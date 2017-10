Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Bayerna so se takole veselili zmage na pokalnem derbiju proti trenutno tretjeuvrščenemu moštvu Bundeslige. Foto: Reuters Sven Ulreich je bil veliki junak na Red Bull Areni. Wernerja odlično pozna še iz mladinskih vrst, skupaj sta kar 13 let igrala za Stuttgart. Foto: Reuters Razočarani Timo Werner po zgrešeni 11-metrovki v peti seriji. Foto: Reuters Dominic Maroh je dosegel drugi gol za Köln, ki je še brez zmage v Bundesligi. Foto: Reuters Dodaj v

Kampl uspešen z 11-metrovke, Werner ne - v osmino finala Bayern

Maroh z golom pripomogel k zmagi Kölna v Berlinu

25. oktober 2017 ob 23:57

Leipzig - MMC RTV SLO, Reuters

Kevin Kampl je moral z Leipzigom v 2. krogu nemškega pokala po 11-metrovkah priznati premoč Bayernu, ki je vse od 53. minute igral z igralcem več.

Po 90 minutah se je tekma v Leipzigu končala z 1:1, v podaljšku pa zadetkov ni bilo. Srečanje na Red Bull Areni je bilo izjemno napeto. Oba trenerja sta se strinjala, da bi to lahko bila tudi finalna tekma, a žreb je določil, da se najboljši nemški ekipi v pretekli sezoni srečata že v šestnajstini finala.

V prvem polčasu so bili gostitelji boljši. Najbolj sporen trenutek se je zgodil v 36. minuti, ko je Arturo Vidal potegnil Emila Forsberga za dres in ga z drsečim štartom tudi podrl na tla. Sodnik Felix Zwayer je takoj pokazal na belo točko, nato pa se je posvetoval s stranskim sodnikom, ki je bil drugačnega mnenja. Zwayer se je odločil za prosti strel tik pred kazenskim prostorom. Prvi stik igralcev je bil vsekakor zunaj, prekršek pa zelo verjetno na črti.

Na začetku drugega polčasa je bil zaradi drugega rumenega kartona izključen Naby Keita. Kljub igralcu manj so v 68. minuti gostitelji povedli. Z bele točke je zadel nesrečnik uvodnih 45 minut Forsberg (zapravil je tudi eno priložnost), potem ko je Jerome Boateng na črti kazenskega prostora podrl Yussufa Poulsena.

Pet minut pozneje se je Boateng odkupil in z lepim predložkom zaposlil Thiaga Alcantaro, ki je z glavo izenačil. Bayern je nato napadal za zmago, toda v vratih Leipziga je s serijo izjemnih obramb blestel najboljši igralec tekme Peter Gulacsi, enkrat pa je moštvo z vzhoda Nemčije rešila tudi vratnica.

Pri streljanju 11-metrovk je zadelo vseh prvih devet strelcev, med njimi je bil tudi Kampl, potem pa je vratar Bayerna Sven Ulreich ubranil poskus Tima Wernerja (vstopil je šele v 81. minuti, saj je imel v zadnjih dneh prehlad) in v osmino finala so se uvrstili Münchenčani, ki jih je v lanski sezoni v polfinalu ustavila Borussia Dortmund.

Hummels: 11-m je bila kraljevska kompenzacija

Že ob odmoru sta si nekaj ostrih besed izmenjala Mats Hummels in športni direktor Leipziga Ralf Rangnick, ki je stekel do sodnika Zwayerja in mu na mobilnem telefonu kazal prekršek za enajstmetrovko iz 36. minute.

"Neverjetno, kaj si je dovolil Rangnick ob odmoru. Na mobilnem telefonu je glavnemu sodniku kazal posnetek prekrška v prvem polčasu. Tako to pač ne gre. Seveda se je nato v drugem polčasu sodnik odločil za najstrožjo kazen. To je bila kraljevska kompenzacija," je poudaril Hummels.

Ulreich pohvalil analizo trenerja vratarjev

"Žal nam ni uspelo odločiti zmagovalca že po 90 ali 120 minutah. Veliko zaslugo za zmago ima trener vratarjev Toni Tapalović, ki je naredil izjemno analizo strelcev najstrožjih kazni pri tekmecih. Škoda, da sem obranil le en strel, a ključno je bilo, da so vsi naši strelci zanesljivo zadeli," je bil vesel Ulreich, ki je prejel številne kritike po tekmi proti Wolfsburgu na Allianz Areni (2:2) pred mesecem dni, ko je prejel zadetek s 30 metrov.

Hassenhüttl besen na sodnika

"Prav ničesar ne morem očitati mojih izbrancem. To je bil pravi herojski boj. Več kot polovico tekme smo igrali z igralcem manj. Sodnik je v prvem polčasu pokazal na belo točko, od prekrška je bil oddaljen le tri metre. Pustil je, da ga v nasprotno odločitev prepriča stranski sodnik, ki je bil oddaljen kar 40 metrov. To je nedopustno! Tudi rdeči karton za Keitaja je neupravičen. Nad sodnikom sem neizmerno razočaran. Proti Bayernu je zelo težko zmagati, s takim sojenjem pa je to nemogoče," je bil besen trener Leipziga Ralph Hasenhüttl.

V soboto ob 18.30 se bosta moštvi pomerili še v nemškem prvenstvu, tekma bo na Allianz Areni.

Maroh z golom pripomogel k zmagi Kölna v Berlinu

Köln, ki v Bundesligi še nima zmage v letošnji sezoni, je v Berlinu izločil Hertho (1:3). Dominic Maroh je dve minuti pred odmorom zadel za 0:2. Miloš Jojić podal iz kota, Maroh pa je pred vrati sijajno reagiral in s petih metrov podstavil desno nogo. Trener Peter Stöger si je pošteno oddahnil, vodstvo kluba mu še vedno zaupa, športni direktor Jörg Schmadtke pa je moral oditi.



Nemški pokal, 2. krog:

PADERBORN - Bochum 2:0 (1:0)

Michel 7., Wassey 85.

RK: Gyamerah 70./Bochum

Wehen Wiesbaden - SCHALKE 1:3 (0:2)

Blacha 76.; Di Santo 27., Burgstaller 30., Mintzel 54./ag

Fortuna Düsseldorf - BORUSSIA (M) 0:1 (0:0)

Hazard 52.



BAYER LEVERKUSEN - Union Berlin 4:1 (1:0)

Brandt 36., Alario 59., Wendell 89./11-m, Aranguiz 92.; Daube 46.

RK: Fürstner 91./Union Berlin

Magdeburg - BORUSSIA DORTMUND 0:5 (0:1)

Castro 41., Isak 47., Jarmolenko 73./11-m, Bartra 79., Kagava 90.

Schweinfurt - EINTRACHT FRANKFURT 0:4 (0:1)

Haller 14., 58., Wolf 63., Blum 85.

Greuther Fürth - INGOLSTADT 1:3 (0:0)

Raum 46.; Cohen 48./11-m, Lex 83., Morales 87.

Omladič (Greuther Fürth) je poškodovan.

MAINZ - Holstein Kiel 3:2 (2:2, 1:0) - po podaljšku

Fischer 22., 67., Brosinski 101.; Schindler 54./11-m, Drexler 75./11-m

Osnabrück - NÜRNBERG 2:3 (1:1)

Alvarez 4./11-m, Gross 63.; Ishak 38., Leibold 50., Valentini 72.

RK: Zorba 76./Osnabrück

Brečko (Nürnberg) je bil na klopi.

Hertha Berlin - KÖLN 1:3 (0:2)

Stark 69.; Zoller 35., Maroh 43., Clemens 65.

Maroh (Köln) je igral vso tekmo.

WOLFSBURG - Hannover 1:0 (0:0)

Uduokhai 49.

Kaiserslautern - STUTTGART 1:3 (1:1)

Spalvis 7.; Ginczek 20./11-m, Akolo 66., Terodde 71.

Jahn Regensburg - HEIDENHEIM 2:5 (1:2)

Bietfeld 45., Gruttner 54.; Thiel 30., 50., Glatzel 32., 82., Pusch 55.

RK: Pusch 64.

WERDER BREMEN - Hoffenheim 1:0 (1:0)

Belfodil 31.

FREIBURG - Dynamo Dresden 3:1 (0:0)

Petersen 50., Schuster 61., Haberer 81.; Benatelli 48.

RB Leipzig - BAYERN 5:6 (1:1, 0:0) - po 11-metrovkah

Forsberg 68./11-m; Thiago 73.

RK: Keita 53./RB Leipzig



11-m: Bernardo, Kampl, Halstenberg, Orban, Werner (Ulreich brani); Lewandowski, Alaba, Hummels, Rudy, Robben.

RB Leipzig: Gulacsi, Bernardo, Orban, Upamecano, Halstenberg, Kampl, Keita, Sabitzer (101./Laimer), Forsberg (109./Klostermann), Poulsen (81./Werner), Augustin (57./Demme).

Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Tolisso (88./Rafinha), Vidal (57./Rudy), Robben, Thiago (101./Wriedt), Coman (60./Javi Martinez), Lewandowski.

Sodnik: Felix Zwayer

Žreb parov osmine finala bo v nedeljo. Tekme bodo 19. in 20. decembra.

M. R., A. G.