Kamil Stoch ujel zlatega orla z velikim četverčkom zmag

Najboljši Slovenec Peter Prevc na osmem mestu

6. januar 2018 ob 14:26,

zadnji poseg: 6. januar 2018 ob 18:29

Bischofshofen - MMC RTV SLO, STA

Poljak Kamil Stoch je v velikem slogu drugič zapored osvojil skakalno novoletno turnejo, potem ko je zmagal tudi v Bischofshofnu in tako dobil vse štiri tekme, kar je pred njim uspelo le še Nemcu Svenu Hannawaldu.

30-letni Stoch je s skokom 132,5 m vodil že po prvi seriji, ko se mu je najbolj približal rojak Dawid Kubacki (132,0 m), medtem ko je bil tretji Avstrijec Stefan Kraft (130,5 m).

Stoch vzdržal pritiske, Kubacki taktično z enega mesta nižje

V finalu sta Kraft in Kubacki, ki ga je poljski trener Stefan Horngacher taktično spustil z enega naletnega mesta nižje, skočila nekoliko slabše, medtem ko je Stoch vzdržal vse pritiske in s skokom 137,0 m za tri točke prehitel Norvežana Andersa Fannemela, ki se je na zmagovalni oder zavihtel s skokom 139,0 m. Tretji je bil Nemec Andreas Wellinger. Wellinger je bil na turneji skupno drugi, Fannemel pa tretji.

Stoch: Nisem stroj, ampak človek

"Bil sem pod pritiskom, saj nisem stroj, ampak človek. Najpomembneje je bilo, da se osredotočim na to, kar počnem. Ne morem biti boljši, kot sem. Pomembno je bilo, da se vsaj približam maksimumu. Verjemite mi, nisem razmišljal o zmagi, o rekordu, poskušal sem dati le vse od sebe. Za to sem dobil lepo nagrado, ne samo jaz, ampak vsa ekipa," je dejal zadovoljni Stoch, ki je s 26. zmago v svetovnem pokalu prehitel Avstrijca Andreasa Felderja in je zdaj sam na sedmem mestu.

Hannawald že čestital Stochu

Stochu je v izteku skakalnice Paula Ausserleitnerja kot prvi čestital Hannawald, s katerim sta edina člana elitnega kluba skakalcev z zmagami na vseh štirih skakalnicah novoletne turneje v eni sezoni.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Domen PREVC 122,5 114,0 Anže SEMENIČ 124,5 121,5 Timi ZAJC 126,0 118,5 Peter PREVC 127,5 131,5 Žiga JELAR 117,5 127,0 Jernej DAMJAN 122,5 124,5

Točke za vseh šest Slovencev

Najboljši Slovenec je bil Peter Prevc (127,5/131,5) na osmem mestu. Točke so osvojili še 17. Jernej Damjan, 21. Žiga Jelar, 25. Anže Semenič, 27. Timi Zajc in 29. Domen Prevc. Damjan je bil v seštevku turneje najvišje uvrščeni Slovenec, deseti.

Prevc zadovoljen z začetkom leta 2018

"Leto 2018 sem začel kar v redu, dvakrat z rezultatom med deseterico. Danes sem prvi skok naredil super, zelo sem zadovoljen s tem, kar sem pokazal. Pri drugem skoku sem bil pozoren na dolgo mizo, da ne bi prehitro odskočil, potem pa sem bil malce pozen, a ne glede na vse je osmo mesto zelo spodbuden rezultat," je povedal najstarejši Prevc, ki je bil po prvi seriji sedmi.

Damjan: Žirija pretiravala s prenizkim naletom

"Današnja tekma je bila zelo težka, mislim, da je žirija pretiravala s prenizkim naletom. Na koncu je vsaj najboljših deset malce popravilo vzdušje med gledalci. To je vendarle velika skakalnica in tu se zmaguje od 135 metrov naprej. V prvem skoku sem naredil večjo napako, a ko sem izpolnil cilj, da sem prišel do vseh osmih tekmovalnih skokov, mi je vse "padlo dol". Komaj čakam štiri proste dni," pa je bil vesel konca turneje Damjan, poleg debitantov na turneji Zajca in Jelarja, edini, ki je na novoletnih tekmah opravil vseh osem skokov.

