Kanuisti in kajakašici uspešni v polfinalu

Neposredni prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

1. september 2018 ob 11:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

V sobotnih finalih svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu bodo nastopili štirje slovenski kanuisti in dva kajakašici.

Benjamin Savšek je bil na savskih brzicah v polfinalu sicer najhitrejši, vendar je imel zaradi enega dotika pribitek dveh sekund. Tako je zasedel drugo mesto za Slovakom Alexandrom Slafkovskym, ki je bil pol sekunde hitrejši. Jure Lenarčič je bil z enim dotikom četrti, Anže Berčič s prav tako dvema kazenskima sekundama osmi, Luka Božič, ki se je dotaknil dveh vrat pa deveti.

Urša Kragelj je v polfinalu z dvema kazenskima sekundama zasedla tretje mesto. Pred njo sta bili Avstralka Jessica Fox in Avstrijka Corinna Kuhnle, ki sta progo odpeljali brez dotikov. Z 'ničlo' je s polfinalom opravila tudi Eva Terčelj, ki je bila sedma.

Neposredni prenos lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. V nedeljo polfinale in finale čaka še kanuistke in kajakaše.

T. J.