, da je ta zgodba zdaj končana," je povedal 30-letni Kalinić.

V Atleticu z Oblakom, Griezmannom, Costo ...

Kalinić si je poleti sicer našel novega delodajalca. Zapustil je Milano, kjer je branil barve rdeče-črnih, in se napotil v Španijo, kjer bo v novi sezoni pri Atleticu soigralec slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka. Trener Diego Simeone je tako v klub pripeljal solidno menjavo za udarni napadalni par Antoine Griezmann-Diego Costa. "To sta ena izmed najboljših napadalcev na svetu. Zelo ju spoštujem. Moral se bom pošteno potruditi za vsako priložnost. V novi sezoni bo veliko tekem, na katerih upam, da bom tudi jaz pustil svoj pečat," je povedal nogometaš iz predmestja Splita.

