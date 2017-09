Kanuist Benjamin Savšek svetovni prvak

Eva Terčelj in Urša Kragelj SP končali v polfinalu

30. september 2017

30. september 2017

Pau (Francija)

Kanuist na divjih vodah Benjamin Savšek je na svetovnem prvenstvu v Pauju postal svetovni prvak v slalomu. In to kljub temu, da se je enkrat dotaknil vratc.

30-letni Savšek je oplazil deseta vratca, kar pa ni bilo usodno, saj je najbližjega zasledovalca Slovaka Alexandra Slafkovskega prehitel za sekundo in pol. Tretji je bil še en Slovak, 38-letni veteran Michal Martikan.

Savšek je z najžlahtnejšim odličjem dopolnil svoj komplet medalj, saj je bil pred tem že bronast (2013) in dvakrat srebrn (2014, 2015). Drugi Slovenec Anže Berčič je v finalu zgrešil vratca, tako da je končal na 11. mestu. V finalu je nastopilo enajst kanuistov, saj sta se na deseto mesto z istim časom uvrstila Japonec Takuja Haneda in Španec Ander Elosegi.

"Res mi je letelo. Kot sem dejal pred prvenstvom, da drugo mesto tokrat ne pride v poštev ... Res vrhunski občutki. Kljub dotiku sem vedel, da sem dovolj hiter za kolajno, a sem presenetil tudi samega sebe, da sem postal svetovni prvak s to neverjetno vožnjo. Startal sem na prvo in res mi je uspelo, neverjetno sem vesel, še samega sebe sem presenetil in še kar ne morem verjeti, da sem bil dvakrat svetovni podprvak, zdaj pa prvak. Vožnja je bila neverjetna, rekel sem si, treba bo stisniti, konkurenca je močna. Vmes sem naredil dotik, vendar kljub temu nisem padel iz ritma in čas je bil dovolj dober. Zmagal sem in zdaj sem svetovni prvak. To je res zaslužena medalja, zelo sem se trudil, da sem to dosegel. Samo da je kolajna okrog vratu, bom že zdržal, da sem zdaj moker,"," je bil kar brez besed Savšek.

Evropskega prvaka iz Maarkleeberga 2015 zdaj čaka proslavljanje. Čeprav bi se moral takoj po tekmi s kombijem vrniti domov, kjer ga čaka družina, so kolegi iz reprezentance zagrozili, da še ne sme oditi in da se bo moral tudi z njimi poveseliti. "Ja, ne vem, kako bo. Moral bi iti s kombijem domov, tudi doma bi se radi poveselili z mano, a mi tukaj pravijo, da me ne spustijo. Po nočni vožnji bi bil že jutri zjutraj doma in bi imel nedeljo za družino, zdaj pa bomo videli," je še povedal Ljubljančan, tudi oče dveh otrok.

Brez finala sta ostali kajakašici Eva Terčelj in Urša Kragelj. Terčeljeva je imela 16. rezultat polfinala, Kragljeva pa 19., potem ko je udarila dva količka in si prislužila kazen štirih sekund.

