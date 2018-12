Dodaj v

Kanalci odščipnili prvo točko prvakom

Pregled zadnjega letošnjega kroga odbojkarskega prvenstva

17. december 2018 ob 09:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odbojkarji Salonita Anhovo so na tekmi 10. kroga kot prvi v prvenstvu odščipnili točko aktualnemu prvaku ACH Volleyju. Pri dekletih izrazitega derbija tokrat ni bilo na sporedu, so pa zato odbojkarice SIP Šempetra v gosteh dobro namučile Calcit Volley.

Salonit je proti Ljubljančanom vodil z 2:1 v nizih, vendar je na koncu vseeno izgubil. Foto: Aleš Oblak

Kanalski odbojkarji so na krilih 21-letnega korektorja Matica Vrtovca silovito začeli obračun proti slovenskim prvakom in po vodstvu z 8:2 in 13:6 gostujočega stratega Andreja Urnauta prisilili, da je zamenjal skoraj celotno prvo postavo, v kateri tokrat sicer ni bilo poškodovanega Matica Videčnika. Ljubljančani so se po izgubljenem nizu, v katerem so zbrali vsega 15 točk, hitro pobrali in z dobro igro predvsem Petra Đirlića narekovali ritem. A gostitelji se niso predali, ekipi sta bili na 17. točki spet poravnani, po zaslugi Timofija Poluiana pa so Ljubljančani niz dobili s 25:23.

Tretji niz je minil v znamenju preobratov, v končnico so z 20:16 vstopili odbojkarji Salonita, a se je prednost hitro stopila (21:20). Stvari je nato v svoje roke vzel Fran Peterlin in domačim priigral vodstvo z 2:1 v nizih in poskrbel, da so odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana oddali prvo točko v letošnji sezoni. V četrtem nizu je bil nezaustavljiv Kanadčan v ljubljanskih vrstah, Jori Mantha, ki je poskrbel, da so številni gledalci videli še peti niz. V slednjem so bili bolj zbrani gostje, pri katerih se je z dvema blokoma izkazal 42-letni veteran Matija Pleško (skupaj so Ljubljančani nanizali kar 22 blokov), v končnici pa sta ljubljanski vrsti zmago prinesla Mantha in Uroš Pavlovič.

Kamničanke so slavile s 3:1. Foto: Aleš Oblak

Kamničanke so se morale precej potruditi

Odbojkarice Calcit Volleyja, ki misli že usmerjajo v zaključni turnir Pokala Slovenije, ki bo ta vikend v Kanalu ob Soči in na katerem jih čaka polfinalni obračun z goriškim GEN-I Volleyjem, so proti SIP Šempetru sicer prišle do polnega izkupička, a so se morale za zmago precej potruditi. Šempetranke, na čelu z odlično Jernejo Lakovšek, so namreč zelo dobro igrale v vseh nizih, z izjemo drugega in vse do zadnjega ogrožale varovanke Gregorja Rozmana. Tako prvi kot četrti niz sta se namreč zaključila s 25:23 v korist kamniške vrste, v kateri je bila tokrat še posebej razpoložena kapetanka Olivera Kostić, ki je nanizala 20 točk.

Odbojkarji in odbojkarice se na igrišče vračajo 12. januarja.



1. DOL (M), 10. krog



PANVITA POMGRAD - MARIBOR

1:3 (21, -19, -27, -19)

SALONIT ANHOVO - ACH VOLLEY

2:3 (15, -23, 24, -18, -10)

ŠOŠTANJ TOPOLŠICA - HOČE

3:2 (25, -19, -21, 17, 10)

CALCIT VOLLEY - HIŠA NA KOLESIH

3:0 (19, 24, 15)

Sreda:

ČRNUČE - KRKA



Vrstni red: ACH Volley 29, Calcit Volley 23, Maribor 21, Salonit Anhovo 18, Hiša na kolesih in Šoštanj 13, Krka in Panvita 11, Črnuče in Hoče 5 točk.



1. DOL (Ž), 10. krog



ROTO KEMA PUCONCI - LJUTOMER

3:0 (21, 23, 20)

ANKARAN HRVATINI - LUKA KOPER

0:3 (-15, -22, -12)

CALCIT VOLLEY - SIP ŠEMPETER

3:1 (23, 14, -20, 23)

NOVA KBM BRANIK - CALCIT VOLLEY II

3:0 (21, 11, 13)

Sreda:

GEN-I VOLLEY - FORMULA FORMIS



Vrstni red: GEN-I Volley 26, Nova KBM Branik 25, Calcit Volley 24, SIP Šempeter 17, Formula Formis 15, Luka Koper 14, Calcit Volley II 9, Ankaran Hrvatini 8, Roto Kema Puconci 5, Ljutomer 1.

R. K.