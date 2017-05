Poudarki Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Kevinu Kamplu s soigralci letos v Bundesligi ne gre vse po načrtih. Tudi menjava trenerja ni obrodila sadov. Foto: EPA Živcira me, ker sem ves čas odvisen od nekoga. Komaj čakam, da se mi kazen izteče, in da bom spet lahko samostojen. Kevin Kampl Robert Berić je proti Bordeauxu v petek (2:2) dosegel deveti zadetek v sezoni in šestega v elitnem francoskem prvenstvu. Foto: Reuters Milivoje Novaković je v zadnjem krogu državnega prvenstva dvakrat zatresel mrežo Gorice. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kampl hiter na igrišču in tudi za volanom

Verbič s Köbenhavnom danski prvak

8. maj 2017 ob 12:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bayerju iz Leverkusna, za katerega igra Kevin Kampl, v letošnji sezoni ne gre vse po načrtih. Slabe predstave se vrstijo, za nameček pa je zanimivo zgodbo razkril še tabloid Köln Express.

Slovenski reprezentant, ki s svojim klubom nima najboljše sezone - prejšnji konec tedna so 'farmacevti' le remizirali s predzadnjim Ingolstadtom (1:1) in so na lestvici Bundeslige uvrščeni na zanje skromno 12. mesto - je za tabloid priznal, da je ostal brez vozniškega dovoljenja 14. decembra lani. Razlog: preveliko število kazenskih točk.

Te si je nabral zaradi prehitre vožnje, neupoštevanja prometne signalizacije in uporabljanjem mobilnega telefona med vožnjo. "Res je, ostal sem brez vozniškega dovoljenja. Dobil sem preveč kazenskih točk," je dejal. Ima 9 kazenskih točk, eno več kot je še dovoljeno po novem zakonu. Vozniško dovoljenje mu je odvzela policija iz Solingena.

Živcira ga, ker ne more biti samostojen

Po nemških zakonih bo dovoljenje dobil nazaj 14. junija, 26-letnik, eden najpomembnejših členov slovenske nogometne reprezentance, ta dan že nestrpno pričakuje. "Živcira me, ker sem ves čas odvisen od nekoga. Komaj čakam, da se mi kazen izteče, in da bom spet lahko samostojen," je za Köln Express povedal Kampl, ki so ga na trening Bayerja v tem času vozili in še vedno vozijo dekle ali prijatelji.

Že od samega začetka je šlo veliko narobe

Vseeno pa Kampla, ki je za slovensko izbrano vrsto zbral 25 nastopov in dosegel 2 zadetka, bolj kot vozniško dovoljenje skrbijo predstave njegove ekipe, ki je na zadnjih 15 uradnih tekmah le trikrat zmagala, zadnjo zmago v nemškem prvenstvu pa je dosegla pred dobrim mesecem dni, ko je z 2:0 slavila v Darmstadtu. Odtlej je na naslednjih petih tekmah trikrat izgubila in dvakrat remizirala. Nazadnje v soboto v Ingolstadtu (1:1), ko je slovenski reprezentant v igro vstopil v 77. minuti. "Letos imamo usrano sezono. Težko je dojeti, da smo se znašli sredi boja za obstanek med elito. Že od samega začetka je šlo veliko stvari narobe. Zdaj moramo poskrbeti, da sezono zaključimo dobro. Najpomembneje je, da v tem trenutku ne obupamo. Gre za naš obstoj med elito," je odkrito priznal Kampl, ki je letos na 28 nastopih za Bayer dosegel en zadetek, in sicer 18. novembra lani, ko je zadel prvi gol na prvenstvenem obračunu z Leipzigom. Ta je srečanje na koncu dobil z 2:3.

Vrhunec letošnje sezone za Kampla pa je gotovo odlična predstava na Wembleyju, kjer je Bayer prav po njegovi zaslugi - z zadetkom iz 65. minute - dobil obračun skupinskega dela Lige prvakov s Tottenhamom (0:1).

"Nova" in Berić med strelci

Od nogometašev, ki jih je za zadnjo reprezentančno tekmo izbral selektor Srečko Katanec, sta se med strelce v preteklem tednu vpisala Milivoje Novaković in Robert Berić. Prvi je z dvema zadetkoma poskrbel za točko Maribora proti Gorici (2:2) in posledično novi naslov državnega prvaka, drugi je zatresel mrežo Bordeauxa na tekmi francoskega prvenstva, ki se je prav tako končala brez zmagovalca (2:2). Berić je ob koncu prvega polčasa izkoristil krasno podajo Romaina Hamoumaja, ki je iz igre vrgla tri gostujoče branilce, znašel se je iz oči v oči z vratarjem Cedricom Carrassom in ga hladnokrvno premagal za 1:1. To je bil njegov deveti gol v letošnji sezoni, šesti v Ligue 1.

Verbič danski prvak

Medtem pa Benjamin Verbič že slavi naslov danskega prvaka, potem ko je njegov Köbenhavn na tekmi z Nordsjaellandu štiri kroge pred koncem prvenstva osvojil točko (1:1), ki mu je zadostovala za 12. naslov v 24-letni zgodovini kluba.



Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 15 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

Mitja Lisjak