Sledijo poleti v Kulmu

Svetovni pokal se bo nadaljeval konec prihodnjega tedna v Bad Mitterndorfu oziroma Kulmu, kjer bodo na sporedu poleti.

SKOKI - SVETOVNI POKAL (M) BISCHOFSHOFEN

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 132,5/137,0 275,6 2. A. FANNEMEL NOR 130,0/139,0 272,4 3. A. WELLINGER NEM 129,0/139,5 270,5 4. S. KRAFT AVT 130,5/135,5 268,6 5. R. JOHANSSON NOR 127,0/140,0 268,2 6. A. STJERNEN NOR 129,5/138,5 267,2 7. D. KOBAJAŠI JAP 126,5/134,5 255,4 8. P. PREVC SLO 127,5/131,5 253,8 9. D. KUBACKI POL 132,0/127,5 253,3 10. M. EISENBICH. NEM 126,5/129,0 244,5 ... 17. J. DAMJAN SLO 122,5/124,5 229,9 21. Ž. JELAR SLO 117,5/127,0 221,4 25. A. SEMENIČ SLO 124,5/121,5 220,3 27. T. ZAJC SLO 126,0/118,5 218,3 29. D. PREVC SLO 122,5/114,0 199,8

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 132,5 133,8 2. D. KUBACKI POL 132,0 131,3 3. S. KRAFT AVT 130,5 130,4 4. A. FANNEMEL NOR 130,0 128,8 5. A. STJERNEN NOR 129,5 125,8 6. A. WELLINGER NEM 129,0 125,7 7. P. PREVC SLO 127,5 124,7 8. R. JOHANSSON NOR 127,0 123,5 9. M. EISENBICH. NEM 126,5 120,9 10. D. KOBAJAŠI JAP 126,5 118,9 ... 14. T. ZAJC SLO 126,0 116,2 18. J. DAMJAN SLO 122,5 112,9 19. A. SEMENIČ SLO 124,5 112,4 22. D. PREVC SLO 122,5 107,4 29. Ž. JELAR SLO 117,5 101,2

66. NOVOLETNA TURNEJA Skupni vrstni red po štirih tekmah: 1. K. STOCH POL 1.108,8 2. A. WELLINGER NEM 1.039,2 3. A. FANNEMEL NOR 1.021,3 4. D. KOBAJAŠI JAP 1.021,1 5. R. JOHANSSON N0R 1.009,5 6. D. KUBACKI POL 1.003,0 7. M. EISENBICHLER NEM 993,8 8. D. A. TANDE NOR 992,3 9. J. A. FORFANG NOR 977,4 10. J. DAMJAN SLO 974,1

... 16. T. ZAJC SLO 903,5 17. Ž. JELAR SLO 902,1 21. P. PREVC SLO 820,3 28. T. BARTOL SLO 617,0 34. A. SEMENIČ SLO 412,6 37. D. PREVC SLO 398,7 53. N. DEŽMAN SLO 209,6

SKUPNI VRSTNI RED Po 11. tekmi (od 23): 1. K. STOCH POL 723 2. R. FREITAG NEM 711 3. A. WELLINGER NEM 569 4. D. A. TANDE NOR 485 5. D. KOBAJAŠI JAP 410 6. S. KRAFT AVT 399 7. A. FANNEMEL NOR 360 8. J. A. FORFANG NOR 352 9. M. EISENBICHLER NEM 312 10. R. JOHANSSON NOR 294 12. J. DAMJAN SLO 274 18. P. PREVC SLO 160 24. T. BARTOL SLO 88 25. A. SEMENIČ SLO 77 28. T. ZAJC SLO 70 36. Ž. JELAR SLO 36 44. D. PREVC SLO 7 45. N. DEŽMAN SLO 6

