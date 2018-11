VN Valencie je osvojil Andrea Dovizioso. Foto: Reuters Valentino Rossi je sezono zaključil na tretjem mestu. Andrea Dovizioso je podprvak, Marc Marquez pa prvak. Foto: Reuters Prvaki letošnje sezone - Francesco Bagnaia (moto2), Marc MArquez (motoGP) in Jorge Martin (moto3) Foto: Reuters Sorodne novice Marquez potrdil tretji zaporedni naslov, Dovizioso po padcu 18. Dodaj v

Kaotičen finale sezone - prvak Marquez padel, prestižna zmaga Doviziosa

Dirka v dveh delih

18. november 2018 ob 15:31

Valencia - MMC RTV SLO

Zadnja dirka sezone svetovnega prvenstva v motociklizmu je bila, čeprav je bil prvak znan že nekaj časa, zanimiva do konca. Prestižno zmago na VN Valencie, dirka je potekala v dveh delih, je dosegel Andrea Dovizioso (Ducati).

Italijan je sezono končal tako, kot jo je začel - z zmago. Drugi je bil Španec Alex Rins (Suzuki), tretji pa njegov rojak Španec Pol Espargaro za prve stopničke KTM-ja v tem razredu doslej.

Rdeča zastava, dirka je prekinjena

Dirko so morali zaradi zelo mokrega dirkališča in nevarnih razmer, ki je kljubovalo številnim padcem - svetovni prvak Marc Marquez je padel v devetem zavoju, ko je izgubil oblast nad motorjem in je nato nekaj časa obležal na pesku ob stezi, pri tem pa se je držal za ramo in tako nič kaj zadovoljen končal sezono - prekiniti z rdečo zastavo v 15. od 27 predvidenih krogov. Konca dirke niso dočakali niti Alex Miller, Danilo Petrucci, Thomas Luthi, Maverick Vinales ...

Po pol ure, ko so počistili stoječo vodo, so dirko nadaljevali, dotlej pa so bili na čelu Rins, Dovizioso in Italijan Valentino Rossi.

Italijanski veteran Rossi je po slabih kvalifikacijah, bil je 16., odlično dirkal na spolzkem terenu, pet krogov pred koncem dirke je bil tik za vodilnim, a je nato zletel s steze. Dirko je sicer nadaljeval, a ga je padec stal stopničk. Dirko je končal na 13. mestu.

Vinales padel, Rossi tretji

Marquez si je naslov prvaka v razredu motoGP zagotovil na domači dirki njegove ekipe v Motegiju 21. oktobra. To je njegovo peto slavje v kraljevskem razredu.

Marquez je na 19. dirkah osvojil 321 točk, drugi Dovizioso jih je osvojil 241, Rossi pa je SP končal kot tretji s 198 točkami. Prvi dve mesti sta bili oddani že pred današnjo dirko, Rossi pa se je za tretje mesto bojeval proti Vinalesu. S padcem slednjega je Italijan tako sezono zaključil na tretjem mestu.

15-letnik zmage ni smel zaliti s šampanjcem

Portugalec Miguel Oliveira (KTM) je bil prvi v razredu moto2 v Valencii, v razredu moto 3 pa je slavil 15-letni Turek Can Öncü. To je njegova prva zmaga na dirkah za svetovno prvenstvo. Turek je najmlajši zmagovalec v zgodovini VN. Ker je tako mlad, ni smel slaviti na tradicionalni podelitvi s šampanjcem, ampak sta ga z njim polila drugouvrščeni danes Jorge Martin in tretjeuvrščeni John McPhee.

Prvak v razredu moto2 je Francesco Bagnaia, v razredu moto3 pa Jorge Martin.

VN VALENCIE, Valencia

MotoGP, končni vrstni red: 1. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 24:03,408 2. A. RINS ŠPA/suzuku +2,750 3. P. ESPARGARO ŠPA/KTM 7,406 4. M. PIRRO ITA/ducati 8,647 5. D. PEDROSA ŠPA/honda 13,351 6. T. NAKAGAMI JAP/honda 32,288 13. V. ROSSI ITA/yamaha 52,809 Moto2, končni vrstni red: 1. M. OLIVEIRA POR/KTM 45:07,639 2. I. LECUONA ŠPA/KTM +13,201 3. A. MARQUEZ ŠPA/kalex 22,175 Moto3, končni vrstni red: 1. C. ONCU TUR/KTM 43:06,370 2. J. MARTIN ŠPA/honda +4,071 3. J. McPHEE VB/KTM 6,130

VRSTNI RED PO 19. DIRKI MotoGP: 1. M. MARQUEZ * ŠPA/honda 321 2. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 245 3. V. ROSSI ITA/yamaha 198 4. M. VINALES ŠPA/yamaha 193 5. A. RINS ŠPA/suzuki 169 6. J. ZARCO FRA/yamaha 158 Moto2: 1. F. BAGNAIA * ITA/kalex 306 2. M. OLIVEIRA POR/KTM 297 3. B. BINDER JAR/KTM 201 Moto3: 1. J. MARTIN * ŠPA/honda 260 2. F. GIANNANTONIO ITA/honda 218 3. M. BEZZECCHI ITA/KTM 214 * - svetovni prvak

D. S.