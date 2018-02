Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Jan Muršak bo na OI nosil na prsih črko C. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Kapetan risov bo Jan Muršak

Njegovi pomočniki Robar, Tičar, Urbas in Marcel Rodman

7. februar 2018 ob 15:11

Pjongčang - MMC RTV SLO

Selektor slovenskih hokejistov Kari Savolainen in pomočnik Nik Zupančič sta se odločila, da bo Jan Muršak kapetan risov na olimpijskem turnirju.

Odločitev ni presenetljiva, Muršak je bil vseskozi med najresnejšimi kandidati za to častno funkcijo, pri hokjeski zvezi pa poudarjajo, da gre za odločitev o "prvem med enakimi". Ob Muršaku so v kapetanskih vlogah še Mitja Robar, Marcel Rodman, Rok Tičar in Jan Urbas. Njegove pomočnike bodo iz te četverice za vsako posamezno tekmo v ekipi izbrali posebej.

V Seulu sta se strokovnemu štabu pridružila tudi selektor Kari Savolainen in svetovalec Risto Dufva, ki sta v Korejo prispela neposredno iz domovine.

V četrtek bodo Slovenci najprej opravili trening, zvečer po lokalnem času oziroma ob 11.30 po slovenskem pa jih v Seulu čaka še prijateljska tekma, edina pred igrami. Tekmeci bodo Južnokorejci.

