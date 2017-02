Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vincent Aboubakar je v 88. minuti zadel za veliko zmago Kameruna nad Egiptom. Foto: Reuters Mohamed Elneny je v 22. minuti Egipt popeljal v vodstvo. Egipčanom so po dobrem prvem polčasu v nadaljevanju pošle moči. Foto: Reuters Sorodne novice "Sloni" želijo ostati na afriškem prestolu, a izzivalcev je mnogo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kamerunu naslov afriškega prvaka prinesla rezervista

Kamerunci petič prvaki črne celine

5. februar 2017 ob 22:14

Libreville - MMC RTV SLO

Nogometaši Kameruna so dobili Pokal narodov in postali afriški prvaki. V finalu zaključnega turnirja so v Librevillu v Gabonu z 2:1 premagali Egipt.

Za veliko slavje so morali Kamerunci uprizoriti preobrat. Namreč, v 22. minuti so se znašli v zaostanku, potem ko se je med strelce vpisal Arsenalov vezist Mohamed Elneny. Ta je po natančni podaji Mohameda Salaha z desne strani presenetil vratarja Fabrica Ondoo in zadel s strelom ob bližnji vratnici.

Šele po slabi uri igre so Kamerunci uspeli izid poravnati, v 59. minuti je mrežo zatresel Nicolas N'Koulou. 26-letni branilec je po predložku Benjamina Moukandja vratarja Essama El Hadaryja premagal z glavo. Ko je že kazalo, da se bo še en finale afriškega prvenstva prevesil v podaljšek, je zmagovalca odločil rezervist Vincent Aboubakar.

25-letni napadalec, ki si kruh služi v Turčiji pri Bešiktašu - tam igra kot posojen nogometaš Porta -, se je v 88. minuti po napaki v obrambi nekako le dokopal do globinske diagonalne podaje, sprožil je 'iz prve' in zadel za veliko zmago svoje reprezentance.

To je za Kamerun peti naslov afriškega prvaka in prvi po letu 2002, ko so 'levi' v finalu po izvajanju 11-metrovk premagali Senegalce (2:3).

Afriški Pokal narodov, finale:

Egipt - KAMERUN 1:2 (1:0)

Elneny 22.; N'koulou 59., Aboubakar 88.

Egipt: El Hadary, Gabr, El Mohamady, Hegazy, Fathi, Hamed, Salah, Elneny, Said, Trezeguet (66./Sobhi), Warda.

Kamerun: Ondoa, Teikeu (31./N'Koulou), Ngadeu-Ngadjui, Oyongo Bitolo, Moukandjo, Zoua Daogari (94./Mandjeck), Bassogog, Siani, Sutchuin Djoum, Tambe (46./Aboubakar), Fai.

Sodnik: Janny Sikazwe (Zambija)

