Kapetan Urbas zrežiral gladko zmago nad gostitelji turnirja

Ukrajinci po podaljšku ugnali Italijane

9. februar 2017 ob 19:30,

zadnji poseg: 9. februar 2017 ob 21:43

Katovice - MMC RTV SLO

Slovenska hokejska reprezentanca je na turnirju Evropskega izziva v Katovicah premagala Poljsko s 4:1. Gostitelji so povedli v prvi tretjini, nato pa so bili nemočni.

Selektor Nik Zupančič je na uvodni tekmi turnirja v vrata postavil Luko Gračnarja. V dvorani Spodek Satelita bosta na naslednjih dveh srečanjih priložnost dobila še Andrej Hočevar in Matija Pintarič.

V prvem delu so bili motivirani domači malce boljši, vratar Rafal Radziszewski pa je imel malenkost manj dela kot Gračnar. Poljaki, ki so rise premagali na lanskem svetovnem prvenstvu divizije I s 4:1, so povedli v 13. minuti, ko je zadel Damian Kapica. Ob koncu tretjine so pritisnili Slovenci, a ploščki po strelih Mihe Verliča in Boštjana Goličiča niso našli poti v mrežo.

Jezovšek in Verlič zrežirala preobrat

V nadaljevanju so Slovenci prevzeli pobudo. Za začetek so se ubranili dveh zaporednih prednosti igralca več, potem pa je udaril mladi slovenski četrti napad, po dobri podaji Nika Simšiča je silovito meril Žan Jezovšek. Precej boljšo igro v drugi tretjini je kronal Miha Verlič v 38. minuti ob prednosti dveh igralcev več. Z bližine je potisnil plošček v mrežo.

Poljaki so skušali v zadnjem delu ujeti priključek, delali pa vse več napak in prekrškov. Slovenija je tako minuto spet imela na ledu dva igralca več, te prednosti kljub številnim akcijam ni izkoristila. Jan Urbas, ki je v nedeljo blestel v dresu Beljaka proti Gradcu (4:0) v Ligi Ebel, je v 47. minuti povišal na 3:1. Kapetan se je izkazal z mojstrsko potezo, plošček je najprej ustavil, ko je bil s hrbtom obrnjen proti golu, potem pa iz obrata zadel.

Kapetan Urbas blestel v zadnji tretjini

Prednost so Slovenci znali zadržati do konca, pa čeprav so domači skušali tudi z izzivanjem pretepov še spremeniti potek dvoboja, a so Slovenci tudi v fizičnem stiku pokazali, da so trdna ekipa. Ob koncu je Gračnar z nekaj obrambami poskrbel, da dvomov o zmagovalcu ni bilo. V zadnji minuti so Poljaki igrali še brez vratarja, Urbas pa je 27 sekund pred koncem plošček potisnil v prazen gol.

V petek zvečer proti Italiji

Slovenija in Italija sta predstavnici letošnjega svetovnega prvenstva elitne divizije, medtem ko sta gostiteljica Poljska in Ukrajina članici drugoligaške konkurence v diviziji I.

Slovenija se bo v petek ob 20.00 pomerila z Italijani, v soboto ob 15.30 pa še z Ukrajinci.

1. krog:

POLJSKA - SLOVENIJA

1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

1.000; Kapica 13.; Jezovšek 34., Verlič 38., Urbas 47., 60.



ITALIJA - UKRAJINA

* 3:4 (3:2, 0:1, 0:0)

Frank 15., Frigo 17., Traversa 20.; Taran 8., Ramazanov 14., Bucenko 32., Ignatenko 65.

* - po podaljšku



2. krog, petek ob 16.30:

POLJSKA - UKRAJINA

Ob 20.00:

SLOVENIJA - ITALIJA



3. krog, sobota ob 15.00:

UKRAJINA - SLOVENIJA

Ob 18.30:

POLJSKA - ITALIJA

A. G.