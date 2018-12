Kamelje grbine: za alpske smučarke obvoz

17. december 2018 ob 21:25

St. Cristina - MMC RTV SLO

Smukačice so kar malce nejevoljne, ker so organizatorji torkovega smuka v Val Gardeni slovito progo Saslong naredili precej lažjo.

"Nič ne bi bilo narobe, če bi bil smuk težji. Lahko bi štartale vsaj tam, kjer je začetek moškega superveleslaloma," je povedala Avstrijka Nicole Schmidhofer. Njena reprezentančna kolegica Anna Veith pa meni podobno: "Ne gre za težek smuk. V Gardeno sem prišla s prepričanjem, da bo šlo za tehnično zahteven smuk."

Alpske smučarke so po sili razmer (gre za tekmi, ki bi morali biti v Val d'Iseru) prvič v zgodovini na progi Saslong v St. Cristini. A smuk bo precej lažji, kot je moški, dolg bo 2.165 metrov, kar je 1.280 metrov manj kot moški smuk. Smučarke ne bodo šle čez slovite kamelje grbine, ampak jih bodo obšle. Prav tako so prireditelji precej "pobrali" grbine na poljani Ciaslat. Še vedno pa bo na najhitrejših odsekih hitrost presegala 130 km/h.

Ilka Štuhec je na obeh ponedeljkovih treningih smučala zelo spodbudno. Na prvem je bila druga, na drugem pa šesta. "Treba je biti zbran pri ogledu, saj je to nova proga in nobena smučarka je do zdaj ni poznala. Treba si je natančno ogledati progo. Meni je zelo všeč," je pojasnila aktualna svetovna prvakinja v smuku.

Tekma bo v torek ob 12.30 z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju. V sredo bo v Val Gardeni še superveleslalom.

Štartna lista: 1 N. FANCHINI ITA 2 T. TIPPLER AVT 3 C. SUTER ŠVI 4 K. WEIDLE NEM 5 A. VEITH AVT 7 R. SIEBENHOFER AVT 8 E. LEDECKA ČEŠ 9 M. GISIN ŠVI 10 L. GUT BEHRAMI ŠVI 11 R. MOWINCKEL NOR 12 L. ROSS ZDA 13 I. ŠTUHEC SLO 14 N. DELAGO ITA 15 N. SCHMIDHOFER AVT 17 T. WEIRATHER LIE 19 S. VENIER AVT 20 J. FLURY ŠVI

