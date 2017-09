Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Odlični napadalec Timo Werner je bil neustavljiv za branilce Hamburga. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kampl na debiju v dresu Leipziga podal za drugi gol

V soboto Hoffenheim gosti Bayern

8. september 2017 ob 23:00

Hamburg - MMC RTV SLO

Na uvodni tekmi 3. kroga Bundeslige je RB Leipzig odnesel vse tri točke iz Hamburga (0:2). Kevin Kampl je debitiral v dresu rdečih bikov s podajo za drugi gol, ki ga je dosegel Timo Werner.

"Dinozavri" Bundeslige so odlično odprli novo sezono in evforija v drugem največjem nemškem mestu je znova pristona po številnih slabih sezonah, ko so bili navijači vajeni krčevitega boja za obstanek. Na Volksparkstadionu je zbralo prek 50.000 gledalcev.

Najlepšo priložnost v prvem polčasu je imel Filip Kostić v 24. minuti, ki je po hitri akciji Andreja Hahna prišel sam pred vratarja Petra Gulacsija, a je streljal mimo vrat. V sodnikovem dodatku prvega dela je Werner padel v kazenskem prostoru po dvoboju z Albinom Ekdalom. Sodnik Deniz Aytekin je pokazal na belo točko, po posvetu z videosodnikom pa je preklical svojo odločitev.

Keita zadel z 20 metrov

V 67. minuti je Marcel Sabitzer zelo hitro izvedel prosti strel in podal do Nabyja Keitaja, ki je z močnim strelom z desno nogo z 20 metrov poslal žogo v mrežo. Vratar Christian Mathenia je bil malce prekratek, žoge se je dotaknil s konicami prstov.

Izjemen protinapad Wernerja

Kampl, ki je pred koncem prestopnega roka prišel iz Leverkusna, je v 69. minuti zamenjal Portugalca Arminda Brumo. Šest minut zatem so imeli gostitelji kot, do izbite žoge je prišel Kampl, ki jo je podaljšal do Wernerja. Hitri napadalec je krenil v šprint iz svoje polovice, Dennis Diekmeier in Gotoku Sakai sta ga skušala zrušiti, a nista bila dovolj hitra. Sijajni Werner je prodrl v kazenski prostor in zlahka matiral Mathenio za končnih 0:2.

3. krog:

HAMBURGER SV - RB LEIPZIG 0:2 (0:0)

Keita 67., Werner 75.

Hamburger SV: Mathenia, Diekmeier, Papadopoulos, Jung, van Drongelen (71./Sakai), Ekdal (74./Schipplock), Walace, Hahn, Holtby, Kostić (37./Waldschmidt), Wood.

RB Leipzig: Gulacsi, Bernardo (59./Klostermann), Orban, Upamecano, Halstenberg, Keita, Demme, Sabitzer, Bruma (69./Kampl), Augustin (78./Poulsen), Werner.

Sodnik: Deniz Aytekin





Sobota ob 15.30:

FREIBURG - BORUSSIA (D)

BORUSSIA (M) - EINTRACHT

AUGSBURG - KÖLN

MAINZ - BAYER LEVERKUSEN

WOLFSBURG - HANNOVER



Ob 18.30:

HOFFENHEIM - BAYERN



Nedelja ob 15.30:

HERTHA - WERDER



Ob 18.00:

SCHALKE - STUTTGART

Lestvica: BORUSSIA (D) 2 2 0 0 5:0 6 BAYERN 2 2 0 0 5:1 6 LEIPZIG 3 2 0 1 6:3 6 HANNOVER 2 2 0 0 2:0 6 HAMBURGER SV 3 2 0 1 4:3 6 BORUSSIA (M) 2 1 1 0 3:2 4 HOFFENHEIM 2 1 1 0 3:2 4 SCHALKE 2 1 0 1 2:1 3 HERTHA 2 1 0 1 2:2 3 STUTTGART 2 1 0 1 1:2 3 WOLFSBURG 2 1 0 1 1:3 3 AUGSBURG 2 0 1 1 2:3 1 EINTRACHT 2 0 1 1 0:1 1 BAYER LEVERKUSEN 2 0 1 1 3:5 1 FREIBURG 2 0 1 1 1:4 1 MAINZ 2 0 0 2 0:2 0 KÖLN 2 0 0 2 1:4 0 WERDER 2 0 0 2 0:3 0

A. G.