Kampl bi utegnil okrepiti nemške podprvake

Odškodnina bi bila rekordna za slovenskega nogometaša

18. avgust 2017 ob 11:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Govorice o prestopu Kevina Kampla ne potihnejo, za slovenskega reprezentanta se zelo zanima Leipzig, odškodnina naj bi znašala od 20 do 25 milijonov evrov.

Sprva je kazalo, da bo Kampl iz Leverkusna, kjer ga pogodba z Bayerjem obvezuje do leta 2020, odšel na Kitajsko, kjer bi pri kitajski ekipi Beijing Guoan združil moči z nekdanjim trenerjem Rogerjem Schmidtom. Prestop je padel v vodo, zdaj pa kaže, da bo Kampl ostal v Bundesligi, vendar se preselil v Leipzig. Športni direktor Leipziga Ralf Rangnick se je po pisanju časopisa Bild zelo zavzel za Kampla, potem ko je bolj kot ne postalo jasno, da klub zapušča Škot Oliver Burke (v nemškem prvenstvu je zadel le enkrat), ki se seli nazaj na Otok.

RB Leipzig je lani sanjsko debitiral v Bundesligi in končal na drugem mestu, tako da bo igral v Ligi prvakov. Trenerja Ralpha Hassenhüttla Kampl dobro pozna, saj sta leta 2012 sodelovala pri nemškem nižjeligašu Aalnu, leto zatem pa je Kampl pri Salzburgu že začel pisati uspešno zgodbo.

Če bo Kampl res prestopil k Leipzigu in bo odškodnina od 20 do 25 milijonov, bo to najdražji slovenski prestop. Rekord ima še vedno Jan Oblak, za katerega je Atletico za prestop iz Benfice odštel 16 milijonov evrov.

T. O.