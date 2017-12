Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Harry Kane je v letu 2017 dosegel 53 zadetkov, od teh 7 za angleško reprezentanco. Enako število zadetkov so dosegli Edinson Cavani (3 za Urugvaj), Robert Lewandowski (9 za Poljsko) in Cristiano Ronaldo (11 za Portugalsko). Le Lionel Messi (54) se je med strelce vpisal večkrat (4-krat za Argentino). Foto: Reuters Lionel Messi je na sobotnem el clasicu zadel 54. gol v letu 2017. Foto: Reuters Dodaj v

Kane v lovu na strelski dosežek Messija. Mu bo uspelo?

Messi v koledarskem letu 2017 dosegel 54 zadetkov

25. december 2017 ob 09:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kdo lahko po številu zadetkov v letu 2017 prehiti izvrstnega Argentinca Lionela Messija? Le še Harry Kane.

Messi, po mnenju številnih najboljši posameznik na zadnjem el clasicu, ki ga je Barcelona dobila s 3:0, je na Santiagu Bernabeuu dosegel 54. zadetek v letošnji sezoni, s čimer se je povzpel na sam vrh lestvice najuspešnejših napadalcev v najmočnejših evropskih ligah za leto 2017.

Na drugem mestu so s po 53 zadetki izenačeni Edinson Cavani (PSG), Robert Lewandowski (Bayern), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) in Harry Kane (Tottenham). Prav Kane je od vseh edini, ki lahko še doseže in preseže virtuoza s Camp Noua.

Namreč, 24-letni angleški reprezentančni napadalec bo do konca koledarskega leta s Tottenhamom odigral še eno tekmo, medtem ko so ostali nastope v letu 2017 že končali. Zadnjo priložnost za omenjen dosežek bo imel v torek, ko bo zgodaj popoldne Tottenham v sklopu 20. kroga Premier lige na Wembleyju gostil Southampton.

Kane je v letošnji sezoni elitnega angleškega nogometnega prvenstva na 18 tekmah zadel 15 golov, na vrhu strelske lestvice je tako izenačen z Liverpoolovim napadalcem Mohamedom Salahom. V prejšnjem krogu je v Burnleyju dosegel hat-trick (0:3).

Lestvica strelcev v letu 2017: 1. L. MESSI ARG/Barcelona 54 2. H. KANE ANG/Tottenham 53 . E. CAVANI URG/Paris SG 53 . R. LEWANDOWSKI POL/Bayern 53 . C. RONALDO POR/Real Madrid 53

Mitja Lisjak