Kampl bo igral proti nekdanjemu klubu

Razkrili bodo ime najboljšega posameznika tega tekmovanja iz prejšnje sezone

31. avgust 2018 ob 08:01

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Evropska nogometna zveza je v Monaku izžrebala skupine Evropske lige, obenem pa razglasila tudi najboljšega nogometaša tega tekmovanja iz prejšnje sezone.

Za novo sezono je Uefa 48 ekip izžrebala v 12 skupin. Od Slovencev bodo v tem tekmovanju igrali Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), Kevin Kampl (RB Leipzig) in Miha Mevlja (Zenit).

Verbič bo v skupini K igral proti Astani, Rennesu in Jabloncu, Stojanović proti Anderlechtu, Fenerbahčeju in Spartaku iz Trnave, ki je v četrtek izločil ljubljansko Olimpijo, Kampl bo igral proti Salzburgu, Celticu in Rosenborgu, Mevlja pa proti Köbenhavnu, Bordeauxu in Slaviji iz Prage.

Najboljši nogometaš Evropske lige 2017/18: Antoine Griezmann

Uefa je pred začetkom žreba podelila nagrado za najboljšega posameznika v Evropski ligi 2017/18. Nominirani so bili trije: Diego Godin, Antoine Griezmann (oba Atletico Madrid) in Dimitri Payet (Olympique Marseille). Nagrado je prejel Griezmann, za katerim je sijajno leto. Osvojil je Evropsko ligo, naslov svetovnega prvaka na prvenstvu v Rusiji, pred začetkom nove sezone pa je z Atleticom dvignil še evropski Superpokal, potem ko so rdeče-beli dobili mestni derbi z Realom v Talinu.

Skupinski del se bo začel 20. septembra.

Žreb skupin Evropske lige 2018/19:

Skupina A: Bayer Leverkusen, Ludogorec, Zürich, AEK Larnaca

Skupina B: RB Salzburg, Celtic, RB Leipzig, Rosenborg

Skupina C: Zenit St. Petersburg, Köbenhavn, Bordeaux, Slavija Praga

Skupina D: Anderlecht, Fenerbahče, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

Skupina E: Arsenal, Sporting Lizbona, Qarabag, Vorskla Poltava

Skupina F: Olympiacos, Milan, Real Betis, Dudelange

Skupina G: Villarreal, Rapid Dunaj, Spartak Moskva, Glasgow Rangers

Skupina H: Lazio, Olympique Marseille, Eintracht, Apollon

Skupina I: Bešiktaš, Genk, Malmö, Sarpsborg

Skupina J: Sevilla, Krasnodar, Standard Liege, Akhisar Belediyespor

Skupina K: Dinamo Kijev, Astana, Rennes, Jablonec

Skupina L: Chelsea, PAOK, BATE Borisov, Vidi

