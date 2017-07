Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kevin Kampl ostaja v Leverkusnu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kampl ne odhaja na Kitajsko in ostaja v Leverkusnu

Na Kitajskem visok davek na odškodnine, višje od šest milijonov evrov

14. julij 2017 ob 16:27

Leverkusen - MMC RTV SLO

Kevin Kampl, ki si ga je zelo želela ekipa Beijing Guoan, ne odhaja na Kitajsko k svojemu nekdanjemu trenerju Rogerju Schmidtu.

Športni direktor Bayerja Rudi Völler je potrdil, da so se dogovori s Kitajci končali neuspešno. Farmacevti naj bi za 26-letnega Kampla, ki ima s klubom pogodbo do junija 2020, zahtevali 30 milijonov evrov odškodnine, Kitajci pa niso želeli plačati te vsote, saj imajo po novem na odškodnine visoke davke. Davek morajo plačati za prestope, ki so vredni več kot šest milijonov evrov. Največ so bili pripravljeni odšteti 27 milijonov evrov in v sredo je vse kazalo, da se bosta kluba dogovorila.

Kitajci so Nemcem po neuradnih podatkih ponudili tudi, da bi Kampl v Pekingu zaigral kot posojeni igralec, za kar pa v Leverkusnu ni posluha. Zadeva je s tem končana, saj se je z današnjim dnem na Kitajskem končal prestopni rok.

"Na vse skupaj gledam sproščeno in pripravljen sem na vse. Že večkrat sem dejal, da bi rad sodeloval z Rogerjem Schmidtom, v nasprotnem primeru pa bom na zelenici še naprej dal vse za Bayer," je za časnik Express povedal Kampl.

Kagava podaljšal z Borussio Dortmund do leta 2020

Vodstvo dortmundske Borussie je podaljšalo pogodbo z japonskim reprezentančnim vezistom Šindžijem Kagavo do leta 2020. Športni direktor Michael Zorc je podaljšanje razkril na novinarski konferenci na začetku azijske turneje. 28-letni Kagava je v Dortmund prišel leta 2010, vmes igral za Manchester United in se leta 2014 vrnil v Nemčijo.

