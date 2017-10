Kapetan v elitnem klubu 100, morda bo igral tudi za šestega selektorja

Reprezentančni dres je svetinja

9. oktober 2017 ob 07:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Boštjan Cesar je v nedeljo v Stožicah stotič poslušal Zdravljico. Rekorder po številu nastopov za Slovenijo se še ni odločil, če bo nadaljeval reprezentančno kariero.

Predsednik NZS-ja Radenko Mijatović mu je pred začetkom srečanja s Škotsko poklonil kristalno žogo. V sodnikovem dodatku je prejel tretji rdeči karton v reprezentančni karieri, a to ni vplivalo na končni razplet. Po remiju (2:2) so Slovenci in Škoti ostali brez dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Rusiji.

Rekorderji po številu nastopov so v najbolj nogometnih državah prave legende. Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Lothar Matthäus, Cristiano Ronaldo, Peter Shilton, Lilian Thuram, Javier Zanetti in Cafu imajo prav poseben status.

Ko je "Cesi" 12. februarja 2003 debitiral na prijateljski tekmi proti Švici v Novi Gorici (1:5), je bil selektor Bojan Prašnikar. Pod vodstvom Branka Oblaka je na nepozabni tekmi potopil Italijo v Celju (1:0), potem pa so azzurri leto in pol kasneje v Nemčiji postali svetovni prvaki. Največje uspehe v reprezentanci je doživel, ko je na klopi sedel Matjaž Kek. Svetovno prvenstvo v Južni Afriki 2010 je zadnje veliko tekmovanje, na katerem je igrala Slovenija. Slaviša Stojanović in Srečko Katanec nato nista bila tako uspešna.

"Pod vsakim selektorjem so bile dobre in slabe tekme. Z Matjažem Kekom smo se uvrstili na svetovno prvenstvo. Vsak selektor je nekaj dal tej reprezentanci. Od vsakega smo poskušali izvleči največ. Ni nam vedno uspevalo. Vsa ta leta so bila zame fenomenalna. Vedno sem bil počaščen, ko sem prejel vabilo," je na novinarski konferenci razlagal 35-letni branilec Chieva iz Verone.

Zagotovo ni odigral zadnje tekme

"Čutil sem zadovoljstvo, srečo in ponos. Zavedam se, da sem že precej v letih. Res sem dolgo prisoten v reprezentanci. Bili so lepi trenutki, seveda pa tudi težki. Užival sem v teh 14 letih v reprezentanci. Odločitve še nisem sprejel. Najprej moram prespati in razmisliti. Srce mi še vedno bije za reprezentanco. Zagotovo to ni bila moja zadnja tekma," je poudaril nekdanji nogometaš zagrebškega Dinama, Olimpije, Marseilla in Grenobla.

"Odločitev lahko pride čez nekaj dni ali pa vse skupaj traja nekaj mesecev. Treba se bo pogovoriti tudi z novim selektorjem in predsednikom. Ta reprezentanca je v mojem srcu. Z menoj ali brez bo osvajala točke in se uvrščala na velika tekmovanja. Naše delo je zame najlepše na svetu. Mislim, da bom še nekaj let igral vrhunski nogomet," je še dodal Cesar.

Popraviti igro in pristop na gostovanjih

Slovenci so končali na četrtem mestu v skupini F, v Stožicah so osvojili 11 točk, v gosteh pa le štiri. "Imeli smo veliko željo, da bi se uvrstili na drugo mesto, čeprav smo vedeli, da nas čaka zahtevna naloga. Skupina v kvalifikacijah je bila izenačena. Na žrebu smo bili v četrtem bobnu. Vse domače tekme smo odigrali na visoki ravni. Nič ne bi bilo narobe, če bi premagali vse tekmece v Ljubljani. Popraviti moramo igro in tudi pristop na gostujočih tekmah. Razočaran sem, ker ne bomo igrali v Rusiji," je pojasnil Cesar, ki upa, da se bo na svetovno prvenstvo uvrstila Argentina, saj si težko predstavlja tako veliko tekmovanje brez Lionela Messija.

Kavčič bi imel podporo garderobe

Srečko Katanec je v nedeljo vodil zadnjo tekmo na klopi izbrane vrste. Za svojega naslednika vidi Tomaža Kavčiča. Kapetan mu ne nasprotuje: "S tem se ne obremenjujem. Vodstvo nogometne zveze bo odločalo o selektorju. Kavčiča poznamo že precej let, saj je bil z nami tudi v Južni Afriki. Če bo postal selektor, ga bo garderoba podprla."

Deset let odlično vzdušje v garderobi

Na zadnji tekmi kvalifikacij so Slovenci v drugem polčasu popolnoma nadigrali Škote in bili zelo blizu trem točkam. Vzdušje med igralci je pravo. "Deset let je vzdušje v garderobi odlično. Na vsakem zboru se radi družimo, ostajamo po večerjah skupaj, vedno smo nasmejani," je odločno pripomnil Cesar, ki ne razmišlja, da bi se vrnil v slovensko ligo in dodaja: "Nikoli se ne ve, ampak v mojem srcu je Olimpija."

Zelo pazi tudi pri prehrani

Pri 35 letih je še vedno pripravljen za vrhunski nivo igre: "Nimam nobenih težav. Že deset let sem pazljiv pri prehrani in treningih. V klubu ne igram dovolj, a lahko še vedno brez težav nastopam za reprezentanco."

Na zelenici je pravi kapetan. V četrtek na Wembleyju se je požrtvovalno vrgel na tla in pred golovo črto odbil žogo v kot. "Zame je reprezentančni dres svetinja. Če daš vse od sebe, te ljudje še bolj cenijo, zato se jim zahvaljujem za podporo. Navijači mi dajejo moč za nadaljevanje reprezentančne kariere," je zaključil Cesar.

A. G.