Kane v 95. minuti priigral točko Tottenhamu v poslastici na Anfieldu

Dva gola Salaha za Liverpool

4. februar 2018 ob 20:00

Liverpool - MMC RTV SLO

Na derbiju 26. kroga Premier lige sta se Liverpool in Tottenham razšla z delitvijo točk (2:2). Harry Kane je zapravil najstrožjo kazen v 87. minuti, nato pa je uspešno opravil popravni izpit v 95. minuti.

Gostitelji so sanjsko začeli srečanje na Anfieldu. Že v 3. minuti je Eric Dier zelo slabo podal nazaj proti vratarju Hugu Llorisu. Pritekel je Mohamed Salah in spretno potisnil žogo v mrežo. V nadaljevanju Tottenhamu ni uspelo prebiti dobro organizirane obrambe redsov.

V 79. minuti je vstopil Victor Wanyama in že minuto zatem se je odločil za strel s 25 metrov, z desno nogo je velemojstrsko zabil žogo pod prečko. Tottenham je dobil zalet, Harry Kane je tri minute pred koncem že preigral Lorisa Kariusa, ki ga je podrl. Sodnik Jonathan Moss je pokazal na belo točko, se nato posvetoval s stranskim sodnikom, ki je njegovo odločitev potrdil. Kane je slabo streljal po sredini vrat in Karius je žogo odbil.

V 91. minuti je Salah z izjemnim slalomom premešal obrambo gostov, nato pa je z leve strani poslal žogo prek nemočnega Llorisa v mrežo. Jürgen Klopp se je veselil ob stranski črti, a tekme še ni bilo konec. Virgil van Dijk se je v kazenskem prostoru dotaknil Erika Lamelo, ki je zelo hitro padel. Kane je bil v drugem poskusu z enajstih metrov natančen. Vsekakor sporna odločitev sodnika Mossa, ki je bil v središču dogajanja v zadnjih minutah in je seveda močno razjezil domače navijače.

Klopp: Ne strinjam se niti z eno enajstmetrovko

Klopp je bil seveda jezen na sodnika Mossa: "Sodnikove odločitve so močno vplivale na končni izid, zato moram govoriti o sojenju. Ne strinjam se niti z eno enajstmetrovko. Pri prvi najstrožji kazni je bil prepovedan položaj, pri drugi pa je sodnik pojasnil, da je bil dotik v kazenskem prostoru, vendar je kontakt iskal Lamela. V prvem polčasu se sodnik ni odločil skoraj za noben prekršek, na koncu tekme pa je že najmanjši dotik enajstmetrovka. Imeli smo dovolj priložnosti za zmago, a jih nismo unovčili in na koncu smo bili kaznovani."

Pochettino: Izgubili smo dve točki

"To je bila izjemna tekma, navijači so res uživali. Atraktiven nogomet sta igrali obe moštvi. Mislim, da smo mi izgubili dve točki, saj smo bili precej boljši do Liverpoola. Obe enajstmetrovki sta bili pravilno dosojeni. Prav ničesar spornega ne vidim. Ekipa ima velik karakter. Tudi po hitrem zaostanku smo se takoj pobrali in bili vso tekmo boljši tekmec," je srečanje popolnoma drugače videl trener Tottenhama Mauricio Pochettino.

26. krog:

CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE 1:1 (0:1)

Milivojević 55./11-m; Diame 22.



LIVERPOOL - TOTTENHAM 2:2 (1:0)

Salah 3., 91.; Wanyama 79., Kane 95./11-m

Kane je v 87. minuti zapravil 11-m.

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Can, Henderson (65./Wijnaldum), Milner (78./Matip), Salah, Roberto Firmino, Mane (65./Oxlade Chamberlain).

Tottenham: Lloris, Trippier, Sanchez (71./Lamela), Vertonghen, Davies, Dier, Dembele (79./Wanyama), Son (92./Llorente), Eriksen, Alli, Kane.

Sodnik: Jonathan Moss



Ponedeljek ob 21.00:

WATFORD - CHELSEA

Sobotne tekme:

BURNLEY - MANCHESTER CITY 1:1 (0:1)

Gudmundsson 82.; Danilo 22.

BOURNEMOUTH - STOKE CITY 2:1 (0:1)

King 70., Mousset 79.; Shaqiri 5.

BRIGHTON - WEST HAM 3:1 (1:1)

Murray 8., Izquierdo 59., Gross 75.; Chicharito 30.

LEICESTER - SWANSEA 1:1 (1:0)

Vardy 17.; Fernandez 53.

MAN. UNITED - HUDDERSFIELD 2:0 (0:0)

Lukaku 55., Sanchez 68.

WEST BROMWICH - SOUTHAMPTON 2:3 (1:2)

Hegazy 4., Rondon 72.; Lemina 40., Stephens 43., Ward-Prowse 55.

ARSENAL - EVERTON 5:1 (4:0)

Ramsey 6., 19., 74., Koscielny 24., Aubameyang 37.; Calvert Lewin 64.

Lestvica: MANCHESTER CITY 26 22 3 1 74:19 69 MANCHESTER UTD. 26 17 5 4 51:18 56 LIVERPOOL 26 14 9 3 59:31 51 CHELSEA 25 15 5 5 45:19 50 TOTTENHAM 26 14 7 5 51:24 49 ARSENAL 26 13 6 7 51:35 45 BURNLEY 26 9 9 8 21:23 36 LEICESTER 26 9 8 9 38:35 35 BOURNEMOUTH 26 8 7 11 30:37 31 EVERTON 26 8 7 11 29:45 31 WATFORD 25 7 6 12 33:44 27 WEST HAM 26 6 9 11 32:46 27 BRIGHTON 26 6 9 11 21:35 27 CRYSTAL PALACE 26 6 9 11 24:39 27 SOUTHAMPTON 26 5 11 10 28:38 26 NEWCASTLE 26 6 7 13 24:36 25 SWANSEA 26 6 6 14 19:37 24 STOKE CITY 26 6 6 14 26:52 24 HUDDERSFIELD 26 6 6 14 19:46 24 WEST BROMWICH 26 3 11 12 21:37 20

A. G.