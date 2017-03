Kampl potrdil, da se vrača v reprezentanco

Intervju Luke Petriča s Kevinom Kamplom v Madridu

16. marec 2017 ob 09:49

Madrid - MMC RTV SLO

Kevin Kampl se je izoblikoval v enega najboljših slovenskih nogometašev. Pri Bayerju je nosilec igre, dirigent in gonilna sila ekipe hkrati, v zadnjih ciklih pa je bil tudi med najvidnejšimi v izbrani vrsti.

Toda na zadnjih dveh reprezentančnih zborih ga ni bilo v Sloveniji. Tik pred novembrskim zborom se je poškodoval, oktobrskega pa je uradno izpustil zaradi težav s poškodbami, ki ga že dlje časa pestijo. Neuradno pa so bila za odpoved vzrok tudi nesoglasja s selektorjem Srečkom Katancem. Izbrani vrsti se je takrat odpovedal tik pred zdajci, zaradi česar so drugi igralci podpisali skupno izjavo, v kateri so ga obtožili, da je reprezentanco pustil na cedilu. Strasti so se potem malce pomirile, Kampl pa je v sredo v pogovoru za Radio Slovenija, po dvoboju Lige prvakov v Madridu potrdil, da se vrača v reprezentanco.

"Da, selektor me je povabil v reprezentanco. Bil je tudi na prvi tekmi v Leverkusnu, ko smo igrali z Atleticom. Ob kavi smo se lepo pogovorili in dogovorili. Vesel sem, da sem spet nazaj," je v pogovoru z novinarjem Vala 202 Luko Petričem povedal Kampl.

VIDEO Intervju s Kevinom Kamplom

Luka Petrič, Val 202