Kapetan, vodja, MVP, z eno besedo - Gogi

Dragić: Ne zavedajo se, kakšen diamant je Luka

7. september 2017 ob 07:18

Helsinki - MMC RTV SLO

Goran Dragić trenutno igra najboljšo košarko v svoji reprezentančni karieri. Blesti na parketu in v vlogi kapetana, ko kot pravi vodja ekipi poveljuje na igrišču in tudi zunaj njega.

O kapetanu z izbranimi besedami govorijo tudi soigralci. "Vsi vemo, kakšen igralec je Goran in kakšno vlogo ima v tej ekipi. Je poseben. Igra na izjemno visoki ravni in je pokazal, da je eden najboljših posameznikov na tem prvenstvu. Pravi vodja, in veseli smo, da je tu z nami. Veliko nam da, ne le košev, ampak nas vodi, da igramo kot ekipa. Je pravi kapetan in vsi se lahko veliko naučimo od njega," je dejal drugi ključni mož in strelec reprezentance Luka Dončić, prvi center Gašper Vidmar, ki odlično sodeluje z Dragićem, s katerim sta igrala že pri Slovanu in tako dobro funkcionira njun "pick and roll", ki Goranu odpira prostor za prodore ali podaje, pa je dodal: "Iz tekme v tekmo vidimo, da je Goran pravi vodja in kapetan te ekipe, drugi pa mu samo sledimo."

Goran Dragić bo v petek gost v podkastu Številke! Podkast lahko naročite na tem naslovu.

Dragić navdušuje iz tekme v tekmo in je trenutno z dobrimi 24 točkami na srečanje še vedno prvi strelec prvenstva. Na vsakem dvoboju je prispeval vsaj 20 točk, na uvodnem se je celo ustavil pri 30. Tudi na zadnjem obračunu skupinskega dela v Helsinkih je bil izvrsten, ko je v statistiko vpisal še osem podaj, na koncu pa je njegov statistični indeks znašal 27, najvišje na tekmi. "Nismo čutili nobenega pritiska. Zelo dobro smo se pripravili na tekmo in vsi smo bili izredno motivirani, saj smo vedeli, kaj bi prineslo, če bi padli na tretje mesto v skupini. Rekli smo si, brez popuščanja. Začeli smo odlično in ob polčasu visoko vodili. V garderobi sem imel govor, da se moramo dobro odzvati ob prihodu iz slačilnice. Francozi so sicer zapretili, a smo jih umirili in zasluženo zmagali," je povedal Dragić, ki so mu slovenski navijači, ko je zapustil parket, skandirali "MVP, MVP!".

Zmagujejo prave ekipe

"Ni majhna stvar takole premagati Francijo, ne glede na to, da ni Parkerja, Batuma in Goberta. Še vedno imajo igralce, ki igrajo za vrhunske klube v Evroligi in v Ligi NBA. Igrajo na vrhunski ravni, a na koncu zmagujejo prave ekipe. Igrali smo fantastično v obrambi, dobro smo zapirali in izvajali pritisk nanje," je način igre, ki ga goji Slovenija, ko igra kot prava ekipa, pojasnil 31-letni Ljubljančan. In prav on je tisti vezni člen tega moštva. Ob tem, da igra sijajno, je videti, da zares uživa na prvenstvu. Zabaval se je z navijači v Helsinkih, ko so se srečali z reprezentanti, na dvoboju proti Grčiji je z nasmeškom odgovoril na provokacije grških navijačev ob njegovem ogrevanju, ko je zadeval in jim nato nakazal, naj kar nadaljujejo ter si potem tudi prislužil njihov aplavz.

Videti je sproščen, a hkrati izjemno osredotočen na vsako tekmo posebej in na končni cilj - za popolno slovo od reprezentančne kariere. "To je moje zadnje prvenstvo. Trudim se, veliko govorim, spodbujam fante, kakšnega tudi okregam … Treba je ves čas govoriti in jih imeti 'na vrvici', da kdo ne zaspi. Vsak napad in vsaka obramba, vse je zelo pomembno. Poskušam biti čim bolj osredotočen in držati to linijo perfektnosti. Za zdaj nam uspeva. Dobro se počutim. Na pripravljalnih temah so govorili, da Dragić ne more igrati. Poglejte zdaj … (smeh)," je s širokim nasmeškom razlagal slovenski kapetan, ki koš polni z iznajdljivimi prodori, ko brez težav zaključuje tudi ob visokih igralcih, z zanj značilnimi meti s polrazdalje, ko je treba, da pa tudi trojko.

"Ne zavedajo se, kakšen diamant je Luka"

Letos ima ob sebi Dončića, ki v napadu tudi prevzema veliko odgovornosti in kreacije slovenskega napada. "Luka me močno razbremenjuje v igri. Tudi Prepelič je proti Franciji odigral odlično, ko smo, ko sva bila z Luko nekoliko že utrujena, igrali akcije nanj in je dal nekaj košev ter izsiljeval osebne. Zelo pomaga, ko imaš tri igralce, ki lahko kreirajo igro. Z Luko se ves čas pogovarjava in je res odličen fant. Zelo sem vesel, da lahko sodelujem z njim. Ljudje se doma sploh ne zavedajo, kakšen diamant imamo. To dokazuje že zdaj, pa ima samo 18 let. Resnično je že zelo zrel. Pogovarjava se o vseh stvareh, v podrobnosti pa ne bi šel," je o svojem nasledniku v vlogi vodje izbrane vrste povedal Dragić.

"Najraje bi imel že kar takoj tekmo, ko nam stvari tako funkcionirajo, a tudi počitek bo prišel prav. Trenerski štab opravlja vrhunsko delo, saj nas na vsako tekmo odlično pripravi. Njihov načrt je temeljit in zato nam je lažje na parketu. Proti Franciji smo dosegli zelo pomembno zmago. Španije si nismo želeli v četrtfinalu, a to še ne pomeni, da bo lahko. Vse ekipe na prvenstvu so dobre. Treba se bo dobro pripraviti in bo. V garderobi smo takoj govorili, da s tem, ko smo dobili pet tekem, nismo naredili še prav ničesar. Prave tekme šele prihajajo," je še dodal novi najboljši strelec evropskih prvenstev. S 511 točkami je presegel svojega predhodnika v kapetanski vlogi Jako Lakoviča, zdaj pa dobrega prijatelja in zdajšnjega pomočnika selektorja že lovi tudi na vrhu po številu točk na uradnih tekmah.

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik