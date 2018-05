Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 10 glasov Ocenite to novico! Ryan O’Reilly je odločil razburljiv obračun Kanade in Rusije. Foto: Reuters Patrick Kane je v 47. minuti dosegel odločilen zadetek za zmago ZDA nad Češko. Foto: Reuters VIDEO Hokejsko klasiko dobili K... VIDEO O'Reilly Kanado popeljal... Dodaj v

SP v hokeju: Finska - Švica

Kanada v polfinalu: v podaljšku odločil O'Reilly

17. maj 2018 ob 12:17,

zadnji poseg: 17. maj 2018 ob 20:15

Köbenhavn - MMC RTV SLO, STA

Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu na Danskem je Kanada v četrtfinalu s 5:4 izločila olimpijske prvake Ruse.

Ker po rednem delu ni bilo odločitve, sta reprezentanci igrali podaljšek. V peti minuti ga je odločil Ryan O'Reilly, ki je bil po podaji kapetana Connorja McDavida sam pred ruskim vratarjem Šestjorkinom in je moral plošček le preusmeriti v gol. Razmerje v strelih je bilo na koncu 41:30 v korist Kanade.

Kanadčani povedli v 5. minuti

Že ob razpletu predtekmovalne skupine, ko so Rusi izgubili s Švedsko in predtekmovanje končali na drugem mestu, je bilo jasno, da se obeta vrhunski hokejski spopad. Bistveno bolje so ga začeli Kanadčani. Vratar Darcy Kuemper je bil zanesljiv, učinkovit je bil tudi napad. Hitro je zadel Colton Parayko, minimalno prednost so Kanadčani obdržali do polovice tekme, takrat pa je, z igralcem več na ledu, vodstvo povišal Ryan Nugent-Hopkins.

Po 60 minutah 4:4

A ruski odgovor je bil hiter. Ilija Mihejev je zadel v polno le minuto pozneje, Kanadčani so se nato ubranili ruske številčne prednosti, a so tekmeci pred koncem druge tretjine vseeno izenačili, uspešen je bil Aleksander Barabanov. Zadnja tretjina je bila razburljiva. Ko so Kanadčani povedli - ob večkrat ne najbolj razpoloženem vratarju tekmecev Igorju Šestjorkinu sta zadela Kyle Turris (igralec Nashvilla je dosegel svoj prvi gol na SP-jih) in Pierre-Luc Dubois (odbiti plošček je pospravil v mrežo) -, so Rusi potrebovali malo časa za izenačenje. V prvem primeru štiri minute za gol Sergeja Andoronova, v drugem pa le dve minuti, ko je pet minut in pol pred koncem rednega dela za izenačenje in podaljšek po izjemni samostojni akciji in strelu z bekhendom (plošček je poslal nad levim ramenom Kuemperja) poskrbel Artjom Anisimov (osma točka na tem SP-ju, trije goli in pet podaj).

Kane dvakrat v polno ob zmagi nad Čehi

Zadnjo besedo so imeli Kanadčani. Srebrni z lanskega SP-ja so imeli sredi dodatnega dela igre na ledu igralca več, prednost pa je Ryan O'Reilly spremenil v zmagoviti zadetek. Kanada, ki je imela štiri "power playe" (Rusi le enega), bo v polfinalu igrala z zmagovalcem dvoboja Finska - Švica. V polfinale se je prebila tudi reprezentanca ZDA, ki je z dvema zadetkoma prvega zvezdnika Patricka Kana s 3:2 ugnala Češko.

Večerna para sta Švedska - Latvija in Finska - Švica. Slednjega si boste lahko ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Polfinale bo v soboto, finale pa v nedeljo.

SP v hokeju, četrtfinale:

ZDA - Češka (2) 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Kane 11., 47., Atkinson 13.; Repik 25., Nečas 31.

Rusija - KANADA (3) 4:5 (0:1, 2:1, 2:2)

9.070; Mihejev 33., Barabanov 38., Andronov 49., Anisimov 55.; Parayko 5., Nugent-Hopkins 32., Turris 48., Dubois 53., O Reilly 65.

Danes ob 20.15:

ŠVEDSKA - LATVIJA -:- (-:-, -:-, -:-)

FINSKA - ŠVICA -:- (-:-, -:-, -:-)

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)



POLFINALE, sobota ob 15.15/19.15:

ŠVEDSKA ali LATVIJA - ZDA

KANADA - FINSKA ali ŠVICA

Finale bo v nedeljo ob 20.15.

T. O.