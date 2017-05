Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Kasim Kamenica je že štiri leta sedel na zagrebški klopi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kamenica bo znova vodil zagrebške rokometaše

V Sloveniji vodil reprezentanco, Celje in Prule

4. maj 2017 ob 15:12

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Kot poročajo hrvaški mediji, bo na klop Zagreba sedel nekdanji selektor slovenske rokometne reprezentance, Kasim Kamenica, ki je nazadnje vodil makedonski Pelister iz Bitole.

62-letni Kamenica je ekipo Zagreba že vodil med letoma 1988 in 1991, z mladinsko reprezentanco Jugoslavije pa je leta 1987 osvojil naslov svetovnega prvaka. Do konca sezone bo zagrebške rokometaše še vodil Slavko Goluža, ki bo v prihodnji sezoni vodil slovaški Tatran iz Prešova. Goluža je sicer tretji trener, ki v letošnji sezoni vodi Zagrebčane, pred njim sta jih vodila selektor slovenske reprezentance Veselin Vujović in nekdanji igralec Celja Pivovarne Laško Silvio Ivandija.

Kamenica, ki bo uradno predstavljen v petek ob 11.00, se po 26 letih vrača v klub, s katerim je bil državni prvak nekdanje Jugoslavije, nato pa je bil najboljši tudi v hrvaškem državnem prvenstvu. Velik pečat je pustil tudi v slovenskem rokometu, saj je s Prulami leta 2002 prekinil prevlado Celja Pivovarne Laško in bil z njimi slovenski državni prvak, v naslednji sezoni pa se je s Prulčani prebil do polfinala Lige prvakov. Kamenica je v dve leti vodil tudi Celje, bil pa je tudi selektor slovenske moške izbrane vrste.

T. J.