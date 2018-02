Kapetan se bo za veliko zmago zahvalil vsakemu risu posebej

Tokrat tudi Muršaka premagala čustva

14. februar 2018 ob 17:03

Pjongčang - MMC RTV SLO

Hokejisti so sanjsko začeli olimpijski turnir. Proti favoriziranim Američanom niso popuščali in so se po zaostanku z 2:0 vrnili v igro, v podaljšku pa si priigrali veliko zmago. Junak srečanja je bil Jan Muršak.

Če so slovenski hokejisti na zadnjem svetovnem prvenstvu razočarali, pa so na ledu pod petimi krogi nemudoma navdušili in spomnili na imenitne nastope na igrah pred štirimi leti v Sočiju. Ob olimpijskem debiju so dvakrat zmagali in trikrat izgubili, v Pjongčangu, kjer so igrali v Kwandong Hockey Centru, manjši od obeh olimpijskih dvoran, pa so že na uvodu pripravili izjemno prijetno presenečenje, saj so na kolena spravili Američane.

Muršak, ki je ob odsotnosti Anžeta Kopitarja nesporno prvo ime risov, je svoje mojstrstvo večkrat potrdil že med tekmo, ko je nekajkrat lepo podal soigralcem ter slalomiral med ameriško obrambo, za katero je bil včasih prehiter. Dokončno je zablestel ob koncu tekme, ko se je najprej 97 sekund pred iztekom rednega dela fantastično znašel pred vrati in matiral Ryana Zapolskega, le 38 sekund pa je v podaljšku potreboval, da je v protinapadu, ko sta bila ob njem na ledu še podajalec Rok Tičar in Jan Urbas, za hrbet vratarja Jokerita iz Helsinkov spravil še eno ploščico za zmago nad dvakratnimi olimpijskimi prvaki.

Tokrat tudi kapetana premagala čustva

"Odigrali smo zelo dobro tekmo. Vsa čast fantom, da smo se tako dobro borili in dolgih 60 minut nismo popuščali. To nam je v preteklosti, sploh v zadnjih dveh letih, morda malce manjkalo. Vsi smo dali vse od sebe, igrali dobro, po pravem sistemu in tudi energija na klopi je bila izvrstna. Res super. Upam samo, da lahko na tak način tudi nadaljujemo," je bil zadovoljen kapetan.

Američani so v prvih dveh tretjinah zadeli po enkrat. Kljub zaostanku z 2:0 pa risi niso popuščali. Če je Muršak pred olimpijskim turnirjem ves čas poudarjal, da ga bo najbolj zadovoljila dobra in nepopustljiva slovenska igra, je s prikazanim lahko zelo zadovoljen, osvojeni dve točki pa sta le še smetana na olimpijski torti: "Pred zadnjo tretjino smo vedeli, da moramo večkrat streljati na gol, hoditi na odbite ploščke, se držati svojega sistema in veliko drsati. Mislim, da smo jih 'predrsali', zato smo tudi prišli do tega uspeha. Odigrali smo zrelo tekmo in mislim, da je zmaga povsem zaslužena."

"Zmaga je vsekakor nekaj posebnega. Hkrati nam je močno dvignila samozavest. Kot sem večkrat povedal, je najpomembnejše, da smo bili osredotočeni na svojo igro in nismo popuščali. Ves čas smo se borili in – kot pravimo – pustili srce na ledu. Res sem ponosen na fante. Drugače nisem zelo čustven, toda tokrat se bom vsakemu posebej zahvalil za to zmago," je v slogu pravega kapetana povedal hokejski velemojster Muršak.

Morda se še ne zavedamo, kako velika je zmaga

Tako kot v Sočiju je tudi v Pjongčangu reprezentanca pustila zelo dober vtis na prvem dvoboju, a je bila tedaj Rusija močnejša, tokrat pa so risi vse skupaj začinili še z zmago. Ta uspeh nad velikimi ZDA, ki imajo z olimpijskih iger že 11 kolajn – četudi manjkajo NHL-ovci, je to še vseeno kakovostno moštvo z igralci iz močnih evropskih klubov – spominja na zmago nad Slovaki pred štirimi leti: "Zmagi lahko primerjamo. Tedaj so bili sicer na olimpijskih igrah še NHL-ovci, tako da je bila tista morda še slajša. Hkrati se morda za zdaj še ne zavedamo, kako velika je ta zmaga nad ZDA. Vsi smo lahko ponosni na prikazano igro."

Pred risi je dan premora, nato pa sledi v petek (8.40) dvoboj proti Rusiji oziroma olimpijskim športnikom iz Rusije, kot je njihov uradni naziv na letošnjih igrah. 30-letni Mariborčan ruske hokejiste dobro pozna, saj je dobra štiri leta igral v močni Ligi KHL: "Vsi dobro vemo, kako kakovostna je ta reprezentanca. Zelo težko jo bo presenetiti, a še enkrat ponavljam – moramo biti osredotočeni nase in igrati tako, kot znamo. Če damo vse od sebe in izgubimo, si nimamo česa očitati. Na papirju so kakovostnejši od nas, a nikoli ne veš. Mogoče jih lahko presenetimo in jim malo zagrenimo tekmo."

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik