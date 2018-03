Kampl: Kavčiču sem še vedno zelo hvaležen, mislil je s svojo glavo

Avstrijske reprezentante odlično pozna

20. marec 2018 ob 10:37

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

"Kar je bilo, je bilo. Ne želim se več veliko o tem pogovarjati, zame je to preteklost," je ob vrnitvi v izbrano vrsto za TV Slovenija povedal Kevin Kampl, ki je v zadnjem letu in pol večkrat odpovedal udeležbo na reprezentančnih zborih.

Uradni razlogi so bili različni, dejstvo pa je, da se v marsičem s Srečkom Katancem nista ujela. Z menjavo selektorja je prišlo novo obdobje, Kamplu bo zdaj čim ustreznejše mesto na igrišču poskušal najti Tomaž Kavčič, s katerim je 27-letni nogometaš Leipziga uspešno sodeloval že v mladi reprezentanci.

Več v spodnjem intervjuju, s Kamplom se je v ponedeljek popoldne na Brdu pri Kranju pogovarjal Anže Bašelj.



Dobrodošli nazaj v slovenski reprezentanci. Minilo je ravno leto dni, odkar ste bili nazadnje tu. Kako je bilo znova vstopiti v slačilnico in priti do omarice s številko 20?

Dobro se počutim, da sem nazaj. Lepo je, da sem zdrav. Zadnja dva tedna sem bil malo poškodovan. Dobro je, da sem pravočasno prišel nazaj in sem lahko igral včeraj za klub. Nekaj stvari in igralcev je novih, moramo se hitro ujeti, da bomo izpolnili svoje cilje.

Nogometna zveza je tokratno akcijo naslovila s sloganom "Nov zagon". Kako si predstavljate ta novi zagon?

Lepo je. Mislim, da bomo šli zdaj novo pot. Pomembno bo, da bomo vsi skupaj, da bomo čim prej prišli v dobro formo, ideje dobro spravili na igrišče in da bomo vsako tekmo resno vzeli. Imamo dve možnosti za uvrstitev na prvenstvo, skozi kvalifikacije in Ligo narodov. Imamo lepe možnosti, da se uvrstimo na evropsko prvenstvo.

Ne moreva mimo tega, da vas eno leto ni bilo. Kako ste vse to doživljali? Ste se morda tudi sami kaj naučili iz tega? Kako bi opisali to obdobje vaše reprezentančne odsotnosti?

Zame je to preteklost. Tudi medijev nisem pustil preveč blizu, ker bi si sicer preveč uničil glavo in se ne bi mogel osredotočiti na svoje zdravje in nogomet. Kar je bilo, je bilo. Ne želim se več veliko o tem pogovarjati. Srečen sem, da sem nazaj, dobro se počutim. Mislim, da je pred nami lep čas.

Čutite, da bi lahko morda vi prevzeli vlogo vodje na igrišču?

Nisem več najmlajši, star sem 27 let. Igral sem v dobrih klubih, veliko sem se naučil od dobrih trenerjev. Seveda bom poskušal na igrišču voditi igro. Starejši bomo morali pomagati mlajšim. Nisem tak tip, da bi veliko govoril, na igrišču pa bom poskušal pomagati najboljše, kot znam.

V reprezentanco se vračate ob debiju selektorja, ki vas je nekako odkril. Se spomnite te zgodbe, kako je bilo, ko sta se prvič slišala?

Seveda se spomnim, še vedno sem mu zelo hvaležen, ker sicer verjetno sploh ne bi igral za Slovenijo. Ni poslušal ljudi, ki so rekli, da sem majhen in suh, ampak je razmišljal s svojo glavo. Želel me je videti in od prve tekme, ko sem bil tukaj, je videl, kaj znam. Bil sem dve ali tri leta z njim v mladi reprezentanci, skupaj smo dobro delali, imeli smo super ekipo. Veseli me, da je dobil priložnost kot selektor članske reprezentance, ker si je res zaslužil. Dela z velikim srcem, vidi se, da daje veliko energije v svoje delo in hoče narediti nekaj novega. Mislim, da bomo vsi skupaj šli dobro pot in bomo zelo kompaktna ekipa.

Legenda pravi, da ko vas je prvič poklical, je najprej želel govoriti z vami po nemško, vi pa ste rekli: "Jaz sem Slovenec, govoriva po slovensko, želim igrati samo za slovensko reprezentanco." Je to res?

Ja, tako je bilo, mislil je, da ne znam slovensko. Vprašal je, kako se bova pogovarjala, rekel pa sem mu, da vse razumem in lahko brez težav govoriva slovensko. Ko sem bil star 16, 17 let, bi lahko šel tudi v nemško reprezentanco, tedaj nisem igral za Slovenijo, saj nisem bil vpoklican. Vedno pa sem želel priti v slovensko reprezentanco, selektor mi je takrat dal možnost. Preživela sva lep čas skupaj, upam, da bo tako tudi zdaj.

Na zbor ste prišli v dobri formi, vaš klub je v nedeljo z 2:1 premagal veliki Bayern. Kako je bilo?

Že zadnji dve tekmi proti Bayernu smo bili blizu, enkrat smo proti tej ekipi izpadli v pokalu po 11-metrovkah. Rekli smo si, da imamo možnosti. Odigrali smo res odlično tekmo. 70 minut smo igrali "top", imeli smo veliko priložnosti, lahko bi dosegli štiri, pet zadetkov. Na koncu smo se seveda morali malo boriti, saj je Bayern le najboljša ekipa v Nemčiji. V zadnjih 15 minutah nam je tudi malo zmanjkalo zraka, ampak smo z glavo pripeljali tekmo do konca. Spet smo v dobri formi. Naš cilj je uvrstitev na prva štiri mesta, ki vodijo v Ligo prvakov. Napredovali smo tudi v četrtfinale Evropske lige.

Poznate številne avstrijske reprezentante. Ste se s kom pogovarjali o petkovi tekmi v Celovcu?

Danes zjutraj sva šla z enim izmed soigralcev pri Leipzigu skupaj na letališče, šel sem ga iskat domov. Seveda se pogovarjamo. Eden mojih najboljših prijateljev v ekipi Marcel Sabitzer se je včeraj žal poškodoval že po 10 minutah. Škoda, da ga ne bo zraven, ker sva se že hecala, kako bo, ko si bova stala nasproti. Upam, da bo hitro nazaj. Večino igralcev Avstrije poznam, kakšnih sedem, osem.

Ste rojen zmagovalec. Že selektor je dejal, da je izid pomemben na vsaki tekmi, tudi na prijateljskih. Kako pomemben je za vas?

Vsak nogometaš želi zmagati na vsaki tekmi. Prijateljske tekme moramo vzeti zares, da pridemo v dobro formo. Vsaka zmaga ti da samozavest. Avstrija je zelo dobra ekipa, a mislim, da bomo imeli tudi mi svoje priložnosti. Treba bo dobro stati na igrišču in izkoristiti priložnosti. Mislim, da bo igra odprta. Upam, da bomo imeli dober dan in bomo lahko zmagali.

Anže Bašelj, TV Slovenija; M. R.