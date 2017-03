Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Barcelone so se znesli nad Gijonom. Foto: Reuters Takole je Lionel Messi načel mrežo gostov s severa Španije. Foto: Reuters Luis Suarez je navdušil s krasnim volejem, s katerim je zadel za 3:1. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Katalonci Sporting nazaj na sever poslali s pol ducata zadetkov

Real Madrid doma proti Las Palmasu

1. marec 2017 ob 21:25

Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometaši Barcelone so suvereno dobili tekmo 25. kroga španskega prvenstva proti Sportingu iz Gijona. Na Camp Nouu je slavila s 6:1.

Katalonci so bili preprosto boljši nasprotnik, po 11 minutah so vodili z 2:0. Najprej se je med strelce vpisal Lionel Messi, ki je po natančnem predložku Javierja Mascherana z glavo matiral nemočnega vratarja Ivana Cuellarja.

Veselje na tribunah se še ni poleglo, ko je Barcelona vodstvo podvojila. Luis Suarez je lepo vtekel po levi strani, preigral vratarja in sprožil proti golu. Tam je na golovi črti nespretno posredoval Juan Rodriguez in žogo preusmeril v lastno mrežo.

Suarez navdušil s krasnim volejem

Gostje s severa Španije so nato zaostanek prepolovili prek Carlosa Castra, ki je z desnico izjemno natančno odmeril diagonalni strel in žogo od leve vratarjeve vratnice pospravil v gol. Vseeno veselje gostujoče ekipe ni trajalo dolgo, v 27. minuti je s prekrasnim strelom navdušil Suarez, ki je z volejem razparal mrežo in znova vzpostavil prednost dveh zadetkov. V nadaljevanju se je prednost Barcelone še povečala. Najprej je že v 49. minuti zadel rezervist Paco Alcacer, ki je ob polčasu zamenjal Suareza. 23-letni napadalec je vnovčil Messijevo podajo in z desnico matiral Cuellarja.

Na 5:1 je povišal Neymar s prostega strela, ko je žogo z desnico zavrtinčil mimo živega zidu v zgornji levi vratarjev kot, končni izid pa je v 87. minuti postavil Ivan Rakitić, ki je po lepem kombiniranju s Sergijem Robertom iz bližine žoge silovito poslal pod prečko.

La Liga, 25. krog, sredine tekme:

BARCELONA - SPORTING GIJON 6:1 (3:1)

Messi 9., J. Rodriguez 11./ag, Suarez 27., Alcacer 49., Neymar 65., Rakitić 87,; Castro 21.

OSASUNA - VILLARREAL 1:4 (0:2)

Torres 64./11-m; Soriano 2., Soldado 27./11-m, Santos Borre 74., 78.

Ob 21.30:

CELTA VIGO - ESPANYOL

GRANADA - ALAVES (Krhin)

REAL MADRID - LAS PALMAS

Četrtek ob 20.45:

DEPORTIVO - ATLETICO MADRID (Oblak)



Ob 21.30:

SEVILLA - ATHLETIC BILBAO

Torkove tekme:

REAL SOCIEDAD - EIBAR 2:2 (1:1)

Juanmi 14., Vela 67./11-m; Escalante 26., Leon 93.

RK: Juanmi 59.; Lejeune 46.

MALAGA - BETIS 1:2 (1:0)

Fornals 39.; Martin 48., Sanabria 74.



VALENCIA - LEGANES 1:0 (1:0)

Mangala 29.

RK: Alberto 80./Leganes

M. L.