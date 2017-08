Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Denis Shapovalov, ki v Montrealu nastopa s povabilom organizatorja, je poskrbel za veliko presenečenje in v osmini finala premagal Rafaela Nadala. Po odmevni zmagi je obležal na igrišču in kar ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo. Foto: Reuters Roger Federer je naredil kar 47 neizsiljenih napak. Zbral se je šele v odločilnem nizu. Foto: EPA Sorodne novice Federer in Nadal hitro v osmino finala, Murray odpovedal Cincinnati Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kanadski najstnik Nadalu preprečil naskok na 1. mesto

Federer ostaja nerešljiva uganka za Ferrerja

10. avgust 2017 ob 23:50,

zadnji poseg: 11. avgust 2017 ob 07:42

Montreal - MMC RTV SLO

18-letni Denis Shapovalov je na obračunu osmine finala teniškega mastersa v Montrealu pripravil veliko presenečenje, saj je izločil Rafaela Nadala.

Kanadski najstnik, 143. igralec sveta, je bil boljši s 3:6, 6:4 in 7:6 (4). Nadal tako v ponedeljek ne bo prvič po letu 2014 skočil na vrh lestvice ATP, saj bi se moral za ta dosežek prebiti vsaj v polfinale. Razočaranje je bilo razumljivo: "To je zanesljivo moj najhujši poraz letos. V ključnih trenutkih sem naredil preveč napak. V Montreal sem prišel, da bi spet postal številka ena. Shapovalov je igral dobro, jaz res slabo. Ko se to zgodi, lahko nasprotniku le še zaželiš vse najboljše."

V odločilnem nizu nikomur ni uspel brejk, pri čemer je imel Nadal kar šest priložnost za odvzem servisa nasprotniku. V podaljšani igri je Španec povedel s 3:0, a nato osvojil le še točko. Ko je bil dvakrat zapored neuspešen na svoj servis, se je Shapovalov lahko veselil velikega uspeha. Postal je najmlajši igralec, ki se je prebil v četrtfinale ATP turnirja serije 1.000. Lanski zmagovalec Wimbledona med mladinci bo v četrtfinalu igral s Francozom Adrianom Mannarinom.

Federer ostaja nerešljiva uganka za Ferrerja

Kljub neprepričljivi igri je v četrtfinale napredoval Roger Federer. Švicar je premagal Davida Ferrerja s 4:6, 6:4 in 6:2. Dva dneva po 36. rojstnem dnevu 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam ni bil v pravi formi. Naredil je kar 47 neizsiljenih napak in moral pošteno garati za zmago po uri in 56 minutah.

Ferrer je v četrti igri izkoristil tretjo priložnost za brejk in povedel je s 4:1. V deveti igri je nato izgubil začetni udarec, a Federer ni uspel izenačiti na 5:5, v zelo dolgi deseti igri je Španec unovčil drugo zaključno žogo za niz.

V drugem nizu je Ferrer z dvojno napako poklonil uvodno igro, vendar je nato uspel izenačiti na 2:2. Odločilni odvzem servisa je Švicarju uspel v peti igri. V zadnjem nizu je 35-letni Španec popolnoma popustil, izgubil je servis v prvi in sedmi igri. Skupno je naredil kar šest dvojnih napak, Federer pa je zadel 12 asov. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 99:90.

Prav vseh 17 medsebojnih obračunov med Federerjem in Ferrerjem je dobil Federer, ki se bo v petkovem četrtfinalu srečal z Robertom Bautisto Agutom. Španec je v napetem obračunu izločil Gaela Monfilsa s 4:6, 7:6 in 7:6.

Nadalov poraz pomeni, da bo imel naslednji turnir v Cincinnatiju še večjo težo, saj bosta tako Nadal kot Federer v igri, da Andyja Murrayja (zaradi poškodbe je odpovedal nastopa v Montrealu in Cincinnatiju) izrineta s prvega mesta teniške lestvice.

MONTREAL, osmina finala, tabela

(4.662.300 am. dolarjev, trda podlaga)

SHAPOVALOV (KAN) - NADAL (ŠPA/1)

3:6, 6:4, 7:6

MANNARINO (FRA) - ČUNG (KOR)

6:3, 6:3

A. ZVEREV (NEM/4) - KYRGIOS (AVS/16)

6:4, 6:3

ANDERSON (JAR) - QUERREY (ZDA)

6:4, 6:1

HAASE (NIZ) - DIMITROV (BLG/7)

7:6, 4:6, 6:1

SCHWARTZMAN (ARG) - DONALDSON (ZDA)

0:6, 7:5, 7:5

BAUTISTA AGUT (ŠPA/12) - MONFILS (FRA)

4:6, 7:6, 7:6

FEDERER (ŠVI/2) - FERRER (ŠPA)

4:6, 6:4, 6:2

TORONTO, osmina finala, tabela

(2.434.389 dolarjev, trda podlaga)

PLIŠKOVA (ČEŠ/1) - OSAKA (JAP)

6:2, 6:7, 1:0, b.b.

WOZNIACKI (DAN/6) - RADWANSKA (POL/10)

6:3, 6:1

STEPHENS (ZDA) - KERBER (NEM/3)

6:2, 6:2

ŠAFAROVA (ČEŠ) - MAKAROVA (RUS)

6:3, 6:7, 6:2

SVITOLINA (UKR/5) - V. WILLIAMS (ZDA/9)

6:2, 6:1

MUGURUZA (ŠPA/4) - BARTY (AVS)

6:0, 3:6, 6:2

GARCIA (FRA) - BELLIS (ZDA)

6:4, 6:2

HALEP (ROM/2) - STRYCOVA (ČEŠ)

6:1, 6:0

A. G., T. O.