Kapetan Dragić pozitivno miselnost prenesel na vso ekipo

Klepet z MMC-jevim novinarjem Tilnom Jamnikom

11. september 2017 ob 11:17,

zadnji poseg: 11. september 2017 ob 21:08

Carigrad - MMC RTV SLO

"Ne vlada nobena evforija, ampak pozitivna zmagovalna miselnost, kar po mojem mnenju izhaja iz Dragića in strokovnega vodstva, prevzela pa jo je celotna ekipa," Tilen Jamnik iz Carigrada povzema uspešno slovensko zgodbo.

Slovenija je na evropskem košarkarskem prvenstvu nanizala šest zmag in se v velikem slogu zavihtela med osem najboljših. V torek bo tekmica Latvija. MMC-jevega novinarja Tilna Jamnika smo dan pred veliko tekmo gostili v spletnem klepetu, eno od vprašanj je letelo na taktiko, ki jo mora jutri ubrati Slovenija. Predvsem bo treba biti agresiven v obrambi.

"Zagotovo je lahko slovenska moč agresivna obramba, ki se začne že s pritiskom na žogi. Tu je lahko ključen Blažič, prav tako je v obrambi pri prenosu odličen Nikolić. Seveda pa bodo morali biti zelo agresivni tudi pod obročem. Porzingis, na primer, ni nevaren le z razdalje, ampak zna 'napadati' tudi obroč, sploh če se mu pusti preveč prostora. Kot sem rekel, mislim, da kar nekaj slovenskih košarkarjev lahko zadene za tri, še posebej, ko so sami, potem ko Dragić ali Dončić potegneta nase dva igralca. Kreacije je v slovenski igri dovolj, tudi mehkih rok izza črte."

Latvija se je na tekmi osmine finala izkazala z izjemnim metom za tri točke (15/25). Lahko ponovi takšen strelski šov? "Mislim, da težko. Čeprav ima Latvije izvrstne strelce, kot jih je na primer svoj čas imela Litva, ko lahko skoraj vsak zadene za tri, a dejstvo je, da črnogorska obramba ni bila na pravi ravni. Latvijci so ostajali sami, in to njihovi glavni ostrostrelci. Verjamem, da proti Sloveniji ne bo tako. Če bodo imeli tak met, bodo morali imeti res nor dan. Zagotovo Slovenci ne bodo dopustili lahkih metov."

MMC-jevi uporabniki ste se dotaknili tudi orkana Irma, ki je pustošil po Floridi, kjer ima svoje posestvo Goran Dragić. Bi to lahko vplivalo na njegovo igro? "Mislim, da ne. Res je osredotočen na ta končni cilj in je pokazal tudi neverjetno željo, da se to izpolni. Takega Gorana še nismo videli. Tako osredotočenega. Res je kapetanski."

Tilna Jamnika lahko spremljate tudi na Twitterju.

