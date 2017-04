Poudarki Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Kevin Kampl prejšnji konec tedna ni igral. Foto: Reuters Za slabe rezultate Bayerja je več razlogov. Ekipa je dobila nekaj novih igralcev, veliko je bilo tudi poškodb. Vsak igralec v ekipi se mora vprašati, kaj bi lahko izboljšal. Če bomo napake in krivce iskali pri drugih, ne bomo prišli nikamor. Tudi jaz bi lahko igral bolje. Zelo sem jezen na napake, ki se mi dogajajo med tekmami. Kevin Kampl Jan Oblak je v Malagi odigral 100. tekmo za Atletico iz Madrida. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kampl: Jezen sem na napake, ki se mi dogajajo

V soboto derbi Rijeke z Dinamom

3. april 2017 ob 12:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po reprezentančnem premoru so se slovenski reprezentanti vrnili v svoje klube. Prejšnji konec tedna niso dosegli zadetka, še največ pozornosti je požel Jan Oblak.

Vratar madridskega Atletica je za klub odigral jubilejno stoto tekmo, jubilej pa je ovekovečil z novo suvereno predstavo v vratih. Na tekmi v Malagi (0:2) je ubranil vseh petih strelov v okvir vrat in je svojo mrežo znova ohranil nedotaknjeno. To mu je uspelo v stotih nastopih 58-krat.

V najboljših petih evropskih ligah ima v tej sezoni več nedotaknjenih mrež od Atletica (15) le Paris Saint-Germain (16). V tej statistiki sta od Oblaka v letošnjem španskem prvenstvu uspešnejša le Villarrelov čuvaj mreže Sergio Asenjo (12 nedotaknjenih mrež) in Barcelonin vratar Marc-Andre ter Stegen (11), ki pa sta odigrala tudi več tekem (24 in 27). Oblak je letos vrata 'zaklenil' na 10 od 21 tekem.

Kurtić podal za drugi gol Gomeza

Od preostalih reprezentantov je prejšnji konec tedna še najbolj izstopal Jasmin Kurtić. Vezist Atalante se je veselil visoke zmage nad Genoo (0:5), ki je tekmo sicer sklenila z igralcem manj (zaradi nešportnega obnašanja je še drugi rumeni karton po uri igre prejel Mauricio Pinilla). Blestel je Alejandro Gomez, ki je dosegel trojček, za njegov drugi gol pa je podal prav Kurtić. 28-letnik iz Črnomlja je lepo vtekel po desni strani, prodrl v kazenski prostor in z nizko ter hitro podajo na drugo vratnico zaposlil Gomeza, ki je brez večjih težav žogo poslal v mrežo.

Kampl zaradi prehlada zunaj ekipe

Kevin Kampl ta krog nemške Bundeslige ni igral. Pri Bayerju, ki je z Wolfsburgom remiziral s 3:3, so sporočili, da tokrat ni bil uvrščen v ekipo zaradi prehlada, ki ga je staknil med reprezentančnim premorom. 26-letnik je sicer treniral z ekipo, a nanj ta konec tedna glavni trener Tayfun Korkut vendarle ni računal. 'Lekarnarji' po 26 odigranih krogih zasedajo šele 11. mesto in so zgolj tri točke oddaljeni od 16. mesta, ki po koncu sezone vodi do obračunov za obstanek. "Za slabe rezultate Bayerja je več razlogov. Ekipa je dobila nekaj novih igralcev, veliko je bilo tudi poškodb. Vsak igralec v ekipi se mora vprašati, kaj bi lahko izboljšal. Če bomo napake in krivce iskali pri drugih, ne bomo prišli nikamor. Tudi jaz bi lahko igral bolje. Zelo sem jezen na napake, ki se mi dogajajo med tekmami. Toda vedno lahko rečem, da za ta klub dam vse od sebe," je v intervjuju za Kölner Stadt-Anzeiger med drugim dejal Kampl in poudaril, da je bil nekaj dni v šoku, ko je službo izgubil prejšnji trener Roger Schmidt. V naslednjem krogu prvenstva bo Bayer v sredo gostoval v Darmstadtu.

Precej več razlogov za veselje pa imata slovenska reprezentanta, ki si kruh služita na Hrvaškem. Matic Črnic in Roman Bezjak sta prejšnji konec tedna z Rijeko, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek, na gostovanju suvereno zmagala proti Cibalii (0:3). Rečani imajo na vrhu lestvice hrvaškega prvenstva štiri točke naskoka pred drugouvrščenim Dinamom iz Zagreba. Prav Zagrebčani bodo naslednji nasprotnik Kekovih varovancev, in sicer v soboto, ko bo tekma v Kvarnerju.



Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 15 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

