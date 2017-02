Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Niko Medved ostaja zvest Velenjčanom. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kapetan podaljšal z Gorenjem do leta 2020

27-letnik je debitiral za člansko ekipo pred 10 leti

1. februar 2017 ob 11:31

Velenje - MMC RTV SLO

Rokometni klub Gorenje je podaljšal sodelovanje s kapetanom Nikom Medvedom. V velenjskem dresu bo ostal še vsaj tri sezone vse do konca sezone 2019/20.

Medved je debi v domačem članskem moštvu doživel pri 17 letih, zatem pa sodeloval pri vseh največjih uspehih ekipe. Veselil se je treh naslovov državnega in superpokalnega prvaka, moštvu pa je pomagal tudi do uvrstitve na finalni turnir in v finale Pokala EHF.

"Prejšnja pogodba nas je vezala do konca te sezone. Klub je pokazal veliko zanimanje in željo, da se sodelovanje nadaljuje. Ponujeni pogoji so bili zelo korektni, zato smo se hitro uskladili. Moje ter klubske želje in ambicije so enake. Glavni cilj je seveda vrnitev državnega naslova v Velenje," je po podaljšanju dejal 27-letni Medved.

