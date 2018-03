Kampl pred pomembnim tednom v Leipzigu še naprej ne trenira

12. marec 2018 ob 15:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kevin Kampl je zaradi težav s kolenom izpustil tudi ponedeljkov trening Leipziga in zanimivo bo videti, ali bo to kakor koli vplivalo na njegovo udeležbo na prvi letošnji reprezentančni akciji prihodnji teden.

V sredo ob 12. uri bo novi selektor Tomaž Kavčič objavil svoj prvi seznam igralcev, na katere bo računal na bližnjih prijateljskih tekmah proti Avstriji (23. marca) in Belorusiji (27. marca). Na seznamu bi se po pričakovanjih moral znajti tudi Kampl, je pa najnovejša poškodba tako igralcu kot selektorju gotovo povzročila vsaj nekaj skrbi.

Kampl je prejšnjo soboto na srečanju proti nekdanjemu klubu Borussii iz Dortmunda (1:1) zelenico zapustil v 66. minuti in tožil nad lažjimi bolečinami v mišici. Predtem je od 9. decembra enajst tekem odigral od prve do zadnje minute, 19. februarja pa mu je trener Ralph Hasenhüttl med obema dvobojema proti Napoliju v Evropski ligi na gostovanju v Frankfurtu namenil počitek.

Po St. Peterburgu prihaja Bayern

V zadnjih dneh soigralcem ni mogel pomagati ne v četrtek proti Zenitu (2:1) ne v nedeljo proti Stuttgartu (0:0), čeprav je Hasenhüttl v petek dejal, da bo morda že v soboto znova začel trenirati z ekipo. Po poročanju nemških medijev Kamplu nagaja vnetje v mišici pri kolenu. Kavčič ga je sicer obiskal v Leipzigu pred dobrima dvema tednoma, ko je tam gostoval Napoli.

Trenutno šestouvrščenemu moštvu Bundeslige se v zadnjem mesecu pozna igranje na dveh frontah, na zadnjih štirih tekmah nemškega prvenstva je po dvakrat izgubilo in remiziralo. Po gostovanju v St. Peterburgu bo v nedeljo doma gostilo vodilni Bayern. V boju za uvrstitev v Ligo prvakov bo v osmih krogih, ki jih še čakajo do konca sezone, dragocena vsaka točka, četrti Bayer Leverkusen ima zdaj štiri točke več kot Leipzig.



Berić in Mitrović zbolela

Nekaj težav z dlanjo in prepono je imel v zadnjih dneh tudi Jan Oblak, zato je izpustil četrtkovo tekmo Evropske lige proti Lokomotivu iz Moskve, vendar je bil v nedeljo proti Celti znova v vratih Atletica.

Robert Berić je zaradi gripe remi St. Etienna v Rennesu (1:1) spremljal s klopi, zbolel je tudi Nemanja Mitrović in ni odpotoval z Jagiellonio v Poznanj, kjer je vodilno moštvo poljske lige po petih zaporednih zmagah na začetku spomladanskega dela prvenstva doživelo visok poraz proti Lechu kar s 5:1.

Jokić v polno z glavo

Zadovoljnejši je bil konec tedna Bojan Jokić, ki si je ob odsotnosti Pavla Alikina pri Ufi nadel kapetanski trak in v 67. minuti tekme proti Anžiju iz Mahačkale z glavo spretno dosegel zadetek za vodstvo gostiteljev s 3:1. Na koncu je bilo pred 5.386 gledalci 3:2, Kranjčan pa drugi najbolje ocenjeni igralec tekme za Dmitrijem Živogljadovim, ki je podal pri vseh treh golih domačih. Ufa je na lestvici ruskega prvenstva na šestem mestu.

Jokić je zadel drugič v sezoni, potem ko je na začetku avgusta dosegel sploh prvi klubski gol po odhodu v tujino iz Gorice pred 11 leti. V prvi slovenski ligi je edini zadetek na 64 tekmah v statistiko vpisal 27. maja 2006, ko je mrežo zatresel na srečanju Nafta - Gorica, ki se je končalo z 1:4. Vmes je bil strelec le še enkrat - na reprezentančni prijateljski tekmi proti Katarju marca 2010 (4:1).

Sedma podaja Iličića

Ob dveh zadetkih je Jokić v tej sezoni zbral še štiri podaje. Josip Iličić jih je v Serie A za Atalanto prispeval že sedem, zadnjo v nedeljo, ko je v 83. minuti podal za edini gol v Bologni. Ob koncu mu je osmi zadetek preprečil domači vratar Antonio Mirante. Iličić se je v četrtek v Firencah udeležil spominske slovesnosti po tragični smrti Davideja Astorija, s katerim si je delil slačilnico Fiorentine med letoma 2015 in 2017.



Matej Rijavec