Kamil Stoch zgled tudi za Petra Prevca

Planica pika na i izvrstni zimi

26. marec 2018 ob 10:09

Planica - MMC RTV SLO

Tudi zaključek svetovnega pokala v Planici je zaznamoval trenutno najboljši na svetu, Kamil Stoch, ki je z izvrstnimi poleti poskrbel, da so gledalci pod Poncami uživali v skakalnem mojstrstvu.

"Za mano je zares neverjetna sezona. Zahvalil bi se rad vsakemu članu naše ekipe posebej. Brez njih ne bi bil zdaj tu. Zahvalil bi se tudi ženi in staršema ter seveda našim navijačem, ki so izjemni. Imamo najboljše navijače na svetu, ki nas spremljajo povsod," so bile prve besede, potem ko je drugič v karieri 30-letni poljski as prejel veliki kristalni globus. Štiri leta oziroma natanko eno olimpijada je minila od prvega slavja Stocha s kristalom v njemu tako ljubi Planici. Tedaj je končno zmago v svetovnem pokalu slavil še na Bloudkovi velikanki, saj so Letalnico bratov Gorišek prenavljali.

Pred sedmimi leti je v Planici prvič zmagal, tedaj še na stari letalnici. To je bila njegova tretja v karieri, zdaj jih ima 31. in je s tem že šesti najuspešnejši skakalec vseh časov. Tudi sicer po lovorikah sodi med največje. Je pravi naslednik Adama Malysza, ki je poskrbel za poljsko skakalno evforijo. Ta se s Kamilovimi uspehi le še nadaljuje. Malysz je kar štirikrat osvojil veliki kristalni globus. Od mlajšega rojaka je uspešnejši še po številu kolajn s svetovnih prvenstvih.

"Vse skupaj ni samo Kamilov uspeh, ampak k temu pripomorejo tudi ostali fantje, ki sestavljajo ekipo. Kamil jih potegne naprej in jim daje motivacijo za nadaljnje delo. Pomembno je, da ima ekipa vodjo, kakršen je Kamil. Letos gledamo njegovo najboljšo različico. Izkušeni tekmovalci težko napredujejo, a Kamil ves čas. Letošnja zima je najuspešnejša do zdaj. Je toliko izkušen, da ve, kaj je potrebno za uspeh. Seveda je pod pritiskom, ampak ostaja miren. Dolgo časa ga že nisem videl tako osredotočenega, kot je bil v zadnjem času. Tako mirni ostajajo le največji mojstri," je o svojem nasledniku povedal Malysz, ki Kamila spremlja na vsakem koraku kot športni direktor reprezentance.

Stochov nasvet za Petra Prevca

S svojimi nastopi je Stoch navdušil tudi konkurenco, ki šampionu iz Zakopan priznava velemojstrstvo. Kot pravijo njegovi največji tekmeci, jih preseneča s svojo konstantnostjo, da ves čas skače na tako visoki ravni. Letošnja zima je spomnila na predstave Petra Prevca pred dvema letoma, ko je podobno oziroma še bolj dominiral kot Kamil letos: "Zdaj, ko je šla krivulja rezultatov kar precej navzdol, sem o tem govoril tudi s Kamilom, ki je imel podobno zgodbo. Rekel je, da vse isto delaš, pa pač ne gre, potem pa se mu je brez večjih sprememb znova odprlo. Pač moraš verjeti vase in delati vsak dan, da boš znova odličen. Kamil nam je vsem, ki kdaj izgubimo voljo, zgled. Zgled, da se lahko vrneš. Prvič je zmagal v Planici, ko je Malysz zaključeval, potem pa je potreboval nekje štiri leta, da je prišel povsem na vrh, pa ga dve leti ni bilo nikjer, zdaj pa je dve leti znova izvrsten. Povsod so vzponi in padci."

Pred štirimi leti je bil Prevc glavni tekmec Stocha v boju za veliki globus. V tistem letu sta dvakrat stala tudi na odru za zmagovalce na olimpijskih igrah v Sočiju, ko je Poljak osvojil dve zlati kolajni. Sledila je poškodba gležnja, ki ga je oddaljila od svetovnega vrha. V Petrovi sezoni je bil šele 22. skakalec svetovnega pokala, po spremembi na mestu glavnega trenerja, ko je sicer pred tem zelo uspešnega Lukasza Kruczeka zamenjal Avstrijec Stefan Horngacher, pa je sledil meteorski vzpon. Že lani se je boril za globus, a je moral priznati premoč Stefanu Kraftu. Je pa prispeval glavni delež točk k poljski zmagi v pokalu narodov in na ekipni tekmi nordijskega svetovnega prvenstva v Lahtiju.

Dobro je že odprl letošnjo sezono, zmagoviti pohod pa začel v Oberstdorfu na prvi postaji novoletne turneje. V velikem slogu je ubranil zlatega orla in kot drugi po Svenu Hannawaldu slavil na vseh štirih napravah prestižne turneje. Nadaljeval je v takem ritmu in si vmes priboril srebro na svetovnem prvenstvu v poletih, od koder je prinesel še bron z ekipne tekme. Tudi olimpijske igre, kamor je odšel z odlično popotnico kot zmagovalec nove nagrade Willingen5, so se končale uspešno. Na srednji napravi je sicer za 0,4 točke ostal brez medalje, je pa olimpijsko krono ubranil na veliki skakalnici, z ekipo pa se okitil z bronom. Po vrnitvi iz Pjongčanga je blestel še na norveški Raw Air turneji, za konec pa je osvojil še četrti seštevek sezone, novo nagrado Planica7.

Planica pika na i izvrstni zimi

Od olimpijskih iger je dobil pet od sedmih tekem, tudi obe pod Poncami, kar je bila pika na i sijajni sezoni. Da Stoch ni pobral vseh možnih lovorik, sta poskrbela le Norvežana Daniel Andre Tande z naslovom svetovnega prvaka v poletih in Andreas Stjernen, ki je osvojil mali kristalni globus za seštevek poletov, pa še v tej razvrstitvi je bil Kamil zelo blizu, a ga je drago stal slabši nastop na kulmski velikanki, ko je bil nekoliko "izpraznjen" oo slavju na avstrijsko-nemški turneji ob novem letu.

"Ni enostavno vpisati vseh čustev, ki so me spremljala v tej sezoni in kar se je zgodilo tu v Planici. Najbolj sem zadovoljen, da sem ohranil visoko raven skokov čez celo zimo. Vedno je lahko še kaj, kar se da narediti bolje. Še vedno lahko dosežem kaj, kar mi še ni uspelo. Imam občutek, da še lahko napredujem, da so skoki lahko še daljši in lepši in zato bom tudi naprej delal tako vztrajno in trdo. Motivacija je še vedno velika," je povedal Stoch.

Kot je dejal, je v Planico, kjer ga je spremljalo več kot 3.000 poljskih navijačev, prišel brez pritiska in samo uživati v čim daljših poletih. To mu je ves čas uspevalo, ko se je med drugim z 248,5 m tudi približal rekordu Letalnice bratov Gorišek, ki ga je postavil lani (251,5 m). Slovensko velikanko je tudi letos večkrat označil za njegovo najljubšo. Zanj je skakalni biser v Zgornjesavski dolini srečen kraj, saj je tu spoznal svojo ženo Ewo in se v Kranjski Gori z njo tudi zaročil. Za konec planiškega vikenda je na novinarski konferenci Kamil zmagovito dejal le: "Hvala Planica."

Tilen Jamnik